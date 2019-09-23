Насколько оправданы страхи приемных родителей

Усыновление в России — теория и практика. Как это делается — общий и личный опыт. Какие еще есть формы и возможности для того, чтобы взять в семью приемного ребенка?

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Наталья Суворинова.

— Наталья Юрьевна, говорить мы с вами будем не о нервных болезнях, которым вы посвятили свою жизнь, а о другом очень важном аспекте, которому вы тоже посвятили свою жизнь. У вас есть 17-летняя дочка, но вы усыновили еще одного ребенка, которому семь лет. Сейчас это уже не скрывается. Раньше это обычно была очень была большая тайна. Не дай Бог, ребенок узнает, что он приемный.

Но оказывается, взять ребенка — сегоднябольшая проблема. И существует очень много страхов даже у тех людей, кто хочет и уже вроде бы готов взять. Хотя люди заканчивают школу приемных родителей, являются зрелыми и материально обеспеченными. При этом они боятся. Очень хотят, но не могут взять ребенка.

Расскажите, что это такое — усыновление? Каков сейчас в России механизм удочерения, усыновления?

— То, что закончили школу приемных родителей, — это правильно, потому что без школы приемных родителей теперь не дают разрешение никому и никогда. Без этого никто не будет даже рассматривать документы на усыновление. Поэтому то, что это сделано, — это хорошо. Жаль только, что люди не озвучивают свои страхи во время обучения. Потому что специалисты, тренеры должны это проговаривать с будущими приемными родителями.

Можно даже запрашивать какие-то дополнительные тематические консультации именно по этим страхам. Это сейчас не проблема. Тем более, что на самом деле все это бывает по-разному. Во-первых, у нас есть не только усыновление. У нас есть разные формы устройства ребенка в семью.

Самый известный способ, который на слуху, — конечно, усыновление. То есть ты берешь ребенка, и он считается уже твоим, просто уже совершенно твоим, он получает те же самые права, что имеют кровные дети, включая фамилию, отчество, права на наследство. Эта форма, конечно, самая оптимальная. Родители принимают ребенка раз и навсегда. Дальше другого пути нет. Это то же самое, что родить своего ребенка.

Но есть другие формы — опека и приемная семья. Вот про эти формы у нас обычно мало знают. На самом деле это такие же хорошие доступные формы, как и усыновление. При опеке ты берешь ребенка и отвечаешь за него наравне с государством. Ребенок так же живет у тебя, ты решаешь все вопросы с его здоровьем, обучением и всем остальным.

Одновременно государство в лице органов опеки тоже отвечает за этого ребенка. В сложных ситуациях можно обратиться в опеку, получить консультацию, помощь и т. д. Такие подопечные дети имеют дополнительные льготы. Например, они имеют право на жилплощадь по достижению 18 лет. Они имеют право на льготы при оплате в садике, в школе. Они считаются так же своими у приемных родителей, но за них частично несет ответственность и государство.

Форма приемная семья — в общем-то, то же самое, что и опека, но она считается возмездной опекой. То есть здесь родители еще зарплату получают. Потому что считается, что они работают приемными родителями. И эта форма сейчас у нас также распространена. Но во всем этом есть некоторые ограничения.

Например, в Москве только московским детям дают приемную семью, а детям из регионов дают только безвозмездную опеку. То есть, в принципе, вариантов очень много. Необязательно сразу усыновлять. Сначала можно взять ребенка под опеку, а потом уже со временем, когда понимаешь, что ребенок твой, ты можешь его усыновить, а можешь не усыновлять — оставить все по-прежнему.

— У многих людей в основном страхи немножко другого порядка, связанные именно с самим ребенком…

— Не того ребенка дадут.

— Да. Распространено мнение, что нормальные, здоровые и психологически устойчивые дети в такой ситуации не оказываются, что те дети, которых можно взять в семью (не важно, в какой форме это все может быть оформлено), больные, с истощенной нервной системой… Поэтому страшно взять такого ребенка и не справиться.

— Начнем с того, что можно и самим родить не очень здорового ребенка. Никто от этого не застрахован. Сейчас рождается очень много кровных детей тоже с генетической патологией.

— Все дети кому-то кровные...

— Да. Здесь не убережешься. Иногда бывает даже удивительно, какие неожиданные ситуации случаются. Есть такое общее правило: чем ребенок старше, тем легче разобраться с его болезнями, с его состоянием здоровья. Конечно, все хотят младенцев, но с младенцами как раз и может быть непредсказуемая ситуация. Хотя и младенцев тоже много здоровых, я знаю такие семьи.

Продолжение беседы следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев