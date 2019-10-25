Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность

Мода на всевозможные тесты для старшеклассников и студентов, в том числе на патриотизм и предрасположенность к экстремизму, особенно в пору "охоты" за заветными баллами, может привести к печальным результатам.

Как писали некоторые СМИ, в екатеринбургской школе №200 старшеклассники отвечали на вопросы длинной анкеты. Причем отвертеться от участия было нельзя, тем более что назвали это исследование "мониторингом потенциала личностного роста".

В эпоху ЕГЭ принято ставить "галочки", потому учащиеся выбирали утвердительные или отрицательные варианты предложенных ответов. Темы были самые широкие — от политики и религии до семейных и межнациональных отношений.

Примеры оказались весьма любопытными: "Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами", "Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости", "Мы — сильная военная держава, именно поэтому нас должны уважать".

Это, конечно, не столь радикальные варианты, как вопрос времен товарища Сталина "Кого ты больше любишь — жену или партию?", но составлены примерно в том же векторе движения в светлое будущее.

Каким образом ответы на предложенные варианты связаны с выявлением перспектив личностного роста — вопрос. Особенно первый и последний.

Вопрос про убийство более или менее все-таки ложится в русло личностного поступка. Тем не менее он выглядит для подростка подсказкой в выборе возможного его действия. Прочитает и может сделать вывод, что такое поведение допускается, выбери он свои критерии справедливости.

Собственно, тема личности в академическом плане, а не в смысле Ф. И.О. в паспорте, хотя и изучена, но непроста для понимания "на ходу". Наверно, стоило бы и расшифровать термины, употребляемые в тексте опросника, чтобы то же самое академическое понятие "критика" не отождествлялось с сетевым холиваром или банальной руганью на заданную тему.

В апреле 2018 года в Санкт-Петербурге, в Московском районе, провели тестирование на патриотизм, предложив согласиться или отвергнуть утверждения: "Интересы России превыше моих собственных", "Я готов встать на защиту своей Родины и народа", "У меня возникает чувство гордости за современное политическое влияние России", "Я живу в России и не собираюсь никуда уезжать".

Вот сейчас, сидя за партой, учащийся, может, и не собирается уезжать, потому что еще надо в школу ходить и маму с папой слушаться. Закончит школу, ВУЗ и вполне может передумать. В контексте "диванного воина", разумеется, большинство готово и защищать, и погибать. А как дойдёт до дела, может, как и музыкальный "батяня комбат", кинется косить от армии, выйдя вдвоем в поле с конем.

Ставить интересы Родины выше собственных — прекрасное желание. Говорю об этом без какой-либо иронии. Вот только, ознакомившись с заявлениями некоторых отечественных политиков различного уровня, новостями из Следственного комитета и после жесткого контакта с реальностью, это желание может пропасть задолго до выпускного вечера.

Тогда в чем ценность такого исследования? Отчитаться в человеко-патриотах на квадратный километр? В чем кроется польза для государства и общества?

Борьба за максимально высокий результат в тестировании легко заставит школьников врать. Согласятся со всем, чтобы выглядеть молодцами. Нет, я не утверждаю, что кто-то не станет плакать под государственный гимн страны, я говорю о том, что патриотизм — это такое же интимное чувство, хоть и социальное, как и любовь к другому человеку.

Не трубят об этом, а живут с этим ощущением. Иначе это не любовь, а банальный треп на потребу публике. Патриотизм — не галочка в анкете за баллы, не атрибуты массового флешмоба, а личные ощущения и тихое полезное дело.

В советское время сочиняли так называемые личные комплексные планы (ЛКП). Была такая комсомольская забава. Смысл был такого же рода, как и посчитать записных патриотов. В той же парадигме "мониторинга потенциала личностного роста". Один в один.

В этом ЛКП, который выглядел тетрадкой с разделами, комсомолец был обязан изложить, как он будет самосовершенствоваться, включая успеваемость по предметам обучения и, разумеется, в идеологическом плане.

Надо было обозначить, какие комсомолец обязуется изучить труды классиков марксизма-ленинизма и выдающегося деятеля международного коммунистического движения, пламенного ленинца, генерального секретаря ЦК КПСС, дорогого… (вписать актуальную историческому моменту фамилию).

В то время были еще не в ходу такие понятия, как "мониторинг", "национальный лидер" и "елбасы", но исследователи занимались ровно тем же, что и сейчас — боролись за показатели. Ценность и пользу этих изысканий наглядно показали последние годы горбачевской перестройки и эвтаназия СССР.

Составленный через филейные части опросник может только отвратить молодых людей, как заставлял преодолевать ощущение участия в массовой паранойе тот самый личный комплексный план. В случае же с обсуждением темы экстремизма тест может дать фатальные подсказки блуждающим мыслителям на эту опасную тему.

В Челябинской области в 2015 году прокуратура пресекла использование одной авангардной анкеты. "Распространение теста в общеобразовательных организациях для проведения тестирования на предмет выявления агрессивных и экстремистских настроений у подростков могло повлечь возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни", — констатировали в ведомстве.

Собственно, что такое экстремизм (приверженность крайним взглядам и методам действий) — тоже неплохо было бы растолковать школьникам и не только им. Особенно если учесть, что под это понятие можно легко подогнать и молча стоящую с чистым листом бумаги на Красной площади девушку.

Может быть, для парадной статистики и вещательного контента федерального телевидения уровень подобных тестов и сгодится. А вот для молодых определенно может стать одним из ярких психоделических воспоминаний. Примерно как для моего поколения те самые личные комплексные планы и таинственное партийное наказание с эротическим флером — "Поставить на вид".