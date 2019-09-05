Новости ТВ: украинск­ие будни спрятали российские проблемы

Наблюдается любопытный эффект от медийного марафона об Украине — зрители федеральных телеканалов быстрее назовут имена политиков и министров соседней страны, нежели своих.

Российские телеканалы рассказали, что гражданин Украины, не относящийся к касте политиков, закрытому клубу со своими правилами и понятиями, смог убедительно победить на выборах.

Энергичные отечественные ток-шоу и новостные программы поделились со своими зрителями знанием, что на тот период действовавшая власть не создала фатальных проблем для кандидатов различных мастей, включая и ориентированных на Россию.

Сообщали об использовании Петром Порошенко административного ресурса. Термин очень близок для России и главное — понятен. При всех этих составляющих ушёл старый президент, пришёл новый. То есть процесс передачи власти на Украине состоялся. Разумеется, и об этом мне рассказали в нашем телике, причём в нюансах, но, как водится, с оценочными комментариями в сформировавшемся жанре.

Отдельным пунктом телевизионных шоу про "поговорить" проходит тема коррупции на Украине, каких-то схем, в которых участвуют местные акулы капитала и некоторые политики. Рассказы про уголовные дела в отношении правящей политической элиты вчерашнего дня тоже весьма любопытны.

Я и мои соотечественники стали много больше узнавать о деятельности украинских парламентариев, чем о своих родимых. Увидели, что украинские СМИ активно обсуждают деятельность своих политиков, какую бы часть украинского общества они бы ни представляли. Те высказываются и совершают поступки, а общество даёт им оценку. Я ни в кое случае не идеализирую, а ориентируюсь на то, что я черпаю из отечественного телика.

На Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Стало быть, беглецы от уголовного наказания уже не прикроются мандатами, как железобетонными оберегами. Интересен ли для зрителя федеральных телеканалов такой поворот в применении к российской политической практике? Безусловно!

Плохи ли новые власти у соседей с моей точки зрения как гражданина России или хорошие — я оставлю за скобками. Важна общая картина — работает демократия или нет. Для изучения в контексте постсоветского пространства и людей весьма близкого менталитета — очень интересный объект для исследования.

Да, на Украине есть весьма серьёзные проблемы и вопиющие случаи. Есть война, которой историки ещё дадут свою оценку, а может быть и суды. Заявленные цели новыми властями Украины требуют ещё своего воплощения. По результатам и будет понятно, каким станет следующий избирательный цикл у соседей.

Но в родном телике шоу продолжается. Благодаря азарту авторов, российские зрители узнают, что многие явления в функционировании государства в принципе возможны и невольно проецируют на нашу отечественную действительность. К тому же, телеведущие настолько увлекаются, что иногда, слушая их, забываешь, о каком государстве идёт речь.

Тезис об одном народе со своими штрихами в менталитете совсем не лишён основания, потому зритель естественным образом теряется в локации. В какой-то момент российская аудитория впадает в информационный транс и от постоянной песни об Украине получает обратный эффект от задуманного авторами информационного трэша — включаются знакомые советскому человеку фильтры и просыпается симпатия к объектам обсуждения.

Не секрет, что одной из главной фишек PR является эффект от частого упоминания кого бы то ни было. При любом контексте, отрицательном или положительном, повторение одних и тех же фамилий абсолютно всегда приводит к популяризации упоминаемых персон. Контекст в итоге забывается, а популярность остаётся.

Как бы, к примеру, ни ругали Ольгу Бузову, Никиту Джигурду, как бы ни троллили Анастасию Волочкову — они только выигрывают от любого внимания. Их сетевая аудитория растёт, автоматически поднимая рейтинги их коммерческой привлекательности. Так и в случае с темой обсуждения украинских политиков и новых властей соседней страны.

Уже не в первой программе отечественные телеведущие и некоторые их гости рассказывают об узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским и грядущей диктатуре. Может они и правы в своих прогнозах, а может и нет, но обращает на себя внимание другое.

Президента Украины Владимира Зеленского упрекают в том, что он узурпирует власть в стране. По логике определения признаков диктатуры отечественных федеральных телеканалов, когда происходит укрепление президентской власти, большинство в парламенте страны принадлежит депутатам от его партии, равно как и во многих региональных законодательных собраниях, когда давние коллеги и друзья президента занимают ответственные должности, то это — узурпация.

Удивительно, но ровно такие же признаки применяются теми же телевизионными политинформаторами в определении укрепления государственности и суверенитета страны, которая должна вот-вот совершить мощнейший технологический прорыв в будущее.

Как любопытный зритель шоу "Я вас не перебивал!" и новостных просветительских программам отечественного телевидения, могу сказать, что я стал лучше понимать, что там у соседей происходит реально интересного, равно как и трагичного.

Вот бы ещё узнавать с такой же интенсивностью о событиях на моей Родине, о работе государственных институтов, о том, чем же всё-таки занимаются парламентарии в свободное от неустанной заботы о своих избирателях время.

Да и очень хотелось бы, чтобы о техногенных происшествиях мне бы рассказывали не британские, не американские, не немецкие источники, как когда-то шведские помогли советскому телезрителю Михаилу Горбачёву узнать, что не только пожар случился на атомной станции.