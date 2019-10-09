Сенаторы предлагают читать чужие письма

Группа членов Совета Федерации внесла в Государственную думу законопроект, который позволит блокировать пользователей почтовых сервисов, что вполне предсказуемо вызвало негативную реакцию в обществе.

До финального сезона сериала "Война с Telegram" ещё далеко. Даже нет пока и спойлеров о том, кого из героев саги постигнет незавидная участь, но уже подана заявка на новый проект со вполне предсказуемыми последствиями.

Боролись с Telegram, но при этом "зависали" многочисленные интернет-ресурсы. Сервисы Google тормозили, как старый советский булькающий чреслами ЛиАЗ. Пользователи смартфонов проклинали авторов затеи далеко не печатными оборотами речи. Может, именно поэтому родилась светлая идея наказывать за высказывание оценочных суждений в отношении власти.

Андрей Клишас, автор законодательного оберега от оскорбления власти и архитектор "суверенного Рунета", вместе со своим единомышленниками, Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным, с новыми силами взялся за пресечение распространения запрещённой российским законодательством информации.

В предыдущей версии поправок к статье 101 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагалось блокировать конкретные сообщения, содержащие крамолу. Теперь же предполагается действовать жёстче и масштабнее — сразу блокировать сам аккаунт пользователя.

Сенаторы ожидают получить от нового закона поистине ошеломляющий результат. Авторы уверены, что если закон будет принят, то существенно снизится "число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты", и будут созданы "правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности", что неминуемо "сократит экономический ущерб от таких сообщений".

Как сообщают некоторые эксперты, законопроект накроет колпаком только те почтовые сервисы, которые значатся в реестре Роскомнадзора как организаторы распространения информации. То есть это Яндекс. Почта, Mail. ru, Рамблер. Почта. Google и Yahoo смогут, видимо, чувствовать себя спокойно, как и пользователи анонимных мессенджеров и VPN-сервисов.

Распространять ложные сообщения о готовящихся терактах или иную радикальную информацию, которая приводит к миллионным убыткам, стоянию на ушах специальных и спасательных служб, нервным потрясениям граждан, безусловно, подло, неправильно и должно преследоваться властями. Желательно адекватно, умно и с наименьшими негативными издержками.

Если прессовать отечественные почтовые сервисы, то хулиганы легко перейдут на иноземные. Наверняка они ими и пользуются в первую очередь. Проще, наверное, и вовсе позвонить с левой SIM-карты, чем заморачиваться с составлением писем.

Или в истории с "суверенным Рунетом" оправдаются не самые оптимистические предположения? Всё-таки эта затея подразумевает отключение от коммуникаций со всем миром? Самоизоляция?

Если речь не идёт об изоляции Рунета, то тогда получается, что сенаторы предлагают своим соотечественникам отказаться от русских почтовых платформ и уйти на американские или европейские. Поддержать, так сказать, рублём "вероятного киберпротивника".

Под информацию, которая уже запрещена для распространения, вполне может попасть и переписка тех, кто "оскорбляет власть" неудобными расследованиями. Взяли и заблокировали почтовый аккаунт автора публикаций об особняках, купленных на зарплату госслужащего, или о бизнесе гражданина с депутатским мандатом. Ну ведь оскорбительно же, когда кто-то засвечивает колхозное изобилие государевых людей.

Любопытно, что не разъяснено, каким образом власти собираются выявлять письма с запрещённой информацией. Довести штат спецслужб до размера армии Чингисхана? У нас и так силовиков больше, чем у всего Советского Союза, равно как и чиновников.

Выходит, собираются ещё и читать чужие письма. То есть прощай тайна переписки и вместе с ней статья 23 Конституции Российской Федерации? Даже император всероссийский не покушался на переписку Александра Пушкина с осуждёнными декабристами и не блокировал аккаунт "нашего всего".

Интенсивность обращения к услугам анонимных мессенджеров и VPN-сервисов пропорциональна ударным волнам радикальных инициатив парламентариев. Думаю, мало кто из вменяемых людей считает приемлемым, когда собирательный "товарищ майор" читает их личные письма. Потому и страхуются, при этом не замышляя ничего дурного.

Тема запретов всё сильнее захватывает российских законодателей, пополняя ряды так называемой несистемной оппозиции гражданами, изумлёнными авангардным креативом власти. Усилиями отечественных парламентариев повестка возможных протестных акций продолжает последовательно расширяться.

Судя по парламентским трендам, креативу чиновников различного уровня, изяществу правоохранителей, государство всеми силами старается противопоставить себя своим гражданам.

Те, кто не участвует в массовых собраниях, задумаются. Кто пока безмолвствует, может в какой-то момент активно поучаствовать действием. Ровно также, как накопившаяся критическая масса сокрушительно выплеснулась в царской России в начале ХХ века.

Революцию тогда вершила небольшая активная часть общества, а другая, большая, не в силах была их осуждать, понимая объективность, закономерность и обречённость цепочки предшествующих трагедии событий.

Если цель запретительной многоходовки — подогреть общество до уровня "бессмысленного и беспощадного", то на этом поприще скоро могут стать заметны ощутимые успехи. Иногда я ловлю себя на мысли, что начинаю теряться в определениях, кто же у нас в России на самом деле та самая "Пятая колонна".