Хорошо учить, успешно воспитывать: в Москве открылся лицей нового типа

2 сентября 2019 г. в Москве открылся Академический лицей имени М. В. Ломоносова — общеобразовательное учреждение нового типа, где организовано профильное обучение по всем предметам силами педагогов экстра-класса, и при этом уделяется пристальное внимание воспитанию и развитию детей.

Анонсированная ранее в СМИ, церемония торжественного открытия прошла в Доме Станиславского — историческом здании в центре Таганского района Москвы, где располагается Лицей Ломоносова.

Открывая торжество, директор Лицея, общественный деятель Тамара Вячеславовна Гусова отметила, что ставит перед Лицеем задачу подготовки детей, которые будут не только качественно образованными, но и целеустремленными, творческими, уверенными в своем будущем и в будущем своей общей Родины. Главным богатством Лицея и Центра Ломоносова Тамара Гусова назвала его уникальный коллектив — административный персонал, в кратчайшие сроки запустивший новый масштабный проект, и педагогический состав Лицея Ломоносова — опытные педагоги, большинство из которых являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, преподавателями вузов, а 70% имеют ученую степень кандидата наук.

На церемонии присутствовали почетные гости:

Тер-Минасова Светлана Григорьевна, лингвист с мировым именем, президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, д. ф. н., засл. проф. МГУ;

Свиридов Илья Тимурович, глава Таганского района г. Москвы;

Фоменко Сергей Викторович, руководитель проектов благотворительного фонда при Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, музыкальный продюсер, режиссер;

Кузьмин Николай Рунарович, директор Института "ИТЕРАС" (Аргентина).

Илья Свиридов указал на то, что открытие Лицея укрепит культурные традиции Таганского района. И символично, что он открылся именно в Доме Станиславского — родовой усадьбе купеческой семьи Алексеевых, стоявших у истоков меценатства и культурного развития района. По словам главы муниципального округа Таганский, поддержку властей и местного самоуправления должны получать не только отработанные десятилетиями модели образования. Сейчас настало время экспериментов, надо стимулировать частные инициативы. Илья Свиридов отметил, что концепция Лицея, сочетающая качественное преподавание с эстетикой усадьбы Дома Станиславского, имеет большое будущее.

Светлана Тер-Минасова в своей речи развенчала распространенное заблуждение о том, что иностранный язык важно учить с его носителями. Она подчеркнула, что учительское мастерство профессионального педагога с лихвой компенсирует мелкие нюансы владения языком, заметные только узким специалистам. Кроме того, лингвист считает, что изучение иностранного языка — задача не только филологическая, но и культурологическая и страноведческая. В качестве иллюстрации своей позиции она преподнесла в дар Лицею Ломоносова книгу "Англия и англичане" — труд своей коллеги проф. А. В. Павловской, выпущенный Московским университетом и подробно рассказывающий об особенностях быта и нравов англичан для целей освоения английского языка студентами МГУ.

Сергей Фоменко рассказал о совместных творческих проектах с Лицеем Ломоносова, уже получивших известность на сценах России и других стран: группа "Страна" и школа-студия "Юные Александровцы". В хореографических и хоровых классах Лицея педагоги Фонда имени Александрова будут учить вокалу, хореографии и сольфеджио прошедших конкурс ребят 5-17 лет. Занятия будут очень интенсивными: 2-3 года по 4 часа 4 раза в неделю (для избравших искусство своей профессиональной стезёй) либо по 3 часа 3 раза в неделю (для будущих звезд эстрады).

Николай Кузьмин сообщил о подписании российского-аргентинского договора между Институтом "ИТЕРАС" и Центром Ломоносова о реализации международного проекта по обучению аргентинских школьников на базе Центра Ломоносова. Идея возрождения культурного сотрудничества России с другими народами, укрепления дружеских связей на основе передовых отечественных моделей качественного образования, нашла поддержку в Аргентине на самом высоком уровне: проект будет представлен экс-президенту Аргентины Карлосу Менему для реализации в провинции Ла-Риоха, где получил полную поддержку всех заинтересованных структур. В дальнейшем проект должен охватить всю территорию Аргентины.

Сразу после торжественной церемонии и представления педагогов лицеисты направились в учебные классы, где познакомились с кураторами классов и приступили к тренингам на сплочение коллектива. А для родителей ведущий психолог Лицея Анна Брайнес провела мастер-класс "Обучение в Лицее. Адаптация". Родители узнали, как можно помочь детям, взвешенно и бережно воспринимая их успехи и неудачи. Также важно учитывать постепенный характер адаптации детей к новым для них условиям, к непростой, учитывая уровень педагогов, лицейской программе обучения.

Настоящим украшением торжественных мероприятий стали вокальные номера творческих друзей Лицея.

Участница проекта "Дети.Голос", выпускница Центра Ломоносова 2019 г. Александра Болдарева спела песню "Runnin'", которую посвятила своему любимому учителю Центра Ломоносова Светлане Геннадиевне Растатуевой.

Солист Венской народной оперы Владимир Винтеркинд исполнил свой любимый романс "Белой акации гроздья душистые".

Блестящим завершением праздника стало выступление народного артиста РФ, ведущего солиста Ансамбля Александрова Ананьева Вадима Петровича, который спел итальянскую арию и — под шумные аплодисменты гостей — народную песню "Коробушка".

3 сентября в Лицее Ломоносова начались учебные занятия. В классах учится не более 12 человек, что обеспечивает высокую эффективность, индивидуальный подход к работе педагога и психологический комфорт для ребят. Также одним из новшеств Лицея стало раздельное обучение старшеклассников. Исторический опыт, а также собственная практика, накопленная Центром Ломоносова, подтверждают эффективность учебного процесса, настроенного под специфические особенности восприятия, присущие мальчикам и девочкам. По мере роста Лицея раздельное обучение будет введено и в остальных классах.