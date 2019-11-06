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Автор Редакция рубрики "Общество"

Имидж – ничто, жажда наживы – все. О репутации Валерия Ананьева и "Атомстройкомплекса"

Общество print

Если бы в Екатеринбурге проводился конкурс на звание самой скандальной компании, главный "приз" достался бы холдингу олигарха Валерия Ананьева — "Атомстройкомплексу". Срыв сроков сдачи объектов, некачественные работы, непрекращающиеся судебные тяжбы, конфликты с горожанами и властями — и это далеко не полный перечень "заслуг" данной строительной фирмы. Кроме того, в столице Урала даже уровень протестных настроений порой напрямую связан с действиями Ананьева и подконтрольных ему структур.

В рамках борьбы с конкурентами бизнесмен часто пользуется услугами своих штатных общественных активистов. Исполняя поручения своего начальника, они могут организовать массовое выступление против действий другого застройщика. Например, одна из устроителей акций против возведения храма св. Екатерины в сквере у Свердловского драмтеатра — Анна Балтина — подтверждала журналистам, что получала деньги от "Атомстройкомплекса". Подобные методы борьбы за монополию на рынке в итоге привели к довольно серьезному внутригородскому конфликту, достигшему федерального масштаба.

Что же касается некачественных работ строителей господина Ананьева — то не стоит объяснять, к каким трагическим последствиям может привести наплевательское отношение к возведению жилых домов. 28 октября частично обрушился фасад жилого дома 24 на улице Вилонова. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Строительством здания занимался "Атомстройкомплекс". Облицовочная стена не выдержала порыва ветра. Можно подумать, что руководили стройкой Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Однако, скорее всего, здесь следует проводить аналогии с современными фольклорными персонажами — с Равшаном и Джамшутом. Вполне вероятно, что в "Атомстройкомплексе" по обыкновению решили нанять низкоквалифицированных нелегальных трудовых мигрантов. К слову, на площадках этой фирмы полицейские неоднократно обнаруживали рабочих-нелегалов.

Так как на инцидент с обрушением фасада на Вилонова обратил внимание известный блогер-урбанист Илья Варламов, ситуация получила довольно широкую огласку. По его мнению, застройщик "в свое время сильно сэкономил на растворе", а кирпичи на облицовочной стене держались "буквально на соплях". Варламов также считает, что жителям дома стоит опасаться дальнейшего разрушения стен.

Из других недавних резонансных происшествий, связанных с "Атомстройкомплексом", екатеринбуржцам также памятен транспортный коллапс в микрорайоне Уктус. В октябре местные жители стали заложниками реализации очередного жилищного проекта компании Ананьева, который сумел согласовать перекрытие Просторной улицы на целый месяц.

Автомобилисты простаивали в пробках часами, поминая олигарха "добрыми" словами.

В Екатеринбурге горожане и экоактивисты вот уже второй год борются за сохранение лесопарка "Березовая роща". И тут в центре конфликта находится "Атомстройкомплекс". Застройщик намерен вырубить более 30 Га полувековых деревьев в районе Краснолесье. Три гектара леса уже уничтожено. С мнением горожан Ананьев, которого уже прозвали "уральским дровосеком", не считается. На критику со стороны мэра Екатеринбурга Александра Высокинского коммерсант не реагирует. Ранее градоначальник публично выразил недовольство действиями "Атомстройкомплекса", назвав заявления фирмы некорректными, а обещания лишенными основания. По словам Высокинского, представители строительной компании вводят людей в заблуждение.

То, что "Березовая роща" является полноценным лесом, доказали эксперты Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). Экспертное заключение уже передали полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову и в администрацию Екатеринбурга.

Имидж – ничто, жажда наживы – все. О репутации Валерия Ананьева и

Сейчас же активисты добиваются от местных властей присвоения рощи статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Они развернули целую кампанию с призывом оставить соответствующий отзыв на общественных обсуждениях Генплана города Екатеринбурга до 2035 года.

Валерию Ананьеву стоит всерьез озаботиться вопросами реноме своего холдинга. В противном случае имидж "Атомстройкомплекса" в самое ближайшее время разрушится, как и фасад дома на Вилонова, 24. Хотя, наверное, такую репутацию лучше бы и потерять.

Темы нелегалы вырубка леса екатеринбург березовая роща валерий ананьев атомстройкомплекс
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