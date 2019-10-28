«Чужой» против чужих

Благодаря современному кино мы все знаем, как выглядят "нехорошие пришельцы" или "чужие". Это верткие, жутко хищные и прыгучие существа, бороться с которыми очень трудно. И если оружием против них служит пистолет, то он должен быть очень метким и скорострельным, а кроме того — не слишком сложным в обслуживании. Пистолетов сегодня выпускается очень много. Выбор есть. Но имеется ли среди них модель, как раз рассчитанная на такую вот высокоскоростную и очень точную стрельбу? Сегодня такой пистолет появился. И называется он весьма показательно: "Чужой". О нем и пойдет наш рассказ.

"Чужой" из Чехии

Весной 2019 года чешская оружейная компания Laugo Arms выпустила новую модель 9-мм пистолета, которому дала название Alien ("Чужой" или "Пришелец"). Пистолет использует традиционные патроны 9×19 мм, бывшие в ходу еще в начале ХХ века, но по своей конструкции он значительно отличается от всех прочих. Надо сказать, что чешская компания Laugo Arms уже имела опыт создания 9-мм пистолета-пулемета Scorpion EVO 3. И он оказался настолько хорошим, что права на его производство приобрела такая известная чешская оружейная компания, как "Чешска Зброевка". Но фирма "Лауго" превзошла не только саму себя, но и многих других ведущих производителей современного короткоствольного оружия. Казалось бы, за более чем вековую историю автоматических пистолетов конструкторы придумали все мыслимое. Но нет — чешским инженерам удалось создать оружие во-многом по-настоящему уникальное и не имеющее аналогов!

Делать сложно — очень просто! И наоборот…

Представьте себе на мгновение, что вы конструктор и вам необходимо сделать пистолет. На первый взгляд, это не очень-то и сложно. Нужно выбрать подходящий патрон, а под него систему автоматики. Если патрон не очень мощный, то подойдет так называемый "свободный затвор", в виде куска отполированного металла, который внутри корпуса пистолета прижимается пружиной к неподвижному стволу. Через него идет отверстие, в котором находится боек, а там, где он соприкасается со стволом, есть такой "зуб" -выбрасыватель, служащий для удержания гильзы в чашечке затвора до ее встречи с отражателем. А тот после выстрела выбрасывает гильзу наружу, когда движимый силой отдачи затвор идет назад. Как видите, все просто. Однако затвор не может быть очень легким, иначе он полетит в лицо стрелка. Но и пружина, прижимающая его к казенной части ствола, не может быть очень сильной, так как с таким пистолетом будет сложно работать. А еще желательно, чтобы при стрельбе ствол не подбрасывало вверх, поскольку это отражается на меткости стрельбы. То есть все как в поговорке: вытянешь нос, хвост увязнет.

Для более сильных патронов используют "полусвободный затвор". В момент выстрела он сцеплен со стволом и отходит назад вместе с ним, пока давление газов внутри ствола не станет безопасным. Тут они расцепляются, причем у ствола при этом обычно снижается его казенная часть, а иногда сделано так, что он при этом проворачивается. Понятно, что жестко зафиксированный ствол лучше. Но тут уже ничего не сделаешь, если вы выбрали такой тип автоматики. А еще лучше было бы сделать мушку на конце ствола и прицел на кожухе затвора неподвижными, что повысило бы меткость. Но только как же тогда будет работать этот пистолет?

Ствол — как продолжение указательного пальца

И вот как раз создателям нового чешского пистолета и удалось втиснуть в его конструкцию несколько таких "изюминок", благодаря которым он и приобрел свои уникальные свойства. Конструктор пистолета Ян Лучански говорит, что создал пистолет, имеющий "самую низкую посадку оси ствола", и это не преувеличение ради рекламы. Его ствол действительно жестко закреплен в рамке и находится всего лишь на 1,7 мм выше хвата обычного стрелка, фактически на уровне его согнутого указательного пальца! К тому же ствол закреплен именно в рамке, а не внутри кожуха-затвора. Сделано это потому, что такая установка ствола, как выяснилось, сильно уменьшает подброс оружия при стрельбе. То есть такой пистолет меньше… "козлит".

