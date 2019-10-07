Динат Гумеров: Блогосфера расширяет аудиторию молодёжных соцпроектов

При участии популярных блогеров возможно более массовое вовлечение молодых людей в гуманитарные, образовательные и социальные проекты государства.

Большая часть российской молодёжи не очень интересуется запускаемыми государством проектами. Более того, многие молодые люди могут не то чтобы не интересоваться ими, но и просто не знать о них. Они попросту чаще пользуются альтернативными медиа. Об этом заявил блогер Динат Гумеров.

"Я думаю, что возможности российской блогосферы можно эффективно использовать для продвижения полезных и нужных для молодых людей гуманитарных, социальных и образовательных проектов. В этом смысле традиционные СМИ очень эффективны в работе с аудиторией, которой за 30. А вот что касается современной молодёжи, то она предпочитает пользоваться альтернативными медиа. И тут дело не в том, что традиционные СМИ неэффективны, здесь играет роль различие между поколениями", — полагает блогер.

По его мнению, такой формат работы с молодёжной аудиторией — это новый и интересный опыт для альтернативных медиа. И эффект от вовлечения этого сегмента может стать серьёзной поддержкой для реализации государственных программ. Но такая работа должна вестись системно, с привлечением разноплановых ведущих блогеров — в этом должна быть важна позитивная повестка и энтузиазм их самих.

"Пропаганда и продвижение конструктивных молодёжных гуманитарных и образовательных проектов — это то, что нужно для аудитории. И, на мой взгляд, участие альтернативных медиа сделает более массовым охват реализуемых проектов. Будет очень хорошо, если эта работа будет поставлена на поток и участвовать в ней смогут все. Главный признак здесь должен быть один: энтузиазм и искреннее желание что-то изменить среди молодёжи!" — уверен Гумеров.

По его мнению, очень интересным будет эффект от запуска социально- и гуманитарно-ориентированных проектов целиком в рамках альтернативных медиа. Такой формат работы с молодой аудиторией можно попробовать хотя бы в формате пилотного проекта. "Мне кажется, что стоит попробовать запустить пилотный молодёжный проект в партнёрстве с властями. Я думаю, что такой формат реализации молодёжной политики будет не только интересным, но и очень эффективным. Потому что наша аудитория — самая активная и динамичная группа молодёжи. И как раз она заинтересована в интересных и ярких проектах для раскрытия своего потенциала", — заключил Динат Гумеров.