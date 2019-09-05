История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом?

Нынешняя нездоровая тяга к селфи обусловлена не только сегодняшним днем и не ограничивается возможностью хай-тек. По выражению профессора Преображенского из "Собачьего сердца", разруха начинается в головах.

Свихнувшийся на любви к себе грек Нарцисс жадно вглядывался не в монитор компьютера, а в водоем. Сколько бы времени ни прошло, античные мифы говорят нам о вечном в человеке. Достижения техники — всего лишь временный антураж.

Девиз денди, по словам поэта-символиста Шарля Бодлера, "жить и умереть перед зеркалом". Любование самим собой в зеркале — переходное состояние от вглядывания в лужу до получения лайков в Сети.

Упадочной формой аскезы назвал дендизм лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю. Французский писатель проницательно замечает, что денди "играет собственную жизнь, поскольку не может ее прожить. Он играет ее до самой смерти, за исключением тех минут, когда он оказывается наедине с самим собой без зеркала. Но это означает для денди быть ничем".

Мы знаем, чем порой заканчиваются селфи экстремалов, готовых подвергнуть свою жизнь смертельному риску ради удачного снимка. На секунду забудем про маргиналов. Давайте-ка обратимся лучше к наивысшим проявлениям подобного нарциссизма.

Бывали времена, когда хотели отличиться не перед толпой. Английский денди Джордж Брайан Браммелл (George Bryan Brummell) — ярчайшая звезда среди модников всех времен и народов дружил с будущим королем Георгом IV. Его "модным приговором" для мужчин на столетия стал черный костюм с галстуком. Вначале это был шейный платок, который носили Байрон и Пушкин — современники Браммелла. С первого десятилетия XIX века такая одежда, постепенно завоевав всю Европу, впоследствии мирно покорила весь мир. Турки позабыли про свои фески, русские мужики оставили зипуны, польские и галицкие евреи расстались с лапсердаками, самураи вылезли из кимоно.

Почему одаренный от природы выходец из среднего класса, получивший прекрасное образование, рассорился с принцем-регентом Георгом? Говорили разное: обвиняли Браммелла в амикошонстве, о чем судачила молва, но не осталось надежных свидетельств. Некоторые полагают: при его вкусе, Джордж-денди вряд ли способен был так оскорбить Джорджа-принца. В любом случае, удрать в 1816 году во Францию англичанина заставили кредиторы, а не королевская немилость. Однако спустя пять лет после того, как денди покинул родину, находившийся проездом в Кале Георг IV не пожелал встретиться со старым другом, будучи прекрасно осведомленным о его присутствии.

Несмотря на все старания великих французских философов-моралистов Вовенарга, Ларошфуко, Паскаля и Шамфора, своими афоризмами заклеймившими тщеславие, Браммелла первоначально ждал успех. Сервиз севрского фарфора украшали портреты фавориток французских королей Людовиков XIV и XV. Отдельно находились ценные безделушки: специально выписанные из Парижа табакерки, мраморное пресс-папье, прежде принадлежавшее Бонапарту. Один столик покрывала скатерть, присланная герцогиней Йоркской, которую она вышила для старого приятеля.

Возраст брал свое, и прежний новатор, первым выбросивший напудренный парик, нацепил на свою плешь искусственные волосы. Вместо белого платка из батиста промотавший отцовское состояние модник намотал на свою шею черный шелковый. Интересно, не так ли будет смотреться татуировка, прежде сделанная на молодых телах, когда плоть сморщится и усохнет?

Самый знаменитый первый денди закончил свою жизнь в доме для умалишенных на 62-м году своей жизни. Не важно, как и от чего он умер. Важно то, что он оставил после себя.

Делающие селфи, на что рассчитываете вы?!

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