Без магазина и патронов он весит 1009 граммов, но при этом он достаточно компактен: длина равна 210 мм, высота — 148 мм, а ширина — 29 мм. Спусковой крючок имеет регулируемый спуск, так что усилие на нем можно изменять в диапазоне от 1 до 2,5 кг. При этом магазин пистолета вмещает 17 патронов, столько же, сколько и знаменитый австрийский Глок-17.

Неподвижный прицел и мушка — это здорово!

Создатели пистолета называют его не иначе как "полуавтоматический революционный пистолет, обладающий рядом запатентованных уникальных технических решений", и это действительно так, хотя и звучит несколько пафосно. Например, он отличается от других модульной конструкцией, то есть в ней имеются два отдельных элемента: модуль внешнего корпуса и рукоятка со спусковой скобой.

Очень важным отличием является то, что прицельные приспособления на нем находятся не на подвижном кожухе затвора, который при стрельбе "ездит" туда-сюда, а на неподвижной планке над стволом. Поэтому в момент выстрела они совершенно неподвижны. Это удобно, так как позволяет разместить планку Пикатинни и ставить на нее самые различные дополнительные прицелы, а также лазерный целеуказатель, и тактический фонарь. А можно, например, стандартный механический прицел поменять на коллиматорный, хотя для этого нужно заменить саму планку. Кстати, на ней же установлены и курок, и шептало, что также является необычным техническим решением. Кстати, именно поэтому в чемоданчик, в котором продается пистолет, уже заранее вкладываются две рамки. Одна с обычным регулируемым целиком и очень современной мушкой с оптоволоконным индикатором красного цвета, с которым удобнее целиться при недостаточном освещении. И вторая уже с коллиматорным прицелом. Стрелку остается только выбирать, какой из этих двух прицелов ему будет лучше использовать!

Автоматика как… у автомата!

Для того, чтобы заставить автоматику пистолета работать, то есть чтобы в нем затвор отходил назад, а потом возвращался вперед, используется давление газов. В случае со "свободным затвором" они давят на дно гильзы, а она давит на затвор. "Полусвободный затвор" отходит назад вместе со стволом за счет действия закона Ньютона: действие равно противодействию. Пуля летит вперед, а подвижный ствол, сцепленный с затвором, идет назад. Но есть система автоматики, которая в пистолетах применяется редко, но хорошо известна всем, кто держал в руках автомат Калашникова. Это отвод газов из канала ствола. В стволе делается небольшое отверстие, через которое часть пороховых газов после того, как отверстие минует пуля, давит на затвор и заставляет его сначала расцепиться со стволом, а затем и отойти назад, чтобы, вернувшись на место, он мог дослать в него очередной патрон и запереть его намертво.

Вот и создатели "Чужого" решили применить на своем пистолете автоматику, основанную на отводе части газов из ствола. Такой принцип используется в американских винтовках AR-15 и M-16 и пистолете "Пустынный орел". Но в них затвор поворачивается и запирается на несколько специальных выступов. В "Чужом", по словам его конструкторов, применена "газово-поршневая система с замедленным полусвободным затвором". Газоотводное отверстие на стволе имеет небольшой диаметр — всего 1,6 мм — и расположено в 5 мм от патронника. Под стволом находятся две трубки, по которым, отработав свое, пороховые газы выходят наружу. При выстреле они давят на поршень замедлителя, соединенный со штоком возвратного механизма П-образной формы, что над стволом. Это еще одно очень красивое инженерное решение соединить их в одну деталь, встречающееся в этом пистолете. Ведь если одна деталь выполняет сразу две функции — то это сильно упрощает конструкцию.

Пока что спортивный…

Пока этот пистолет выпускается как спортивный и стоит очень дорого: около 5 тысяч долларов. В комплекте с ним продаются сумка, кобура, три магазина, алюминиевая горловина приемника магазина и две рамки. Одна с механическими прицельными приспособлениями, вторая — с коллиматорным прицелом. Ну а насколько успешным этот пистолет окажется в будущем, покажет время…