Психолог рассказал, как защитить ребенка от маньяка

В последнее время стали чаще происходить резонансные убийства детей. В октябре общественность была шокирована, узнав о насильственной смерти девятилетней Лизы из Саратова. На прошлой неделе вооруженный ножом мужчина беспрепятственно прошел в детский сад "Сказка" Нарьян-Мара и зарезал шестилетнего мальчика. Убийцей оказался местный алкоголик 36 лет. Как объяснил мужчина, такую жертву ему пришлось принести, чтобы получить вечную жизнь. Ее пообещали голоса в его голове. В связи с трагедией у многих родителей появился страх, они не хотят отпускать детей в садик. Как же быть родителям, которые имеют полное право опасаться за жизнь своего ребенка в такое неспокойное время? Об этом редакция Pravda.ru поговорила с психологом по тревожным расстройствам Павлом Жавнеровым.

Какой совет вы дадите родителям, которые напуганы случившимся и боятся за своих детей?

Надо быть объективным. Есть такое понятие, как математическая статистика и теория вероятности, которые говорят о том, что теперь любой детский сад — самое безопасное место. Такие инциденты, вырывающиеся из контекста, периодически случаются. Об этом писали разные люди. Один из таких деятелей — Нассим Талеб, который назвал этот феномен "Черный лебедь", то есть это явление, которое невозможно предугадать, но которое выходит за пределы стандартных отклонений. Такие вещи случаются. К ним не нужно относиться как к должному, то есть как к чему-то, определяющему дальнейшее поведение.

На самом деле такие серьезные происшествия все равно только временно оказывают влияние на родителей. И я бы рекомендовал каждому, кто хочет как можно скорее переварить это происшествие и жить дальше, постараться не менять свой образ жизни, исходя из того, что случилось. То есть если ребенка в сад водили, надо продолжать его водить. И каждый новый день, проведенный ребенком в детском саду, будет убеждать родителей, что они в безопасности, потому что на самом деле это могло произойти не в детском саду, а вообще где угодно — на улице или в чьем-либо доме.

Нужно понимать, что, к сожалению, мы живем в таком обществе, где нет абсолютной безопасности. На каждого может упасть кирпич. Человек может попасть в аварию. Психически больной человек может создавать у себя в голове какой-то кровавый план. Но мы на самом деле живем в достаточно защищенном мире по сравнению с предыдущими веками.

Важно правильно относиться к ситуации. Родители почему начинают бояться водить ребенка в сад, потому что в момент трагедии ребенок был именно в этом месте. Это одна из грубейших ошибок в восприятии человека, когда он пытается какой-то одной причиной объяснить происходящее. Мир устроен немного сложнее. Всегда есть совокупные причины, которые приводят к тем или иным событиям в нашей жизни. То есть это был неслучайный ребенок, неслучайный человек, неслучайный детский сад. Это не массовая акция, а очень уникальная, индивидуальная ситуация.

На фоне проблем с алкоголем у человека было помутнение рассудка. Он считал, что этот ребенок — демон. И нужно понимать все обстоятельства этого инцидента, чтобы перестать объяснять произошедшее тем, что ребенок был в детском саду. Мы часто становимся свидетелями аварий, слышим постоянно о смертях, людей очень много, в жизни все происходит. Вопрос только в том, что чем меньше это повлияет на жизнь человека, тем лучше он может двигаться дальше. Если люди продолжат вести привычный образ жизни, они быстрее забудут эту ситуацию и смогут вернуться к своему привычному ритму жизни.

Мужчина, убивший ребенка, сказал, что ему приказали это сделать голоса. Возможно, что он был психически нездоров. Как вы можете объяснить такое поведение как психолог?

Когда человек слышит какие-то голоса — это позитивная симптоматика, которая появляется на фоне его психического расстройства. Если он алкоголик и отравил свой мозг, то уже не может разделить реальность и вымысел. В его навязчивом представлении он делал благое дело. И это самое ужасное. Человек будет абсолютно убежден, что он освободил всю планету от нового пришествия какого-нибудь Антихриста. К сожалению, эта убежденность в своей правоте очень гипертрофирована у людей, которые страдают психическими расстройствами. То есть они абсолютно уверены, что то, как они это видят, на самом деле так. Но и обычные люди так же уверены, что их представления о действительности — это истина. К сожалению, все из нас недалеко ушли от него.

Понятно, что предусмотреть все невозможно. Дайте совет родителям, как им убедить детей быть осторожнее, чтобы те не вступали в контакт с незнакомыми людьми. Есть ли подобные превентивные меры, как уберечься от маньяков и психопатов?

Безответственно перекладывать это на ребенка. Родителю надо сделать все возможное, чтобы его ребенок не оказался в опасной ситуации. Еще один из важных моментов — это образ жизни, который родители ведут с ребенком. Трагические инциденты происходят обычно в малонаселенных пунктах, где детей с легкостью отпускают гулять на улицу в младшем возрасте, где нет какого-то контроля среди родителей. И злоумышленникам не нужно напрягаться, пытаться выискивать каких-то детей, которые способны с ними уйти. Они просто найдут тех, кто в принципе никогда киндер-сюрприза в руках не держал. Им этого будет достаточно.

Если родители не хотят допустить плохое, они должны все время создавать условия для ребенка, чтобы этого физически произойти не могло. Допустим, я встречаю ребенка из школы или после тренировок, злоумышленник увидит мой образ жизни с ребенком и подумает, что это сложно — и найдет ребенка, который один ходит. Нам кажется, что мы можем предупредить ребенка, поэтому говорим ему: вот в такой ситуации так не делай. А ситуации такой не будет. Она будет другая, к которой ребенок не готов. И в итоге все твои знания окажутся напрасными. Нужно понимать, что если кто-то задастся целью выкрасть именно вашего ребенка, то он все равно это сделает, к сожалению. Любого человека в нашей жизни сейчас можно поймать, ограбить, убить или изнасиловать. Это вопрос времени. У кого-то на это уйдут годы. Но в любом случае мы все находимся в равных условиях.