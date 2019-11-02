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Автор Редакция рубрики "Общество"

Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова

Общество print

Актер Никита Джигурда разместил на днях в своем Insta информацию о том, что он вызвал на бой телеведущего Андрея Малахова. В эксклюзивном интервью Pravda. ru Джигурда поведал, почему он хочет выйти на боксерский ринг…

Вы вызвали на бой самого Малахова. Как такое случилось?

Для него, может быть, бой, для меня — дуэль. Андрей Малахов или как я его называю Андрюша МалахОв — это инструмент циничного зла, которое профессионально замаскировано под добро. Он оскорбил и Марину Анисину, и меня, делая свои программы и вбрасывая непроверенную информацию. После этого произошел срыв беременности у Марины Вячеславовны, у меня случился микроинсульт. Контракты порушены после программ Андрея.

Сейчас все больше и больше здравомыслящих людей начинают понимать, что за белыми одеждами, за профессионализмом и интеллектом стоит проданная совесть, что судьбы людей его не интересуют, его интересуют деньги и рейтинги. Это духовная порнография, которая должна идти по кабельному телевидению, где показывают порно. "МалахОвщина" — с моей легкой руки этот термин укоренится, как есть соловьиный помет, вечерний мудозвон. Вы же знаете, почему на него стали обижаться Мария Шукшина, Самбурская и Рудова? Они даже собираются подавать на него в суд. Ладно, если ты копаешься в грязном белье уважаемых людей, но ты же вбрасываешь свое дерьмо — вот в чем именно подлость профессионала своего дела Андрея Малахова.

Зачастую происходящее в студии отличается от той программы, которая дается в эфир, очень сильно, ибо монтаж — великое дело, вырезаются очень важные факты, выдается в эфир подложная, по сути, информация, юридически защищенная, поскольку работают профессионалы — и юристы, и сценаристы. Мне попала в руки запись, где Малахов и Корчевников в программе "Прямой эфир" обсуждают мое поведение. Наперед вам скажу, что Боря Корчевников извинился и передо мной, и перед Мариной Анисиной за свое поведение, объяснил, что он выполнял волю продюсеров. Помните, тогда объявляли, что Джигурда — сумасшедший, что Джигурда на тяжелых наркотиках, что он насильник, мошенник, грабитель. Мы выиграли суд за наследство. И Борис Корчевников извинился. А Андрей Малахов не только не извинился, но еще и, понтуясь, еле сдерживал себя и молился, чтобы не распустить руки, иначе сел бы. Так ему хотелось поговорить с Джигурдой по-мужски.

И вы сделали такой встречный ход сами?

Малахов не извинился, его редакторы (а он присутствовал) материли меня в присутствии Марины Анисиной, провоцируя на скандал. И Малахов солгал в своей программе на весь мир, сказав, что ему теперь понятно, почему Анисина, давая ему во Франции интервью, свернула его через 15 минут. А Марина давала им интервью, Малахову и его редакторам, 5 часов вместо положенного по договору часа. Они приехали слушать не какой Джигурда гениальный, им нужна была драма. И Марина им ответила: "Хотите, я вам расскажу, что Джигурда каждый день меня подвешивал на люстру и пытал паяльником?" У меня есть ролик, где редакторы Малахова оскорбляют Марину, называют мошенницей.

Мария Шукшина уже подавала на него в суд. Бесполезно. Я же хочу поднять этот вопрос, привлечь максимальное внимание к методам Андрея Малахова. Даю ему возможность исполнить его желание подраться со мной. На законных основаниях даю возможность быть последовательным сейчас, потому что я восстановился после микроинсульта. Я понимаю — это шоу-бизнес, ничего личного, но я категорически не принимаю тех методов, которыми пользуется Малахов, обманывая зрителей и оскорбляя уважаемых женщин и мужчин. Не говоря уже о простых людях, которых они заманивают и как лохов разводят. Пачки заявлений в полицию, но им не дают хода, потому что документы составлены юристами так, что не к чему придраться.

А Малахов знает, что вы бросили ему вызов?

Уже в курсе. Я напоминаю, что у меня под окнами дежурила полиция, когда меня обвиняли в антироссийской деятельности. Представьте себе, что за три года на меня не было заведено ни одного уголовного дела. А если пересмотреть программы, где ведущий был Андрей Малахов, складывается полное впечатление, что Джигурду сейчас вот-вот накажут, посадят.

Вы сильный. Вам не жалко Малахова? Вы же его одним пальцем сделаете.

Если бы это было 10 лет назад, я бы его одним пальцем. Андрюша заматерел, ходит в спортзал, показывает свое накаченное тело, даже где-то был с перчатками. Жалко? Он же мужчина, его никто за язык не тянул, когда он говорил, что молился, чтобы только руки удержать. А потом он говорил, что хотел освящать студию после прихода Джигурды, после того, как на меня под его началом вылито было дерьмо.

У него уже авторитет подорван, все больше людей начинают понимать, что происходит на самом деле. Тогда я приходил и просил поддержать тур Марины по Франции, когда Президент России Владимир Путин говорил, что у нас есть ракеты, нам нужны интеллектуальные проекты для создания имиджа. И мы просили у Малахова и его редакторов поддержки. Знаете, что мы услышали в ответ? Президент сказал, пусть он и выполняет, давайте мы снимем с вами программу, придумаем, что вы поссорились с Мариной Анисиной, ваша нянечка расскажет, тогда мы упомянем о туре.

Может быть, дело в том, что Малахов подневольный человек?

Нет, выбор дается каждому.

Но драться вы будете по-настоящему, если вдруг он согласится?

Если он мужчина, он должен отвечать за свои слова. Он сдерживал себя молитвой, он делал себе PR. Я не мог ему тогда ответить, поскольку болел. У меня нет внутренней агрессии ни к Андрею, ни к тем редакторам, продюсерам. Я отношусь к жизни как к театру и знаю, что какие мы, такая и любовь. Любовь должна быть с кулаками.

А сейчас уже восстановились? Силы в себе чувствуете?

Мне 58 лет. И за мной истина. Я участвовал в проекте "Король ринга". Как-то я пять спаррингов провел за 3 недели. Мой тренер уговаривал Анисину снять меня с боев, говорил, что вам покалечат мужа, он ничего не умеет. Напомню, что пошли подтасовки. Когда я хотел подавать в суд на Первый канал и на создателей "Короля ринга", мне показали договор, который я подписал, где было написано, что это шоу, а не честные соревнования, мол, нам надо, чтобы вы проиграли, а вы путаете карты, руководство рвет и мечет.

Я напомню, что с меня шоу начинали, я выступал против Андрюши Чернышова, он на 15 лет моложе, на 10 кг был тяжелее, я выстоял бой. Второй с Полицеймако, 110 кг против 85 кг. Я выиграл бой, несмотря на то, что он мне нос сломал. Потом пошли на подвохе. Но в итоге я взял титул "Король ринга чести". Так вот сейчас для меня закрыты ток-шоу, распоряжение — нельзя Джигурду героем показывать, нельзя. Хотя обещали, что когда мы победим в суде, нас покажут. Просто ток-шоу и каналы не ретранслируют истинную духовность Джигурды. Им нужны кровь и дерьмо — вот в чем штука. Поэтому извинения Малахова я готов принять. Весовая категория у нас с ним одинаковая. Хотя я и так его нокаутирую, просто энергией духа.

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