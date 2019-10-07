Вепри агитпропа: россиянам покажут настоящее счастье

Президент России на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" высказал пожелание, чтобы в СМИ было больше позитивных публикаций.

Один из участников встречи с Владимиром Путиным, инициатор проведения конкурса "Счастье есть" Сергей Гребенников рассказал президенту, что именно такой посыл и закладывается в его детище — говорить гражданам о том, что хорошо в стране. Просил молодой человек главу государства и о поддержке.

Судя по реакции президента России, необходимая поддержка будет оказана. Возможно, и не только организаторам конкурса, правила и содержание которого пока ещё не очевидны для широкой публики. Вероятно, всероссийская констатация, что счастье есть, коснётся и лояльных властям своей редакционной политикой СМИ.

Главное, чтобы не дошло до закона, по которому привлекались бы граждане к административной или даже уголовной ответственности за отрицание счастья.

Состязательная парадигма "Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету!", по сути, уже противоречит тезису главы государства: "Не хвалиться и не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, особенно если есть для этого основания".

Сообщать о позитивных событиях в стране — абсолютно нормальное состояние для новостной журналистики. Если есть подобное событие, то отчего же не рассказать о нём?

Классические представления о журналистике, что отличает её от пропаганды, это рассказывать обо всей новостной палитре и давать площадку для общественной дискуссии людям с различными представлениями, в том числе о том самом счастье.

Проект "Счастье есть" вполне может принять и неожиданные конфигурации. Для кого-то счастье выпить пивка после работы, для другого написать неприличное слово на заборе соседа, а для третьего просто выспаться после трудового дня. В этой связи разброс форм и содержания становится просто необъятным.

Нетрудно обнаружить, что и название конкурса "Счастье есть" далеко от уникальности. С таким названием существуют конкурсы рисунка в детских садах и промо-мероприятия коммерческих компаний, в том числе и производящих продукты контрацепции.

Возможно, объявленный тренд на всероссийский позитив коснётся и телевидения, тем более президент уже не раз обращал внимание на превалирование негативной информации в СМИ о той же Украине.

Люди из федерального телевизора услышали, но, как обычно, сделали свои выводы из пожеланий главы государства. Примерно как и некоторые губернаторы или министры, которые, трактуя по-своему сформулированную задачу, выдают на-гора курганы счастья на головы изумлённых граждан. Президент их журит в телике, но год за годом всё повторяется сызнова.

Герои телеэфиров по теме Украины и всемирного заговора уже настолько поглощены образом вершителей истории, что, вероятно, и во сне пытаются перекричать самих себя. Претензии на статус обладателей какого-то высшего знания о Вселенной часто приводят к печальным последствиям, с которыми не всегда справляется и клиническая психиатрия.

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин с досадой отметил, что "градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьёзной историей". Ему тут же возразил в своём Telegram-канале его коллега по цеху, ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов: "Если перестать обсуждать Украину, её обсудят солдаты НАТО".

Так и представляется, что приезжают на Украину солдаты НАТО и давай её обсуждать с криками "Я вас не перебивал!". Понятно, что не чужие люди по ту сторону границы, но это же всё-таки иностранное государство. Через поколения события в Польше и Финляндии не вызывают же фантомной истерической рефлексии, хотя эти независимые государства некогда входили в состав Российской империи.

Не оставляет украинскую тему и ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева. Искромётный юмор телеведущей иногда завораживает своим позитивом. "Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!" — радуется журналистка оговорке президента Белоруссии на встрече с со своим украинским коллегой.

Сразу чувствуется понимание текущего момента. Президенты России и Белоруссии заметно форсируют интеграцию двух стран, стараются избегать серьёзных противоречий, а телеведущая государственного телеканала получает свою порцию счастья от заголовков "Скабеева высмеяла Лукашенко".

Вместе с ней наверняка радуется и Александр Григорьевич, а потом косо смотрит на Владимира Владимировича, зная, что Ольга Скабеева — сотрудник государственного телеканала, работающего в жанре ретранслятора официальной позиции Кремля.

По части позитива практически нет равных Владимиру Соловьёву. Если ещё где-то год назад лексика телеведущего дрейфовала в рамках приличий и профессиональной этики, то сейчас такие ласковые обращения, как "мразь", "сволочи", к гостям в студии или зрителям стали нормой.

Единственной телеведущей, которая способна конкурировать в позитиве с вечерним носителем мира и добра, является Елена Малышева. Оторвавшись от обсуждения анатомии половых органов и правильных позиций при акте дефекации, ведущая Первого канала вдруг поделилась своими представлениями о счастье.

Оказывается, повышение пенсионного возраста в России — это счастье быть в компании с развитыми иностранными державами и мечта всех здравомыслящих граждан страны. Вот это я понимаю — серьёзная заявка на победу в конкурсе "Счастье есть".

Если финансирование позитивного контента в информационном поле России сведётся к репортажам о торжественном перерезании красной ленточки у мусорного бака в жилом квартале, открытии нового стеклопакета в отдельном помещении и флешмобам бюджетников, поддерживающих "линию партии" за отгулы, то случится всего лишь очередной виток политического психоцирка.

С помощью денежки, конечно, можно сконструировать виртуальное счастье, но, на мой взгляд, куда более продуктивно просто дать возможность тем же федеральным СМИ по-настоящему говорить обо всём. Решая задачи с помощью огласки, общественного контроля, легче добиться положительных изменений в стране. Причём и без неоднозначных по эффективности миллионных ассигнований.

Может, и не стоит выгонять с общественного консилиума граждан со своими вариантами лечения болячек. Тогда и безо всяких конкурсов можно будет обнаружить, что за реальной картинкой придёт и понимание способов решения проблем. А за решением подтянется и само счастье.