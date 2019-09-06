Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть

В конце августа Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз образования представили Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. Сформулировано положение в приложении к письму Министерства просвещения России и Общероссийского профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484.
Слово "примерное" — ключевое. Вроде бы, дважды два — четыре, но может быть и пять, и семь или восемь с чем-то, а может быть и ноль. К слову, запрет на деление на ноль я вообще считаю пережитком тоталитаризма, от которого давно пора избавиться. Заодно и подкорректировать законы физики, что уже применительно к статистике в России давно успешно практикуется.
Считаю не лишним уточнить, что под "профсоюз образования" имеется в виду профессиональный союз работников образования, а не тоже что-то "примерное", которое понятно только авторам документа.
Учителям предлагают "исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей". Имеются ли в виду мотивирующие весомые подарки или не завуалированные взятки, кодекс не уточняет.
Если речь об этом, то отчего же не обозначить конкретно: "Мзду брать нельзя, потому что за державу обидно!" Хотя надо признать, что такая расплывчатость формулировок вполне согласуется с названием документа — всё же примерно.
Педагогам рекомендуется "проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп".
Возможно, учительницу призывают терпеть от юного учащегося джигита "Молчи, женщина!" и проявлять своей покорностью уважение к его традициям. Вполне же вписывается в сформулированный текст. А какие есть удивительные традиции в Африке, в Азии и других частях планеты! Никакие похождения Эммануэль, сексуально озабоченной героини французской эротической саги, не сравнятся с их изяществом, флёром и внезапностью.
Новые нормы профессиональной этики призывают учителей воздерживаться от размещения в интернете, "в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей".
Что имеется в виду, "старуха с клюкой?", как бы поинтересовался булгаковский герой профессор Преображенский. Или речь всё о тех же купальниках и женских ножках?
Обнажённый шпагат представителя отечественной культуры народной артистки Карачаево-Черкесии Анастасии Волочковой — это нормально. Сильно заниженный голый торс народного артиста Чеченской республики Никиты Джигурды — тоже. А элегантная фигура простой русской учительницы на берегу моря — это вред здоровью и развитию детей?
Кодекс, хоть и примерный, но ни разу не разъясняет, что имеется в виду. Стало быть, и на два сантиметра завышенная длина юбки у молодой учительницы может нанести непоправимый вред здоровью учащегося. Ну а коллективное фото со школьниками вообще можно трактовать как покушение на сексуальные домогательства к несовершеннолетним.
Разрешать возникающие споры, по представленному примерному кодексу, должны специальные комиссии, в которые войдут в том числе и учащиеся. Как никак — они такие же участники образовательных отношений. То есть длину юбки и конфигурацию купальника будут официально обсуждать всем классом.
Представляю себе: "Марь Иванна, а что это вы водолазку носите вне школы без бюстгальтера? Непорядок! Мы тоже хотим посмотреть!"
Эх, где же мои пионерское детство и комсомольская юность?! Я бы обязательно попенял нашим пионервожатым и учителям за длинные юбки, отсутствие масштабного декольте и фотографий с отдыха в стенгазете.
А тем временем, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что нехватка педагогов в российских школах к 2020 году составит около 180 тысяч человек. Уже сейчас дефицит работников образования, по её данным, составляет 10-11% от их общего числа. Видимо, все меньше специалистов готово к обсуждению своей личной жизни с коллегами, чиновниками, учащимися и их родителями.
Чрезмерная, почти крепостная зависимость от любой оценочной причуды непомерно бдительных коллег и родителей учащихся заставят и хорошо воспитанного человека указать на неприличное направление, сформулированное словами полового значения.
Безусловно, какие-то правила должны существовать, раз в сознание некоторых выпускников педагогических вузов и факультетов не вложили ощущение чувства меры и уместности, особенно в публичном пространстве.
Вот только формулировать стоило бы не примерно, а конкретно и внятно — подлежащее + сказуемое. Не для номенклатурного показателя количества букв на килограмм бумаги, а для пользы и практического применения. Если бы врачи в таком ключе сочиняли анамнезы, то население планеты в короткие сроки резко пошло бы на убыль.
Фото превью: depositphotos/arkBird
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