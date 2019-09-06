Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Общество
Практика Отдых Семья Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Василий Амирджанов

Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть

Общество print

В конце августа Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз образования представили Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. Сформулировано положение в приложении к письму Министерства просвещения России и Общероссийского профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484.

Слово "примерное" — ключевое. Вроде бы, дважды два — четыре, но может быть и пять, и семь или восемь с чем-то, а может быть и ноль. К слову, запрет на деление на ноль я вообще считаю пережитком тоталитаризма, от которого давно пора избавиться. Заодно и подкорректировать законы физики, что уже применительно к статистике в России давно успешно практикуется.

Считаю не лишним уточнить, что под "профсоюз образования" имеется в виду профессиональный союз работников образования, а не тоже что-то "примерное", которое понятно только авторам документа.

Учителям предлагают "исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей". Имеются ли в виду мотивирующие весомые подарки или не завуалированные взятки, кодекс не уточняет.

Если речь об этом, то отчего же не обозначить конкретно: "Мзду брать нельзя, потому что за державу обидно!" Хотя надо признать, что такая расплывчатость формулировок вполне согласуется с названием документа — всё же примерно.

Педагогам рекомендуется "проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп".

Возможно, учительницу призывают терпеть от юного учащегося джигита "Молчи, женщина!" и проявлять своей покорностью уважение к его традициям. Вполне же вписывается в сформулированный текст. А какие есть удивительные традиции в Африке, в Азии и других частях планеты! Никакие похождения Эммануэль, сексуально озабоченной героини французской эротической саги, не сравнятся с их изяществом, флёром и внезапностью.

Новые нормы профессиональной этики призывают учителей воздерживаться от размещения в интернете, "в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей".

Что имеется в виду, "старуха с клюкой?", как бы поинтересовался булгаковский герой профессор Преображенский. Или речь всё о тех же купальниках и женских ножках?

Обнажённый шпагат представителя отечественной культуры народной артистки Карачаево-Черкесии Анастасии Волочковой — это нормально. Сильно заниженный голый торс народного артиста Чеченской республики Никиты Джигурды — тоже. А элегантная фигура простой русской учительницы на берегу моря — это вред здоровью и развитию детей?

Кодекс, хоть и примерный, но ни разу не разъясняет, что имеется в виду. Стало быть, и на два сантиметра завышенная длина юбки у молодой учительницы может нанести непоправимый вред здоровью учащегося. Ну а коллективное фото со школьниками вообще можно трактовать как покушение на сексуальные домогательства к несовершеннолетним.

Разрешать возникающие споры, по представленному примерному кодексу, должны специальные комиссии, в которые войдут в том числе и учащиеся. Как никак — они такие же участники образовательных отношений. То есть длину юбки и конфигурацию купальника будут официально обсуждать всем классом.

Представляю себе: "Марь Иванна, а что это вы водолазку носите вне школы без бюстгальтера? Непорядок! Мы тоже хотим посмотреть!"

Эх, где же мои пионерское детство и комсомольская юность?! Я бы обязательно попенял нашим пионервожатым и учителям за длинные юбки, отсутствие масштабного декольте и фотографий с отдыха в стенгазете.

А тем временем, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что нехватка педагогов в российских школах к 2020 году составит около 180 тысяч человек. Уже сейчас дефицит работников образования, по её данным, составляет 10-11% от их общего числа. Видимо, все меньше специалистов готово к обсуждению своей личной жизни с коллегами, чиновниками, учащимися и их родителями.

Чрезмерная, почти крепостная зависимость от любой оценочной причуды непомерно бдительных коллег и родителей учащихся заставят и хорошо воспитанного человека указать на неприличное направление, сформулированное словами полового значения.

Безусловно, какие-то правила должны существовать, раз в сознание некоторых выпускников педагогических вузов и факультетов не вложили ощущение чувства меры и уместности, особенно в публичном пространстве.

Вот только формулировать стоило бы не примерно, а конкретно и внятно — подлежащее + сказуемое. Не для номенклатурного показателя количества букв на килограмм бумаги, а для пользы и практического применения. Если бы врачи в таком ключе сочиняли анамнезы, то население планеты в короткие сроки резко пошло бы на убыль.

Фото превью: depositphotos/arkBird

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы кодекс профессиональной этики для педагогов
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть
Здоровье
Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться
Суды
Правозащитник: почему судят и приговаривают ни за что
Новости Все >
В "Домодедово" задержали женщину с "бижутерией" на 8 млн рублей
Эстония изучает возможность строительства атомной электростанции
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Генерал-майор ФСБ РФ в отставке: Памфилова сама отказалась от охраны
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
Новый посол Германии в РФ признался в большой симпатии к России
Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии"
Лукашенко предложил России или Украине вместе провести Олимпиаду
В России будут строить деревянные многоэтажки
Последние материалы
Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Генерал-майор ФСБ РФ в отставке: Памфилова сама отказалась от охраны
Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться
Новый посол Германии в РФ признался в большой симпатии к России
Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии"
Лукашенко предложил России или Украине вместе провести Олимпиаду
В России будут строить деревянные многоэтажки
Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву после УДО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!

Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.

Усталость из птиц вышибают... клином!
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины

В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.

Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Мир. Новости мира
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Василий Амирджанов Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
В правительстве назвали бредом заявления о выходе на пенсию с 70 лет
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
Хорватия для борьбы с мигрантами может отозвать с пенсии полицейских
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву после УДО
В правительстве назвали бредом заявления о выходе на пенсию с 70 лет
В правительстве назвали бредом заявления о выходе на пенсию с 70 лет
Новости ТВ: будни Украины спрятали проблемы России
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Лукашенко призвал Россию поддерживать, а не "наклонять" Белоруссию
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Два боевых самолета столкнулись в небе над Липецком
Два боевых самолета столкнулись в небе над Липецком
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Лазерная пушка самолетов против лазерной указки
Водителей с BlaBlaCar предложили обложить налогом
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
В Москве продают студию в 11,6 квадратных метров за 2,7 миллиона рублей
История и современность
Четыре вещи, которые "убивают" иностранных гостей в России
Четыре вещи, которые "убивают" иностранных гостей в России
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Корабли Северного флота вошли в Карское море
Корабли Северного флота вошли в Карское море
США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе
США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
Русский кулачный бой: чем ещё, кроме развлечения, он был?
Русский кулачный бой: чем ещё, кроме развлечения, он был?
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Фотогалереи
Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей 5 Фото Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей
Осторожно, опасная профессия! 6 Фото Осторожно, опасная профессия!
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Племя толстопузых: герои на всю жизнь 7 Фото Племя толстопузых: герои на всю жизнь
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Домашнее
Причины диспареунии, или Боли в половых органах перед, во время или после секса
Иммунные клетки "без тормозов" вылечат организм от рака
Ребёнка укачивает: как справиться с проблемой
Девушка с опасной для жизни инфекцией успешно лечится фаговой терапией
Причины появления анкилоблефарона - болезни слипшихся век
Рак поджелудочной железы: менее токсичный препарат улучшает терапию
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Избыток витамина Д плохо сказывается на состоянии костей
Избыток витамина Д плохо сказывается на состоянии костей
Мужская и женская дружба: в чем разница?
Мужская и женская дружба: в чем разница?
О мужчинах: правда и вымысел
О мужчинах: правда и вымысел
Почему мужчины боятся жениться
Почему мужчины боятся жениться
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Готовим дом к зиме
Готовим дом к зиме
Забавные фото
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