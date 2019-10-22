"Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата

В понедельник Дмитрий Медведев нам сказал, что в экономике "все в порядке". А во вторник Росстат сообщил, что почти половине россиян хватает доходов только на еду и необходимую одежду. Это "прорыв" или будет еще хуже?

Вот и думайте теперь! А вообще, сограждане, прав Медведев, и президент Путин не врет, когда утверждает на каждой прямой линии, что доходы населения страны растут. Вот же, даже Crеdit Suissе обнаружил вчера, что в России растет количество долларовых миллионеров и миллиардеров. К середине 2019 года их число оставило 246 тысяч и 110 человек соответственно, и это на порядок больше прошлого года!

А как же быть с почти 50% нас, которым хватает только на еду и одежду? Так мы — бездельники, которые норовят на юга мигрировать, где тепло, или в Москву, где сытно, и не хотят работать в Абакане, где можно заработать в месяц 85 тысяч рублей (плюс жена 85) на вахте и взять дешевую ипотеку. Пристроились, понимаешь, преподавать в школах и ВУЗах, воспитателями в детсадах, врачами и медсестрами в больницы, слесарями, рабочими на заводы и агрокомплексы, технологами и инженерами на фабрики и не хватает нам даже на оплату ЖКХ.

Росстат сигнализирует, что доля этих "бездельников" велика — 49,4%, и она увеличилась за год аж на 0,2%. Но это все плохие новости Росстата, по его данным, остальная половина населения радуется росту доходов за год. Например, о нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде. "Это же статистическая погрешность!", — скажут скептики. Ничего подобного, в абсолютных цифрах это ог-го-го какие цифры — это почти 70 тысяч человек от трудоспособного населения страны!

Вероятно, наконец, эти нищие люди перестали есть картошку с курицей и перешли на Доширак. Перестанут носить "кирзачи" зимой и летом и будут искать обувь на помойках — поднимутся на уровень выше — к "бездельникам", к тому же будут способствовать реализации мусорной реформы. Есть чему радоваться!

"Увеличивается также доля домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но недостаточно на покупку автомобиля, квартиры или дачи", — продолжает фонтанировать радостью Росстат. За год эта доля увеличилась с 31,7% респондентов до 32,6%. Вероятно, эта категория граждан перестала брать из своего бюджета "на выпивку". Без нее, ведь, нет жизни, и на нее деньги находятся всегда. Тоже радость, заметили даже за рубежом.

А вообще, сограждане, всем нормальным семьям должно хватать на повседневные потребности. В противном случае, это неразумный поступок со стороны мужчины организовывать семью, а потом признаваться в своей недееспособности Росстату. А если есть недовольные, то для этого вам и рассказывают на федеральных каналах, как на Украине все хуже, чем у нас.

Так что, не зря наше руководство свой хлеб с маслом и икрой ест, да, оно находится в самой высшей категории российских потребителей — кому хватает на " покупку автомобиля квартиры или дачи" , но и для нас, не отнимешь, старается — умеет вовремя поменять главу Росстата, чтобы и мы начали богатеть.

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