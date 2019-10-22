Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень

В Тверской области разгорается конфликт вокруг ректора Тверского медуниверситета Леси Чичановской. Ранее СМИ сообщали о конфликте интересов и расколе в коллективе. Теперь скандал выходит на международный уровень — ректор в уничижительных тонах высказалась об индийской системе образования и студентах из Индии. По версии одной из сторон конфликта, все дело в перераспределении финансовых потоков, которые идут от работы с иностранцами.

Агентство "Регнум" опубликовало материал "Ректор медуниверситета вскрыл корни кадрового кризиса в тверской медицине". После серии реверансов в адрес президента Владимира Путина и губернатора Тверской области Игоря Рудени, автор материала перешел к главному, ради чего, очевидно, и инициировалась публикация — деятельности рекрутинговой компании, которая в течение 20 лет сотрудничала с вузом, направляя на обучение иностранных студентов.

Государственная задача…

Казалось бы, какое отношение тема работы с иностранцами имеет к кадровому кризису в тверской медицине? Приведем очень важную цитату ректора: "У меня сегодня болит душа за наш тверской регион, который по демографическим, медицинским и другим социометрическим показателям находится далеко не на лидирующих позициях. И мы понимаем, что переломить ситуацию мы сможем, если сконцентрируемся на подготовке качественных медицинских кадров для областной системы здравоохранения. Я поставила вопрос об увеличении бюджетных мест для наших студентов в Минздраве. Ломилась в открытую дверь. Оказывается, их у нас, наоборот, крайне мало. На днях я получила разрешение Министерства здравоохранения на открытие 100 дополнительных бюджетных мест с 2021 года. Получилось, что предыдущее руководство за счёт сокращения бюджетных мест искусственно раздувало квоты для индийских студентов.Ничего общего с пониманием государственной значимости задачи.И пока ничего, кроме банальной корысти, я в этом усмотреть не могу".

Иными словами, пафос публикации создается вокруг набора иностранных студентов, которые, по логике ректора Чичановской, вытесняют с бюджетных мест российских абитуриентов. Именно студенты из Индии, а не нищенские зарплаты и колоссальные нагрузки медиков в провинции виноваты в том, что выпускники вуза предпочитают на порядок более высокооплачиваемую работу в соседней Москве.

…или личный интерес?

Так что же происходит в Тверском медуниверситете? Действительно ли кадровый кризис в областной медицине возник по причине засилья выходцев из Индии, которые, со слов ректора, чуть ли не лишают россиян бюджетных мест в вузе? Или же за активностью Чичановской стоят какие-то иные мотивы? С этим вопросом мы обратились к руководителю рекрутерской фирмы Чаудом М. Р.:

"Во-первых, хочу отметить, что наша компания 20 лет работает на рынке образовательных услуг, и все эти годы мы были открыты для общественности, студентов и преподавателей, а также для любых проверок, как правоохранительных органов, так и Рособрнадзора. Никаких замечаний к качеству обучения иностранных студентов не предъявлялось ни российскими надзорными органами, ни их работодателями в Индии. Поэтому рассуждения ректора о том, что мы привозим в Россию необучаемых студентов расцениваю как попытку облить грязью всю индийскую общину. Что касается нехватки врачей. Ректор заявляет, что в Тверской области их не хватает, потому что приезжают индийские студенты. Это ложь. Дело в том, что количество бюджетных мест в вузе для приема российских студентов никак не связано с количеством иностранных студентов.Прием российских студентов заканчивается в июле, а прием иностранных — начинается только в сентябре. Поэтому вуз может принимать столько российских студентов, сколько хочет. Для обучения иностранных студентов заводятся дополнительные ставки, нанимаются преподаватели. Чем больше вуз принимает иностранцев — тем больше финансовых поступлений в казну вуза и, соответственно, тем больше нанимается преподавателей на внебюджетных ставках. Уверен, г-жа ректор и сама это прекрасно понимает. Скажу больше: по ее заданию разработан план по увеличению набора иностранных студентов. В этом году вуз разослал более 70 приглашений гражданам Индии на обучение в ТГМУ. 19 сентября она написала письмо некой Аксеновой, где Чичановская сама обращается с просьбой направить на обучение в вуз дополнительных 30 студентов".

