Почему бы нашим историкам не вспомнить историю

Уверен, что любители истории с удовольствием смотрят по телеканалу "Культура" исторические документальные фильмы. Чаще всего, к сожалению, не российского производства. Не будем давать им оценку с творческой стороны, но вот с исторической… сценаристы, редакторы, комментаторы явно работают по хорошо выверенным лекалам нынешних реалий, и их цель — вымарать Россию из мировой истории.

Всего лишь два примера. Первый — фильм, где до небес превозносится австрийская императрица Мария Терезия. И второй — о небезызвестной жене Наполеона — Жозефине. Интересно, любопытно, но с комментариями известных историков. Тамошних.

Итак, маленькие штрихи. В первом фильме о войне с королем Пруссии речь идет только о достоинствах армий Франции и Австрии. К сожалению, уже сегодня нашему российскому школьнику надо объяснять, что именно (и в том числе) благодаря России Австрия и Франция не остались у разбитого корыта. И именно российская армия вошла в столицу Фридриха Великого Берлин, а никакая другая.

В фильме о великом Наполеоне превозносятся его боевые заслуги в северной Италии, но почему-то ни слова об армии Суворова, которая этого же Наполеона оттуда и вышибла. Ну а про переход через Альпы Суворова, надеюсь, наши школьники что-то еще слышали. Понятно, что ни слова о "русских" в фильмах нет.

Вероятно, так вышло, что нам показывают немало исторических документальных фильмов под брендом "сделано во Франции". Тем не менее эта страна, а вернее ее политика, всегда являлась лакмусовой бумажкой межгосударственных отношений. Все любят вспоминать, что дочь Ярослава Мудрого вышла замуж за французского короля Генриха I. В западной историографии, кстати, Анна Русская. Но мало кто помнит, что через полтора века после татаро-монгольского нашествия Запад забывает про нас на пару сотен лет.

Конечно, изредка кто-то приезжал к нам, куда-то отправлялись мы. Но вспоминали про нас там, за кордоном, только в лихую годину. Тот же Ришелье направил депутацию в Москву, когда ему понадобился хлеб. Во Франции был голод, да и Тридцатилетняя война не подавала надежд на хорошие урожаи в залитой кровью Европе.

Король-солнце Людовик XIV не захотел встречаться с каким-то Петром из дикой Московии в ходе первого большого посольства в Европу в 1698 году.

Зато после Полтавы и занятия русскими войсками балтийских берегов Петр Великий стал для Франции дорогим гостем. В ходе пребывания Петра на лечебных водах в Спа регент Франции и малолетний король Людовик XV принимали российского императора как отца родного. Что, кстати, влетело им в копеечку. Но дело стоило свеч. Союзник с могучей армией был нужен всем. Неслучайно Петр именным указом отправляет несколько десятков русских офицеров на "стажировку" во французскую армию.

В годы Семилетней войны мы снова станем союзниками против Фридриха Великого, потом восстановим монархию во Франции, будем защищать Париж в Первую мировую, воевать за Францию под Сталинградом. Чем платила она нам… Бородино, Севастополь, интервенция и, наконец, НАТО.

Увы, эта тенденция — изоляция России — приобретает сейчас все более изощренный характер. И тамошние пропагандисты над этим хорошо работают.

И у нас в России под патронатом государства существуют различные исторические общества. В том же университете все еще есть исторический факультет, где обсуждают и "русскую идею". Существует, наконец, РПЦ. Но всем им как-то недосуг поработать русофилами, пропагандистами, рассказать перед фильмом или после в рамках "круглого стола", что историю-то делали не только австрийцы и французы.

Скажете — эфир дорог для "русской" истории. Уберите уже осточертевшую многим говорильню отечественных записных ораторов, которые уже четверть века обсуждают, как обустроить новую Россию, или, успешно проспав приход бандеровцев на Украине, все еще задаются вопросом "а как там".

А "обустройщиков" куда — спросите вы. В "черную работу" — как говаривал герой пьесы Островского. Ведь благодаря и им нам до сих пор говорят, что в России рабочих рук нет.

Сергей Лебедев