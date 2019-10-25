Как формируется наша пенсия

Какая пенсия нас ждет от государства? Какие условия необходимы для ее начисления? И будет ли она начислена в случае невыполнения хотя бы одного из условий? Тогда какая и когда будет эта пенсия?



Как формируется наш пенсионный портфель с 2020 года?

Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

Читайте начало интервью:

Как рассчитать свою пенсию и не запутаться?

— Константин Викторович, если все-таки нет данных о пенсионных накоплениях за какой-то период, что можно сделать? Как будет пенсия начисляться?

— Для того чтобы была начислена пенсия, надо выполнить несколько условий. Во-первых, вы должны достигнуть определенного пенсионного возраста.

С 2018-го произошло повышение пенсионного возраста, но не одномоментно, а есть переходный период до 2024 года. В зависимости от года рождения каждый год будет увеличиваться пенсионный возраст. После 2024 года мужчины в 65 лет будут выходить на пенсию, женщины — в 60 лет. Второе условие к этому времени — должно быть определенное количество баллов, равное тридцати.

— Откуда они берутся?

— Это расчетная величина. Ежегодно, по законодательству, человек может заработать себе от одного до десяти баллов. Один балл — это самая маленькая зарплата, десять баллов — это при самой большой зарплате. То есть накопить их реально…

— Самая маленькая — это какая? И самая большая — это какая?

— Самая маленькая — это прожиточный минимум, а самая большая — это то, что определено по законодательству как предел фонда оплаты труда, с которого взимаются страховые взносы. Размер суммы страховых взносов на пенсионное страхование не может быть больше, чем произведение восьмикратного размера фиксированного взноса на пенсионное страхование, установленного НК РФ.

Это зарплата немного больше миллиона рублей за год. С каждым годом эта сумма немного меняется — индексируется и увеличивается, но больше — страховые взносы не берутся. Если вы как бы получаете эту предельную сумму или выше, то вам начисляется десять баллов. С такой зарплатой достаточно проработать три года, получая каждый год по десять баллов, и вы условие по количеству баллов выполните.

Если вы получаете, соответственно, минимальную заработную плату, то вам каждый год будет начисляться по баллу, и тогда до тридцати надо будет 30 лет проработать.

Есть еще и третье условие — минимальный трудовой стаж должен быть не меньше 15 лет, но это к 2024 году только. Сейчас — достаточно девяти лет, а сначала достаточно было стажа в размере пяти лет.

— Стаж подтверждается трудовой книжкой или теперь чем-то еще?

— Часть подтверждается трудовой книжкой, если это соответствует периоду, когда не работала система переучета. А если это соответствует периоду, когда заработала эта система, то это подтверждается данными переучета. Сегодня стоит вопрос об отказе от трудовой книжки в бумажном виде. Трудовая книжка становится уже виртуальной. Она останется в электронном виде, исходя из сведений, которые занесены в систему переучета. И там будет все отражено.

— Причем этот стаж может быть прерывистым…

— Да. Понятия непрерывного стажа уже не существует, поэтому даже на больничных он не сказывается. Теперь это совершенно не имеет значения.

— А если эти условия не выполнены, пенсия не светит вообще?

— Она светит только после того, как все три параметра будут выполнены.

— А если к достижению пенсионного возраста не наберется 30 баллов и необходимого стажа?

— Значит, человек вообще практически не работал, вот такой маргинал.

— Ну есть такие люди... А кто-то работал, но это не зарегистрировано нигде.

— Да, есть такие люди. Но это уже из оперы "Отпетые мошенники".

— Домохозяйка, например?

— Если вообще ничего нет — ни по стажу, ни по зарплате, тогда этому человеку будет назначена социальная пенсия. Но она будет назначена не в момент общеустановленного пенсионного возраста, а на пять лет позже. То есть уже в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин. Вот здесь еще есть этот лаг в пять лет, где вы можете добрать свои баллы или стаж, чего не хватает.

— А есть смысл добирать?

— Конечно, социальная пенсия — ниже. А если доберете, тогда пенсия будет все-таки побыстрее и побольше.

— Чему равна социальная пенсия?

— Она в принципе равна прожиточному минимуму должна быть. Но прожиточный минимум у нас тоже существует трех видов. Есть прожиточный минимум для работающего гражданина, для ребенка, для пенсионера. Самый большой, понятно, у работающего. Чуть меньше — у ребенка, а самый маленький — у пенсионера. Здесь, понятно, что это прожиточный минимум, который установлен для пенсионера. В настоящее время он составляет восемь тысяч с чем-то.

Надо учитывать, что у нас не применяется такой показатель по всей стране, применяется показатель по регионам. Это усредненные восемь тысяч по стране. А на самом деле, по законодательству, если мы говорим строго, то для каждого субъекта Российской Федерации устанавливаются свои параметры прожиточного минимума.

Где-то они больше, скажем, в Москве, на Чукотке, в каких-то еще регионах прожиточный минимум может быть и в районе 17 тысяч рублей, а где-то он может быть и меньше этих средних восьми тысяч — порядка всего пяти-семи тысяч рублей. Есть такие депрессивные регионы, где еще меньше. Поэтому все надо еще соотносить с тем местом проживания, где человеку будет назначена эта социальная пенсия.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев