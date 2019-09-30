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Автор Василий Амирджанов

На сетевом посту: полиция накажет своих обидчиков

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Проблема оскорблений и другого неспортивного поведения пользователей интернета по-прежнему остаётся в центре внимания общественности. Обсуждаются различные варианты её решения не только на уровне руководства крупнейших социальных сетей, но и государственных институтов.

С марта 2019 года в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к государственным символам и органам власти. Что прилично, а что нет — решается на уровне личных ощущений. Подвести под статью можно кого угодно, в том числе и за размещённый в публичном пространстве смайлик.

Стали ли меньше выражать в грубой форме своё отношение к органам власти? Нет. Стали больше наказывать. Если посмотреть на проблему оскорблений в сети с точки зрения государственности, то вряд ли сетевой выхлоп недовольства чем-либо предпочтительнее физического.

Гневный пост в социальной сети вряд ли сравнится по масштабам и сокрушительности с желанием помайданить на улице. Хуже, наверно, когда человек молча возьмёт булыжник, "коктейль Молотова" или прутья арматуры, чем выскажется, пусть и в традиционной жёсткой парадигме разговорной русской речи.

Авторы изменений в российском законодательстве хотят, чтобы чьи-то недовольство и возмущение, не имея выхода наружу, копились внутри общества и внезапно выстрелили? Тогда не стоит удивляться, что вместе с теми, кого определяют как либералы, выходят на акции протеста и коммунисты, и до недавнего времени абсолютно аполитичные граждане. Право написать на сетевом заборе легендарное бранное слово станет отстаивать и ленинская кухарка.

Разных по политическим предпочтениям людей власти успешно объединили и законодательными запретительными нововведениями в том числе. То есть и те, кто просто наблюдал за общественно-политической жизнью со стороны, стали интересоваться происходящим, удивляясь трактовке Конституции России и, в частности, её статей 29 и 31.

В определениях оскорбительности содержания поста в социальной сети не ясны и чёткие критерии. Ком противоречий, к сожалению, только растёт и не даёт повода для оптимизма в обозримой перспективе.

Правоприменение закона о неуважении к органам власти уже привело к тому, что за критику, которая ни разу не является синонимом хамства, граждан начали привлекать к ответственности. Оскорбиться же на что угодно может и чиновник, который является представителем государственной власти.

Тем временем и МВД России приобщилось к запретительному тренду. В министерстве готовят изменения в закон "О полиции", чтобы привлекать к административной ответственности пользователей сети за оскорбление своих сотрудников. Так и фильм "Место встречи изменить нельзя" можно будет объявить оскорбительным.

Составители поправок в федеральный закон считают необходимым именно таким образом защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции". Попутно планируют ими же купировать и распространение "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер, о деятельности системы МВД".

По замыслу авторов, с принятием предлагаемых изменений в закон "О полиции" удастся извести посты в социальных сетях, которые выражают "явное неуважение к органам внутренних дел России". Одним словом, в зависимости от ответа на извечный философский вопрос "Ты меня уважаешь?" будет решаться участь человека.

Большие сомнения, что поправки МВД смогут сдержать оценочные суждения, когда граждане наблюдают за скандалами, связанными с подбросом наркотиков невиновным, избиениями, крышеванием и другими противоправными действиями, о которых в телевизоре рассказывают представители Следственного комитета России. Сама власть говорит об этом, а не так называемые несистемные оппозиционеры.

Принятие очередного запретительного закона или смысловых поправок к существующим, запрещающих видеть, слышать и думать, никаким образом не поднимет ничью репутацию. Заставить под страхом административного или уголовного наказания уважать или даже полюбить просто невозможно.

Репутацию правоохранителей, органов власти — вот что необходимо, на мой взгляд, защищать, причём изнутри системы, а не запретами гражданам высказываться. Это одна из основ государственности и легитимности власти.

Честь мундира — это не стремление ловко прикрыть внутрикорпоративные косяки, а наличие мужества для того, чтобы их признать, исправить и тем самым защитить имя и репутацию своего профессионального сообщества. В случае с государевыми людьми и самого государства.

В живой и искренней общественной дискуссии и формируется подлинное отношение и к полиции, и к власти, и к государству. И то, каким оно будет, зависит не от штрафа или реального срока за высказанные кем-то оценочные суждения.

Любой гражданин России, президент страны, премьер, генерал с красивыми погонами, чиновник со светящейся нимбом харизмой, предприниматель или рабочий, если посчитает себя оскорблённым, может через суд призвать к ответу обидчика.

Для этого совсем не нужны дополнительные отраслевые законы или уточняющие поправки. Все инструменты давно существуют в российском законодательстве. А вот любое радикальное кастовое разделение или обособление по корпоративному признаку сокрушительно для фундамента государства. К проблеме констатируемого властями огромного социального разрыва в обществе прибавилось ещё и заметное деление на новые классы.

Сомневаюсь, что охотой за грубыми постами в социальных сетях и наказанием их авторов можно отстоять, как собираются в МВД, честь и достоинство своих сотрудников. Честь у русских людей в погонах, которые служат верой и правдой, по определению невозможно ни отобрать, ни оскорбить.

Честь либо она есть, либо её нет. Это — внутреннее состояние, те самые боевой дух, жертвенность, ответственность за благополучие соотечественников и государство, а не показательные выступления в сопровождении балета "Тодес".

Вряд ли и достоинством можно посчитать чрезмерное реагирование на чьё-то хамство. Когда на улице кто-то выкрикнет неприличное слово, обозначающее, к примеру, падшую женщину, вовсе необязательно оборачиваться. Да и русская народная мудрость веками настойчиво напоминает, что на обиженных воду возят.

Темы мвд посты полиция наказание оскорбления в интернете
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