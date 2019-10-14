Карту Данкова ищите в ЦРУ

Данков — небольшой город, а сегодня, скорее всего, городок, в Липецкой области. Официально в нем проживают около 20 тыс жителей…в сторону уменьшения.

Благодатная, самая маленькая область Центрально-Черноземного района России, которая известна не только своей сахарной свеклой, карьером "Доломит", но и такими жемчужинами российской истории, как соседний город Лебедянь.

Историки утверждают, что первоначально Данков, который расположился на берегах Дона, в Средние века назывался Донковым. Но акающие московиты переиначили его на свой манер, заменив "о" на "а". Ну а как иначе, ведь сторожевой городок, защищавший Русское государство от набегов степняков, состоял не только из казаков, но и московских стрельцов. Вообще история Данкова богата и разнообразна. Ею гордятся и ее помнят. Как, кстати, и историю еще недавнего советского прошлого.

Именно здесь когда-то работал гремевший на весь Советский Союз химический завод. Уже с начала 1960-х годов комбинат притягивал сюда рабочие кадры. Тогда в Данкове появилась своя гидроэлектростанция, методом народной стройки построили капитальный Дом культуры, появились новые больницы, школы и библиотеки. В 1959 году Данкову вернули статус города.

Сегодня же, по сути, Данков известен только доломитовым комбинатом, который лет через десять будет отмечать столетний юбилей. Цель руководителей страны — сделать из России мировой сырьевой придаток — успешно претворяется в жизнь. Камешки пока в Данковском районе есть. На фоне не всегда благополучных нынешних реалий с занятостью зарплаты у рабочих карьера нормальные (на уровне области). Другое дело, что разнятся с зарплатами руководств они, наверное, в разы. Но это сегодня принято и легализовано. Но на "Доломит" просто не попадешь. Нужна квалификация.

Кстати, о квалификации. Руководителей в стране хоть пруд пруди. Но вот с рабочими кадрами напряг.

Напомню, что недавно Министерство просвещения заявило о намерении прекратить с 2021 года прием учащихся в колледжи и ПТУ по девяти профессиям и 23 специальностям. Сообщали, что в России теперь не нужны те же слесари, фрезеровщики, токари, станочники и еще куча рабочих специальностей. А из программы среднего профобразования собираются исключить и заменить на более современные около ста профессий и специальностей.

Про современные умолчим, это в основном банковские кассиры. А вот строители и химики новой России оказались не нужны. По крайней мере, речь идет о русских строителях. Что и подтвердили мои гиды по Данкову, которые показали мне на пересечении улиц Мира и Льва Толстого два неплохих корпуса, которые когда-то были профессиональными училищами.

Здесь получали образование строители и химики. Когда-то местному химкомбинату лаборанты нужны были позарез. Но местное руководство области пошло впереди центральных новаторов. Профтехучилища были закрыты. Теперь здесь интернат или школа для ребятишек с умственной отсталостью. Или по-научному — интеллектуальными нарушениями.

Забавно, что на брюзжание местных о не всегда обустроенной инфраструктуре я указал на вполне приличную асфальтированную дорожку, спускающуюся к Дону. "Не спеши", — ответили мне. Действительно, через шагов сто "Европа" оборвалась. А вернее, оборвалась у симпатичного домика мамы бывшего руководителя местной администрации. Далее дорога стала привычней… нашей российской. Ну что делать… все бы так думали о маме.

Чтобы увидеть еще где-то сохранившуюся, не "отреставрированную сайдингом" русскую историю, надо ехать в Данков. Маленький город обладает поистине архитектурными жемчужинами — православными храмами. Кстати, некоторые из них действовали все годы существования СССР. Другие сегодня реставрируют.

Здесь уместно будет напомнить о местном краеведческом музее, который находится в "реквизированном" помещении церкви Дмитрия Солунского, 1760 года постройки. Приход церкви сегодня стал действовать, "оккупировав" при этом экспозицию данковской "Третьяковки". Можете представить, какая копоть летит от тех же свечей на картины. А перепад температуры уже чувствуешь, находясь в "предбаннике". Но воз и ныне там. Музею новое помещение не предоставляют, а клирики никуда не собираются уезжать.

Надо отдать должное данковцам — город свой они любят. И не только потому, что здесь проводятся различные культурные мероприятия, посвященные истории города, но и потому, что они с гордостью хранят наследие как своих предков, так и памятники советского прошлого.

Только здесь вы сможете увидеть ухоженный детский парк с аллеей пионеров-героев, где стоит бюст обгаженному новыми российскими историками Павлику Морозову. А пятиэтажки (выше домов здесь нет) на улице "столетней" украшены надписью "100 лет В. И. Ленину".

Признаюсь, отправляясь в Данков, был озабочен поиском местной карты. Не было. Как понял, ее вообще в природе не существует. Подтвердил мне это и владелец местного книжного магазинчика. Поднявшись по ступенькам, я увидел за кассой весьма упитанного человека с внешностью байкера. На мой вопрос "есть ли у него карта Данкова или района" я получил категоричный ответ: "Обращайтесь в ЦРУ. У них она наверняка есть".

Отметив, что мне нужна карта на русском, а не на аглицком языке, в ответ услышал: "Еще будучи депутатом областного Совета от КПРФ, я не раз поднимал вопрос о карте города и района. Обещали, но ничего не было сделано. Так что только в ЦРУ".

Сможете ли вы увидеть в Москве или Питере депутата, вот так запросто говорящего с обывателем. Только в Данкове.

Конечно, все невзгоды и проблемы нынешней России отражаются и на Данкове. Многие жители разъехались в поисках работы по всей России. Заполненные места в автобусах Москва-Данков подтверждают это. А сколько данковчан осели в том же Липецке или Питере.

Правда, в последние годы в Данкове появился новый агрокомбинат, где, по словам местных жителей, несчастные помидоры просто заливают химией. Не хуже, чем китайские овощи, которые обосновались на российских прилавках. Может быть, поэтому китайцы облюбовали Данков для крупнейшего в России дрожжевого завода. Но почему бы и нет. Работа нужна всем. Но почитав о дрожжевом производстве, понял, что это весьма грязное производство для экологии. Выдержит ли батюшка Дон — сложно сказать. Река мелеет.

Но…сельхозтехника в полях работает, рыбаки сидят на берегу Дона, симпатичные девчонки смеются над шутками парней, где преобладает матерщина. Рядом мамаши прогуливают малышей и работают фонтаны. Ночью на главной улице светятся фонари. А под полувековым мостом урчит русский Дон.

Сергей Лебедев