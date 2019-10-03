Джигурда: Закон против курения на балконе был бы полным бредом

Курильщики пока пребывают в состоянии пассивной паники. Все началось с появления в СМИ новостей о том, что в ближайшее время запретят курить на балконах. Позднее сотрудники МЧС успокоили граждан, пояснив, что речь идет о постановлении правительства, запрещающем разводить огонь на балконах жилых помещений, но курильщиков это не коснется. Пошли ли они на попятную или нет — неизвестно, главное, что информационный повод был уже создан. Не смогли пройти мимо и медийные курильщики страны. Никита Джигурда прокомментировал ситуацию редакции Pravda. ru.

Как вы можете прокомментировать это постановление?

Штрафовать будут курильщиков только в том случае, если возникнет пожар. Если вы просто покурили на балконе, то вас никто рублем наказывать не будет. Хотя вначале грозились, но после того, как Джигурда сказал, что это полный бред, внесли поправки. В то время как миллионы гектаров леса горят, у нас принимают очень "своевременный" закон по поводу курения на балконе.

Никита, а Вы сами курите?

Я вынужден. Поскольку я законопослушный гражданин, приходится курить сигареты. Но у меня нет балкона. Я себе окошко приоткрываю, и меня это вообще не касается, но глупость таких законов очевидна. Остается только надежда на то, что жесткость закона компенсируется необязательностью его выполнения.

А кто осуществлял бы этот надзор, выезжал, штрафовал…

В шутку говорили, что полиция, Росгвардия — в те моменты, когда нет митингов. Митинги редко происходят, что-то делать надо, значит, им могут работу подбросить. Раз курят на балконе, значит, имеет право Росгвардия врываться в квартиры и принимать срочно меры против преступников. Вы сигареты продаете, значит, это разрешено, а где курить? В помещении? В форточку можно, а на балконе нельзя. Полная глупость. Но все же в итоге решили штрафовать только в случае возникновения пожара. Получается: заплатил 3-5 тысяч и устраивай пожар.

Никита, скажите, а Вы курильщик со стажем?

Нет. Я и косяк свой первый в 45 лет выкурил, пусть молодые берут пример. Бывало, что баловался в компании, но все же не курил. Три года назад по три пачки в день выкуривал, и то потому, что меня обвиняли во всех грехах, и приходилось снимать стресс. Мы доказали, что завещание настоящее, сейчас во Франции выиграли суд, отклонили иск Романовой и оштрафовали ее. До этого меня грозились арестовать, я из дома выйти не мог, потому что-то ФМС, то полиция, то ФСБ. Сейчас я могу курить, могу не курить. Сигареты заканчиваются, мне лень через дорогу идти в ларек, могу и обойтись. Я недавно из Греции прилетел, пять дней провел без алкоголя и сигарет.

При этом отговаривать от курения я не буду, есть много примеров, когда курящие и пьющие живут долго, а здоровые умирают молодыми. Савелий Крамаров не курил, не пил, вегетарианцем был, молился и сгорел. Болезни чаще от стрессов возникают. Я — муж олимпийской чемпионки и изнутри знаю всю кухню. Часто видел, как спортсмены перед выходом на лед выкуривали сигарету, становились олимпийскими чемпионами, а потом, откатав программу, опять закуривали.

Левый табак курить вредно, опасно пить поддельные лекарства — вот о чем должно заботиться правительство в первую очередь, а не беспокоиться о том, кто курит на балконе. С коррупцией тоже не мешало бы разобраться. Но им выгодно, чтобы люди обсуждали запрет курения на балконе и повышение цен на сигареты, а не то, какой чиновник где сколько украл и сколько гектаров леса сгорело. Все это своего рода НЛП-программирование, отвлечение народа от более важных событий.

Читайте также:

Джигурда назвал ситуацию с Глушаковым очередным фейком

Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ

Никиту Джигурду могут выслать из России