"Бабушка надвое сказала"

Чем же обусловлена атака ректора Леси Чичановской на индийских студентов? По мнению собеседника нашего издания, заявления ректора — это попытка решить какие-либо частные коммерческие задачи и перенаправить прибыль от работы с иностранными студентами на подконтрольные фирмы, прикрываясь государственными задачами, репутацией президента и губернатора. В качестве подтверждения своих слов !!! предоставил аудиозапись (имеется в распоряжении редакции), сделанную в сентябре на встрече ректора Чичановской с индийскими студентами. На ней ректор уговаривает их не уезжать на учебу в другой город, предлагает пригласить в ТГМУ друзей и родственников, нахваливая Тверь, как один из самых красивых городов России, и обещая создать максимально комфортные условия для обучения индийских студентов.

Что же получается? В официальной прессе Чичановская рассказывает о том, как "необучаемые" (с ее же слов) индийские студенты коварно лишают россиян мест в вузе, но в стенах вуза произносятся совсем другие речи. Более того, ведется целенаправленная политика по расширению сотрудничества с иностранными партнерами. Для ответа на этот вопрос напомним, кто такая Леся Чичановская и как она шла к руководству университетом.

Семейный подряд

Ректором Тверского медуниверситета Леся Чичановская была избрана в январе 2019 года. Ее главным конкурентом на пост был заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Алексей Давыдов. Предвыборная кампания сопровождалась скандалом: в октябре 2018 года было заведено уголовное дело в отношении 7 врачей стоматологической клиники Тверского меда. Медиков заподозрили в том, что они заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара на 12 пациентов. О том, какой ущерб был нанесен вузу от данного расследования, год назад писали все газеты: пустые коридоры и палаты, молодые хирурги делают рядовые операции.

Как полагают собеседники нашего издания в медицинских кругах: дело было возбуждено стараниями супруга Леси Чичановской, авторитетного тверского предпринимателя и по совместительству — предстателя общественного Совета при СУ СК России по Тверской области Александра Самухина. Цель — в краткосрочной перспективе скомпрометировать главного конкурента Чичановской на выборах — заведующего кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Алексея Давыдова. В долгосрочной перспективе — расчистить поле для кадровых назначений на наиболее "хлебные" должности ТГМУ людей из "команды" Чичановской, а также перевести отрасль на рыночные рельсы.

Александру Самухину сотрудники ТГМУ отводят не менее серьезную роль в управлении вузом, чем самой Чичановской. По мнению собеседников нашего издания, речь идет о небольшой, но очень сплоченной команде, в которую, помимо ректора и ее супруга, входит бывший индивидуальный предприниматель, финансовый аудитор Зоя Полковникова, получившая должность советника ректора с приличной зарплатой. Как полагают наблюдатели, теперь это "трио" — постоянные участники закрытых совещаний, которые проходят в кабинете ректора.

Как переплетаются заботы Леси Чичановской о благополучии ТГМУ и радение о семейном бизнесе неоднократно сообщалось в СМИ. Например, о том, как в бытность работы главврачем Областного клинического лечебно-реабилитационного центра сотрудники клиники Чичановской одновременно работали в частной клинике"Пилот", единственным учредителем которой является ее муж, сообщает "Русская планета". Конфликт интересов, полагаем, очевиден: главврач ОКЛРЦ должна привлекать врачей и пациентов в государственное лечебное учреждение, но есть муж с частной клиникой.

Как уже сообщало наше издание, еще до прихода на пост ректора, Чичановская заработала в 2018 году 5,9 млн рублей. На женщину зарегистрированы права совместного и долевого владения 21 земельным участком общей площадью более 820 тысяч кв. м. Еще более успешным является ее супруг, в общей и долевой собственности которого — 223 (!) земельных участка, а также два жилых дома и автомобиль Toyota Land Cruiser. Он заработал в 2018 году 12,3 млн рублей.

Какое отношение предпринимательский талант Чичановской и ее мужа Самохина имеют к истории с индийскими студентами? По мнению руководителя ректрутерской фирмы, самое непосредственное. В качестве подтверждения своих слов, наш собеседник предоставил в редакцию, пожалуй, сенсационный документ, направленный им в региональные управления Следственного комитета и ФСБ. О чем сообщает индийский предприниматель тверским силовикам? Это письмо заслуживает отдельного материала. В ближайшее время мы вернемся к теме.