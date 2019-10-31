Минпрос: разборка "Калашникова" рождает патриотов

Наблюдая за предлагаемыми методами патриотического воспитания, все чаще обращаю внимание, что понятие "патриотизм" отчего-то локализуется в узком смысловом значении — исключительно в военном.

Военные, безусловно — наиболее очевидный для массового восприятия пример служения Родине. Почему таким же равноценным примером не могут стать представители других профессий, я не знаю. Видимо, устоявшаяся связка "военно-патриотический" не оставляет пока шансов на изменение идеологической парадигмы.

Патриотизм, на мой взгляд, должен вырасти изнутри. Человек сначала полюбит семью, близких, друзей, потом уже может полюбить и березки в поле. Затем, проникнувшись историей страны, вывести за красные линии неприемлемые модели образа Родины будущего и стремиться сделать ее лучше. Построить страну, в которой ему было бы комфортно жить, трудиться, отдыхать и растить своих детей.

Любопытная методичка размещена в банке документов Министерства просвещения Российской Федерации. Автор — центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. На номенклатурном языке — ФГАОУ ДПО ЦРГОП ИТ.

С первого раза и не произнести. Но такая уж номенклатурная мода на язык булгаковского Полиграфа Полиграфовича с его "АБЫРВАЛГ!". Над труднопроизносимыми аббревиатурами часто шутили Илья Ильф и Евгений Петров еще в начале ХХ века, но аппаратные традиции весьма живучи. К слову, уважение и бережное отношение к языку — тоже то самое проявление патриотизма.

Образовательное учреждение подготовило методичку для коллег по цеху по проведению 10 ноября 2019 года всероссийского тематического урока, посвященного 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова — знаменитого конструктора стрелкового оружия.

О жизни и изобретениях отечественного конструктора предложено рассказать учащимся, причем и в начальных классах. Занятия по разборке-сборке автомата Калашникова для совсем маленьких пока не предусмотрены концепцией мероприятий, но старшеклассникам все же предложат посоревноваться в ловкости отделения крышки ствольной коробки.

Ожидаемым конечным результатом обозначено "формирование у школьников российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности на основе изучения примеров выдающихся отечественных военно-технических изобретений".

В подобной парадигме патриотического воспитания иноземным школьникам, по идее, должны были бы предложить состязание по манипуляциям с изделиями Сэмюэля Кольта или Хуго Шмайссера. Но о подобных школьных уроках патриотизма ни в США, ни где-то в Европе я пока не слышал.

Предлагаемое осмысление "традиционных духовно-нравственных категорий и ценностей россиян, как защита Отечества, воинский долг, самоотверженный труд на благо Родины; их роли в процессе формирования исторической памяти и национального самосознания" — важное дело.

Каким образом "самоотверженный труд на благо Родины" согласуется с безнаказанностью некоторых "государевых людей" и ростом их благосостояния, я лично, не кривя душой, школьникам объяснить не возьмусь.

Соглашусь, что любое доброе слово с автоматом Калашникова эффективнее, даже чем с Кольтом, но объемное понятие "Родина" состоит не только из смертоносных ракет и огнеметов "Буратино". Да и молодые патриоты страны концентрируются не только в Юнармии.

Мне, советскому человеку, у которого в школе были уроки начальной военной подготовки, позднее занятия в ДОСААФ, за плечами которого служба в вооруженных силах СССР, не слишком понятно, как разборка-сборка "Калаша" может способствовать "осмыслению традиционных духовно-нравственных ценностей". Автомат обычно мотивирует на далеко не гуманные рассуждения.

Единственное, что я "осмысливал", в том числе и во время "упражнений" с автоматом Калашникова, так это как поскорее отделаться от домашних заданий и решиться пригласить девушку в кино на вечерний сеанс. В армии возникали более позитивные мысли — уверенность, что дембель неизбежен.

Важно обратить внимание, что я, как и все молодые советские люди, получал увесистую порцию коммунистической пропаганды. В армии так и вовсе концентрированную — уровня психоделики. При этом ни о каком ощущении катарсиса от процесса формирования духовно-нравственных ценностей речи не шло вообще. Даже крылатое армейское выражение "Я вас научу Родину любить!" было совсем не про патриотизм.

Все сформировавшиеся ценности шли от семьи, рождались в процессе познания окружающего мира, приобщения к литературе и искусству, но никак не по решению партии и правительства. Хотя допускаю, что авторы образовательной методички обладают неким тайным знанием, которое сформулировано в возможных секретных протоколах.

Можно, конечно, потратить миллиарды бюджетных денег, отдав предпочтение разборке автомата Калашникова и общероссийским мобилизационным флешмобам, нареченным патриотическими. Теоретически я представляю, что можно и отчитаться за потраченные государственные средства количеством мероприятий. Предъявить заполненные учащимися за какие-либо бонусы к выпускной карме опросники, в которых они признаются, что патриоты аж вообще.

Как такими методами заставить Родину любить в буквальном смысле, я себе не представляю. Результатом от такого почти религиозного давления на сознание юных граждан могут стать обратная реакция и полное отторжение. Сама же философия окопного патриотизма в перспективе может стать ощутимым тормозом в развитии России. Сравнение с каждодневной реальностью все равно сделает свое дело.

Если во главу угла ставится ценность каждой человеческой жизни, если для государства чрезвычайное происшествие, когда в далеком селе нет учителей в школе и хотя бы фельдшерского пункта или произошла несправедливость в отношении конкретного человека, то эти самые любовь и гордость за Родину приходят сами собой. Причем абсолютно бесплатно и без постановления правительства о патриотическом воспитании.

При таком векторе отношения государства к своим гражданам и у тех же военных в разы возрастет мотивация. Они станут опираться не только на прошлые достижения предков, но и с абсолютным пониманием того, за что воюют, станут защищать страну и своих соотечественников, сумевших построить уважающее каждого своего гражданина государство.

Источник фото: habinfo.ru