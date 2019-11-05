Зарубежное кино помешало народному единству

Министерство культуры России попросило прокатчиков в День народного единства сократить число сеансов зарубежного кино. Как выполнение этой просьбы будет способствовать укреплению единства — так и осталось загадкой.

Формат просьбы федерального министерства, которое регулирует кинопрокат в стране, близок по смыслу и последствиям к добровольно-принудительному варианту мотивации, знакомому по советскому прошлому. Отказать ведь вряд ли кто посмеет.

"Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например, Дня Победы или Дня народного единства. Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер", — объяснили в Министерстве культуры.

Нормально — так нормально. Любопытно было бы узнать реакцию кинопрокатчиков в других странах, если бы государство решило принять деятельное участие в выборе фильмов для показа. Я не говорю о КНДР или других сказочных странах, в которых государство стремится всецело контролировать своих граждан.

Как ни крути, это все-таки бизнес. У предпринимателей есть своя маркетинговая стратегия, свои ожидания по прибыли, да и собственные представления о прекрасном, наконец.

Видимо, это обстоятельство не сильно волнует чиновников. Есть же глобальная идеологическая затея, и пусть те, кто против фильма "Чапаев" — бесспорного лидера кинопроката в частях Советской армии, останутся по ту сторону светлого будущего.

Можно, конечно, предположить, что подобная корректировка репертуара связана с возможной отчетностью министерства по номенклатурным показателям публичного патриотизма. Возможно, что это попытка хоть как-то помочь отечественному кинопроизводству подтянуть статистику окупаемости фильмов последних лет.

Министерство культуры недавно опубликовало список тех самых успешных кинопроизводителей. Такого огромного количества заголовков в СМИ и суждений в интернете по этому поводу со словом "провал" я давно не встречал.

Зато стало понятно, насколько эффективно работают продюсеры, осваивая бюджеты, выделенные государством. Деньги тратятся и немалые, но зритель все равно отчего-то предпочитает "Терминатора" и "Джокера".

Выбор зрителей обусловлен не только зрелищностью зарубежного кино. Наши отечественные кинематографисты уже неплохо освоили современные спецэффекты, демонстрацию оторванных конечностей и экранную обнаженку не по делу. Вот только гармонизировать драматургию, смысловую нагрузку, игру актеров и привести картину в состояние цельного произведения получается далеко не у всех.

Громкое имя в титрах отечественного фильма совсем не означает, что зрителю гарантирована впечатляющая встреча с киноискусством. Иногда искренне сочувствуешь нашим актерам, которые честно и талантливо отрабатывают свои сцены, а в итоге получается не фильм, а сборник клипов, упрощающий задачу режиссера трейлера.

К сожалению, уже стало печальной традицией, когда можно ограничиться трейлером и воздержаться от просмотра самой картины. Причем без каких-либо потерь в культурном развитии.

Попытки снять духоподъемный фильм "на злобу дня" чаще оборачиваются неумелой пародией на классику сталинского колхозного изобилия в стиле Ивана Пырьева. Успехи в комедийном жанре пока тоже в большинстве своем предательски не дотягивают даже до картин безудержного позитива Григория Александрова.

Налицо и парадокс — в интернете можно увидеть вполне достойное отечественное кино, включая и документальное, но для широкой публики оно зачастую так и остается неизвестным. В тени распиаренных "мэтров", которые ходят за субсидиями в минкульт короткими путями, талантливым авторам непросто пробиться на большие экраны.

Полагаю, что если бы те отечественные ленты, которые гордо называют кассовыми, не получали бы мощнейшей медийной поддержки федеральных медиа, то их финансовые показатели были бы печальнее депрессивных косичек Греты Тунберг.

Редко когда какую-либо из российских картин хочется пересматривать. Про одноразовые кинематографические агитки и говорить не стану. Кино ради отчета о проведении киносеансов квазипатриотического воспитания мало кому интересно. Но именно оно и попадает на экраны кинотеатров и пестуется околокультурной номенклатурой.

Чиновники стараются объяснить зрителю, что ему на самом деле должно нравиться, исходя из парадигмы военно-патриотического воспитания. Публика, напротив, по-прежнему предпочитает крепкий кинематограф настойчиво предлагаемому импортозамещению с "пальмовым маслом" на экране.

Если бы существовал качественный, умный, глубокий по смыслам и драматургии фильм по теме того же Дня народного единства, то кинотеатры забили бы его показом весь график сеансов. Железный же маркетинговый повод.

Тогда вместо добровольно-принудительных министерских корректировок на первом месте стояли бы художественные находки авторов, повышенный интерес зрителей и финансовая выгода самих прокатчиков.

Что может произойти фатального, если отечественный любитель кинематографа посмотрит в День народного единства зарубежный фильм — мне сложно предугадать. Вот если зритель не сможет посмотреть фильм, который он очень хотел увидеть в праздник, в свой законный выходной, тогда нарисуется вполне ожидаемая картина.

Человек помянет в сердцах чиновников недобрым словом, оскорбляющим власть в рамках действующего законодательства. Да и сам праздник до кучи. Причем праздник, который призван объединить народ, а не раздражать граждан навязчивыми воспитательными инициативами номенклатуры.