Павильон "Казахстан" на ВДНХ в День Москвы принял высоких гостей

В минувшую субботу, 7 сентября, павильон "Казахстан" на ВДНХ стал местом встречи первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. На встрече присутствовали главы правительств России и Казахстана Дмитрий Медведев и Аскар Мамин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Вряд ли прежде за всю свою историю выставочный павильон "Казахстан" принимал столь высокопоставленных гостей. Но для этой встречи поводы были самые убедительные. Совпало многое.

В День города в Москве начались Дни культуры Казахстана в России, визит Нурсултана Назарбаева в нашу столицу связан и с этим событием. Накануне, в августе, ВДНХ отмечала свое 80-летие. 80 лет прошло и с тех пор, когда на ВДНХ, тогда еще ВСХВ, был открыт первый павильон "Казахстан", который стал одним из архитектурных украшений выставки достижений СССР. И, наконец, сегодня появилась возможность продемонстрировать высоким гостям павильон "Казахстан", восстановленный в соответствии с историческим обликом.

В 2011 году, когда павильон "Казахстан", вернее, то, что от него оставалось, после распада Советского Союза и бурных 90-х, был передан на 50 лет в аренду Республике Казахстан, было много сомневающихся в том, что вообще возможно восстановить в деталях первоначальный замысел архитекторов. Дворец, когда-то вызывавший заслуженное восхищение, в 60-х годах XX века был закрыт щитами из металла. В СССР наступила эпоха, которая боролась с "архитектурными излишествами". Первоначальный павильон "Казахстан" утратил декор и превратился в безликую "коробку" с названием "Металлургия" под номером 11. С той поры ушла целая эпоха, сменился строй, Москва стала столицей новой страны — Российской Федерации. Москвичи и гости столицы помнят годы, когда многие павильоны ВДНХ ветшали, напоминая огромную "барахолку" с ларьками, кафе, офисами…

Мы еще воздадим должное всем, кто сумел вернуть Москве, ВДНХ, многочисленным туристам, посещающим столицу, этот великолепный дворец, который пришлось восстанавливать по архивным материалам 50-х годов XX века. Два года сложнейших реставрационных работ при активной поддержке Посольства Казахстана в России дали свой результат — посетители ВДНХ восхищаются видом обновленного павильона "Казахстан". Здание снова обрело стеклянный купол с изящным шпилем, украшенным растительным орнаментом и увенчанным пятиконечной звездой. У подножия главного фасада воссозданы скульптуры-памятники казахскому акыну Джамбулу Джабаеву и Герою социалистического труда Шыганаку Берсиеву. Восстановлены барельефы 1954 года, посвященные достижениям сельского хозяйства Казахской ССР. Сейчас воссоздаются интерьеры павильона, в которых так ярко и органично, но при этом вполне современно сочетаются национальные мотивы и новейшее мультимедийное оборудование. Все затраты, по межправительственному соглашению, взяла на себя Республика Казахстан.

Теперь павильон "Казахстан" в ближайшее время, после открытия для широкой публики, станет замечательной площадкой для выставок и мероприятий, визитной карточкой Республики Казахстан в Москве. Пока же первым высоким гостям павильона показали выставку экспонатов из фондов Национального музея Казахстана, среди которых доспехи древнего воина степи Дешт-и-Кипчак и парадное облачение коня знатного человека.

А напротив, у белоснежной юрты, в минувшие выходные пестрым ковром развернулась ярмарка с песнями — народными и современными. Селяне из тринадцати районов самого юга Казахстана доставили на импровизированный восточный базар первостатейные овощи и фрукты, знаменитый "апорт", деликатесы традиционного казахского дастархана.

Символично, что Дни культуры Казахстана в России стартовали в эти праздничные дни на главной юбилейной сцене ВДНХ. В большом концерте москвичи и гости столицы увидели знаменитые коллективы — артистов государственного театра "Астана-опера" и государственного театра "Астана-балет". Выступил любимец российской публики, лауреат международных конкурсов Алибек Днишев. Поразила своим обаянием и талантом лауреат конкурса "Большая опера" Салтанат Ахметова. Сияли на сцене "молодые звездочки" — Данэлия Тулешева и Максим Ержан, известные благодаря проекту "Голос. Дети". Дни культуры Казахстана в России будут в Москве весьма насыщенными. В Третьяковке и в "Иллюзионе" покажут знаковые фильмы казахстанских режиссеров.

Накануне старта Дней казахстанской культуры в России с журналистами встретились министр культуры и спорта республики Казахстан Актоты Раимкулова, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Галым Ахмедьяров, директор Государственного театра "Астана Балет" Александр Совостьянов, композитор, продюсер, заслуженный деятель Республики Казахстан Байгали Серкебаев, кинорежиссер Рустем Абдрашев. "Нам всегда приятно сотрудничать с Российской Федерацией, — сказала госпожа

Министр, — Хотелось бы пожелать процветания народу России и, конечно, Москве, которая является культурной столицей мира, в которую стремятся все лучшие творческие силы". Сотрудничество представителей наших культур никогда не ослабевало, и наоборот, крепнет и активно развивается.

До конца текущего года павильон "Казахстан" будет открыт уже для всех желающих. Посетителям покажут мультимедийные презентации об истории, культуре, науке, искусстве, образовании, туристических возможностях и бизнес-потенциале Республики Казахстан. Для знатоков и гурманов в пристроенном крыле воссоздадут ресторан национальной кухни. Так что лучшего места для встречи давних и новых друзей искать не придется!

Александр Тукмаков