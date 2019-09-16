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Автор Василий Амирджанов

Парад ЖКХ в Москве состоялся "по просьбам трудящихся"

Общество print

В Москве 14 сентября состоялся парад техники служб городского хозяйства, который должен был продемонстрировать москвичам, всей России и остальному мировому сообществу величие ЖКХ столицы.

На шесть часов были перекрыты Садовое кольцо и некоторые другие улицы в центре столицы. В грандиозном параде приняли участие спецмашины инженерных служб, "Мосводоканала", "Мосгаза", "Мосводостока" и других структурных подразделений жизнеобеспечения города.

Всего в параде задействовали 699 единиц спецтехники, включая 11 пожарных судов и спасательных катеров. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, предыдущий парад попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2019 году удалось превзойти прежнее достижение. Стало быть, есть ещё к чему стремиться.

Движение колон городской спецтехники завораживало своей державностью и обречённостью ощущения праздника. Молодые жители столицы, отбросив пустое времяпрепровождение, глядя на манящие борта рейсовых автобусов, тракторов и ассенизаторских машин, стали, наконец, мечтать о подвиге.

Как на бесспорный успех Москвы отреагировали мэры крупнейших мегаполисов планеты, пока не сообщается. Наверняка, как обычно, тихо завидуют и мечтают войти хотя бы округом в похорошевшую российскую столицу.

Специалисты тоже не прокомментировали, насколько такие масштабные и необходимые для Москвы мероприятия отразятся на содержании квитанций москвичей по оплате ЖКХ. Да это и не столь важно. Когда речь идёт о демонстрации мощи столичного коммунального хозяйства, разговор о деньгах неуместен.

Взоры москвичей поразили круглосуточно летающая реанимация, мотоциклы, ледокол и спасательные суда, которые в акватории Москвы-реки выпускали вверх мощные струи воды на фоне "вальсирующих" вокруг них катеров.

"У нас уже складывается добрая традиция. Первый парад городской техники численностью 600 с лишним единиц прошёл три года назад. Он очень сильно понравился и запомнился москвичам. А потому по просьбам жителей было принято решение городскими властями провести подобный парад в этом году", — рассказал об отзывчивости властей столицы заместитель мэра Пётр Бирюков.

Это очень важно, когда власти такого крупного города, как Москва, способны услышать его жителей, даже тогда, когда они безмолвствуют. Ну и торжественно промолчать, когда претензии не вписываются в философию замены новых бордюров на новые бордюры, но только коллекции актуального модельного года. И это правильно — не всем дано сразу разглядеть собственное счастье, осознать важность тех или иных масштабных городских мероприятий.

Обратили на себя внимание и некоторые шероховатости. Полагаю, что если бы колонну спецтехники возглавил ставший знаменитым на весь интернет робот Фёдор за рулём КамАЗа, то парад определённо бы похорошел.

Робот Фёдор, безусловная гордость "Роскосмоса", уже проявил себя на МКС, протерев иллюминатор, подержав в своих руках отвёртку и дрель. Можно сказать, что он в теме ЖКХ и мог бы стать примером диверсификации и импортозамещения, такой высокотехнологичной альтернативой иностранным трудовым мигрантам с мётлами и лопатами.

Тем не менее вызывало тревогу скопление людей вдоль городских магистралей, перекрытых из-за движения техники. Не покидало нехорошее предчувствие, что некоторые транспортные предприятия Москвы, рестораторы и несознательные граждане, не понимающие остроты и важности текущего момента, подадут в суды иски к правительству Москвы о возмещении неполученной прибыли.

По счастью, всё обошлось — и праздник состоялся. Коммунальные и другие городские службы сумели восхитить сказочным парадом, неподдельными аурой и запахом успеха. Можно с уверенностью констатировать, что струи кораблей и фаланги поливальных машин уверенно очертили конфигурации грядущего технологического прорыва.

И всё-таки я бы разделил по тематике конфигурацию парада. Если, к примеру, выделять отдельные даты для парадов профильной техники, а не всех разом включать в праздничные колонны, то парадов могло бы быть ещё больше.

Если же рабочую неделю сократить не до четырёх дней, как предлагает правительство России, а до двух, и пенсионный возраст увеличить до 80 лет, то марши энтузиастов могли бы проходить хоть каждую неделю.

Несомненным украшением мизансцены, расширяющим величественность действа, стали бы и пешие колонны. Один день — парад дворников, другой — крепкие парни, обслуживающие московскую канализацию, третий — медицинские работники со своими инструментами и оборудованием, от тружеников отечественной психиатрии до отважных и бескомпромиссных проктологов.

Такой штрих к образу праздника мог бы стать весомым поводом для новой заявки на запись в Книгу рекордов Гиннесса. Очередной рекорд обязательно бы сплотил жителей столицы, помог бы пережить многоуровневый духовный катарсис и обрести уверенность в завтрашнем дне (конечно же, в календарном смысле этого слова).

Это ничего, что кто-то в силу узости восприятия картины мира считает парады коммунальной техники нетрадиционными. Главное же — показать решимость, масштабность уровня царь-трактора. Это важно, когда человек знает, что за потопами от ливней, морями зимней студёной жижи под ногами и сугробами придёт долгожданный парад специальной техники жилищно-коммунального хозяйства и всё наладится.

Источник фото: metronews.ru

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Темы жкх парад спецтехники
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