Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Практика Отдых Семья Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Василий Амирджанов

Вепри агитпропа: россиянам покажут настоящее счастье

Общество print

Президент России на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" высказал пожелание, чтобы в СМИ было больше позитивных публикаций.

Один из участников встречи с Владимиром Путиным, инициатор проведения конкурса "Счастье есть" Сергей Гребенников рассказал президенту, что именно такой посыл и закладывается в его детище — говорить гражданам о том, что хорошо в стране. Просил молодой человек главу государства и о поддержке.

Судя по реакции президента России, необходимая поддержка будет оказана. Возможно, и не только организаторам конкурса, правила и содержание которого пока ещё не очевидны для широкой публики. Вероятно, всероссийская констатация, что счастье есть, коснётся и лояльных властям своей редакционной политикой СМИ.

Главное, чтобы не дошло до закона, по которому привлекались бы граждане к административной или даже уголовной ответственности за отрицание счастья.

Состязательная парадигма "Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету!", по сути, уже противоречит тезису главы государства: "Не хвалиться и не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, особенно если есть для этого основания".

Сообщать о позитивных событиях в стране — абсолютно нормальное состояние для новостной журналистики. Если есть подобное событие, то отчего же не рассказать о нём?

Классические представления о журналистике, что отличает её от пропаганды, это рассказывать обо всей новостной палитре и давать площадку для общественной дискуссии людям с различными представлениями, в том числе о том самом счастье.

Проект "Счастье есть" вполне может принять и неожиданные конфигурации. Для кого-то счастье выпить пивка после работы, для другого написать неприличное слово на заборе соседа, а для третьего просто выспаться после трудового дня. В этой связи разброс форм и содержания становится просто необъятным.

Нетрудно обнаружить, что и название конкурса "Счастье есть" далеко от уникальности. С таким названием существуют конкурсы рисунка в детских садах и промо-мероприятия коммерческих компаний, в том числе и производящих продукты контрацепции.

Возможно, объявленный тренд на всероссийский позитив коснётся и телевидения, тем более президент уже не раз обращал внимание на превалирование негативной информации в СМИ о той же Украине.

Люди из федерального телевизора услышали, но, как обычно, сделали свои выводы из пожеланий главы государства. Примерно как и некоторые губернаторы или министры, которые, трактуя по-своему сформулированную задачу, выдают на-гора курганы счастья на головы изумлённых граждан. Президент их журит в телике, но год за годом всё повторяется сызнова.

Герои телеэфиров по теме Украины и всемирного заговора уже настолько поглощены образом вершителей истории, что, вероятно, и во сне пытаются перекричать самих себя. Претензии на статус обладателей какого-то высшего знания о Вселенной часто приводят к печальным последствиям, с которыми не всегда справляется и клиническая психиатрия.

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин с досадой отметил, что "градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьёзной историей". Ему тут же возразил в своём Telegram-канале его коллега по цеху, ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов: "Если перестать обсуждать Украину, её обсудят солдаты НАТО".

Так и представляется, что приезжают на Украину солдаты НАТО и давай её обсуждать с криками "Я вас не перебивал!". Понятно, что не чужие люди по ту сторону границы, но это же всё-таки иностранное государство. Через поколения события в Польше и Финляндии не вызывают же фантомной истерической рефлексии, хотя эти независимые государства некогда входили в состав Российской империи.

Не оставляет украинскую тему и ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева. Искромётный юмор телеведущей иногда завораживает своим позитивом. "Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!" — радуется журналистка оговорке президента Белоруссии на встрече с со своим украинским коллегой.

Сразу чувствуется понимание текущего момента. Президенты России и Белоруссии заметно форсируют интеграцию двух стран, стараются избегать серьёзных противоречий, а телеведущая государственного телеканала получает свою порцию счастья от заголовков "Скабеева высмеяла Лукашенко".

Вместе с ней наверняка радуется и Александр Григорьевич, а потом косо смотрит на Владимира Владимировича, зная, что Ольга Скабеева — сотрудник государственного телеканала, работающего в жанре ретранслятора официальной позиции Кремля.

По части позитива практически нет равных Владимиру Соловьёву. Если ещё где-то год назад лексика телеведущего дрейфовала в рамках приличий и профессиональной этики, то сейчас такие ласковые обращения, как "мразь", "сволочи", к гостям в студии или зрителям стали нормой.

Единственной телеведущей, которая способна конкурировать в позитиве с вечерним носителем мира и добра, является Елена Малышева. Оторвавшись от обсуждения анатомии половых органов и правильных позиций при акте дефекации, ведущая Первого канала вдруг поделилась своими представлениями о счастье.

Оказывается, повышение пенсионного возраста в России — это счастье быть в компании с развитыми иностранными державами и мечта всех здравомыслящих граждан страны. Вот это я понимаю — серьёзная заявка на победу в конкурсе "Счастье есть".

Если финансирование позитивного контента в информационном поле России сведётся к репортажам о торжественном перерезании красной ленточки у мусорного бака в жилом квартале, открытии нового стеклопакета в отдельном помещении и флешмобам бюджетников, поддерживающих "линию партии" за отгулы, то случится всего лишь очередной виток политического психоцирка.

С помощью денежки, конечно, можно сконструировать виртуальное счастье, но, на мой взгляд, куда более продуктивно просто дать возможность тем же федеральным СМИ по-настоящему говорить обо всём. Решая задачи с помощью огласки, общественного контроля, легче добиться положительных изменений в стране. Причём и без неоднозначных по эффективности миллионных ассигнований.

Может, и не стоит выгонять с общественного консилиума граждан со своими вариантами лечения болячек. Тогда и безо всяких конкурсов можно будет обнаружить, что за реальной картинкой придёт и понимание способов решения проблем. А за решением подтянется и само счастье.

Темы счастье пропаганда телевидение андрей норкин владимир путин елена малышева владимир соловьев
Обсудить
Актуальная аналитика
Южная Америка
Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас
Общество
Вепри агитпропа: россиянам покажут настоящее счастье
Авто
Внимание: флокирование! Оригинальный тюнинг
Новости Все >
Депутаты Дании подняли на смех своего премьера из-за верблюда и слона
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Эксперт прокомментировал план США по "сдерживанию России" в Черном море
Американка Моррис номинирована на приз за поздравление Сидоровой
Глава МИД Белоруссии: не желаем оказаться на острие борьбы РФ и НАТО
Жители Твери устроили кладбище домашних животных прямо на берегу Волги
Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии
Футболист Фернандеш назвал гречку своей любимой едой в России
"АвтоВАЗ" отзывает четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
СМИ: США планируют перебросить в Европу крупнейшую группировку войск
Последние материалы
Вепри агитпропа: россиянам покажут настоящее счастье
Жители Твери устроили кладбище домашних животных прямо на берегу Волги
Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии
Футболист Фернандеш назвал гречку своей любимой едой в России
"АвтоВАЗ" отзывает четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
СМИ: США планируют перебросить в Европу крупнейшую группировку войск
Мамаев передал привет заключенным, с которыми сидел в Бутырке и колонии
В США пойман опасный 44-килограммовый темный тигровый питон
Федор Емельяненко проведет последний бой в Японии 29 декабря
Глава Минэнерго США пообещал Литве помощь в борьбе с Белорусской АЭС
Популярное
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой

Украинский "Нафтогаз" призвал Россию разблокировать возможность получать на границе газ из Туркменистана и "от российских независимых добытчиков".

"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"
Новости Европы
Дания больше не выступает против прокладки "Северного потока-2"
Недвижимость
Красиво жить не запретишь: роскошная квартира Валерии и Иосифа Пригожина
Авто
Как узнать, скручен ли в автомобиле пробег
Любовь Степушова Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас Любовь Степушова Василий Амирджанов Вепри агитпропа: россиянам покажут настоящее счастье Василий Амирджанов Конрад Ренкас Поляки и русские: обречены на войну? Конрад Ренкас
Комментарии
Овечкин пожелал Путину оставаться на посту президента как можно дольше
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Овечкин пожелал Путину оставаться на посту президента как можно дольше
В США раскритиковали "Северный поток-2" и прорекламировали свой СПГ
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Будущий тренер "Спартака" приехал в офис клуба для подписания контракта
Трамп совершил ошибку в Сирии на руку Путину
Трамп совершил ошибку в Сирии на руку Путину
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Овечкин пожелал Путину оставаться на посту президента как можно дольше
Украинский министр заявил об отсутствии интереса к стране
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Израиль подтвердил подготовку пакта о ненападении с арабскими странами
История и современность
Череда побед Наполеона утвердила его как выдающегося генерала и политика страны
Череда побед Наполеона утвердила его как выдающегося генерала и политика страны
Амасия: континенты движутся непрерывно, и процесс не остановится
Амасия: континенты движутся непрерывно, и процесс не остановится
Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии
Трамп назвал "бесцельной" дислокацию военных США в Сирии
СМИ: США планируют перебросить в Европу крупнейшую группировку войск
СМИ: США планируют перебросить в Европу крупнейшую группировку войск
Эксперт объяснил причины популярности автомата Калашникова во всем мире
Эксперт объяснил причины популярности автомата Калашникова во всем мире
В США придумали, как "сдерживать" Россию в Черном море
В США придумали, как "сдерживать" Россию в Черном море
Как 40 русских стрельцов защищали столицу Грузинского царства
Как 40 русских стрельцов защищали столицу Грузинского царства
Казанский собор: как крепостной сотворил историю
Казанский собор: как крепостной сотворил историю
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
Пентагон заявил о готовности убить миллиарды землян
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
ФБР начало вербовать русских по объявлениям
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Ученые установили, что настроение зависит от баланса химических веществ в женском мозге
Гороскоп спорта на 7 - 13 октября: Тельцу пора в спортзал, а Скорпиону записаться в секцию карате
Семейный гороскоп на 7 - 13 октября: Скорпион посвятит себя дому, а Дева начнет семейный бизнес
Рост заболевания астмой среди детей ученые связали с увеличением аллергенов
Шесть проблем со здоровьем, которые можно определить по состоянию глаз
Некоторые уловки быта, позволяющие облегчить жизнь родителям
Ученые открыли новый способ борьбы с хронической болью
Школьные завтраки в разных странах мира
23-летний футболист из Аргентины погиб, упав с балкона на вечеринке
23-летний футболист из Аргентины погиб, упав с балкона на вечеринке
Исследователи из США выявили неожиданную причину развития рака
Исследователи из США выявили неожиданную причину развития рака
Женский гороскоп на вторую неделю октября
Женский гороскоп на вторую неделю октября
Мужской гороскоп на вторую неделю октября
Мужской гороскоп на вторую неделю октября
Любовный гороскоп на вторую неделю октября
Любовный гороскоп на вторую неделю октября
Ошибки при борьбе с целлюлитом
Ошибки при борьбе с целлюлитом
Популярная бьюти -процедура оказалась очень опасной
Популярная бьюти -процедура оказалась очень опасной
Продукты против морщин
Продукты против морщин
Более 400 москвичей планируют докупить жилье по программе реновации
Более 400 москвичей планируют докупить жилье по программе реновации
В Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома в новогоднюю ночь
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