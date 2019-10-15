Благодаря маркировке число поддельных лекарств снизилось в 2,5 раза

Сегодня в Госдуме прошли слушания, посвященные внедряемой системе маркировки лекарств. По данным главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, внедрение маркировки лекарств обеспечило снижение в 2,5 раза недоброкачественной продукции на рынке.

"За последние 5 лет Госдума кардинально поменяла законодательство по обращению лекарственных препаратов, в качестве примера мы можем привести, что результатом внедрения маркировки стало снижение в 2,5 раза недоброкачественных препаратов на рынке", — заявил он, подчеркнув, что это кардинальный результат внедрения системы.

Мурашко отметил, что рабочая группа, состоящая из дистрибьютеров, медорганизаций, органов исполнительной власти, отработала за время эксперимента полный пакет документов и разработала бизнес-процесс для каждого этапа. "Система построена логично и мудро, она позволяет учитывать плюрализм мнений", — заявил он. Глава ведомства также остановился на вопросе доступа к данным из системы маркировки, который может открыть дополнительные возможности для участников рынка.

"Я сегодня могу с точностью до упаковки сказать, сколько ввезено (препаратов — прим. ред.) в Российскую Федерацию, но сколько какая медицинская или аптечная организация (ввезла -прим. ред.) — я пока не могу. И это плохо, т. к. для производства необходимо знать всё. Для управления, для безопасности пациентов — это важная информация", — заявил руководитель ведомства.

Оператором маркировки в формате государственно-частного партнерства является ЦРПТ. Как заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, в системе маркировки уже функционирует ряд групп товаров, в том числе обувь и табак, выпускают миллиарды кодов. Система в лекарствах также уже функционирует в рабочем режиме, пройдена приемка государственной комиссией, а 1 октября запущена маркировка 7ВЗН и проведено сквозное тестирование всех фармпроцессов. "Система де-юре и де-факто — в промышленном режиме, и мы продолжает активную работу над внедрением маркировки в сроки", — заявил Михаил Дубин.

По оценке Центра, российская фарма на 60% обеспечена оборудованием, 20% будут оснащены до конца года и 20% — это те производители, которые находятся в цейтноте, поскольку поздно приступили к оснащению, но, как пояснил Дубин, и эта задача решаема.

В России эксперимент по маркировке медикаментов проводят с февраля 2017 года с целью противодействовать фальсификату и контрафакту. С 1 октября цифровой код наносят на дорогостоящие лекарства, закупаемые государством в рамках программы "12 высокозатратных нозологий".