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Автор Василий Амирджанов

"Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов"

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Армия — не только доброе слово, но и быстрое дело. Так замполиты вызвали у меня зависимость от телевизионной программы "Время", без которой картина мира лишалась ярких красок. Благо, сейчас федеральное телевещание позволяет выбирать, по какому из каналов её смотреть.

Ещё с детства мне нравилась рубрика "На полях страны". Это где про надои, закрома Родины и про манящее своим сытным звучанием слово "силос". К слову, когда работа в телике меня свела с моим героем из телевизора Игорем Кирилловым, я поделился с ним своими воспоминаниями. Задумался тогда Игорь Леонидович и произнёс своим державным как кремлёвские стены голосом: "Слушай, Вась, а ведь и правда — какое сытное слово!"

К 1 сентября, по традиции, все актуальные телевизионные репортажи о школе. Срочная новость прилетела из космоса, что робот Фёдор в Твиттере поздравил школьников с началом учебного года, а на Земле временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Общероссийском родительском собрании попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей.

Кандидат в губернаторы сообщил, что город готов для достижения цели автоматизировать рабочие места учителей и модернизировать школы. Видимо, появятся кнопки "К доске!", "Открыли тетради!" и "Выйди из класса!" Хотя, говорят, что теперь не выгоняют.

Замечу, что я всячески поддерживаю создание министерства, а то образование есть, а просвещения нет. Непорядок. Собственно, роботу Фёдору можно поручить курировать питерский проект по модернизации, чтобы было потом с кого строго спросить.

Знания, полученные в эпоху тоски по французской булке и в период начала национальных проектов, иногда восстанавливают историческую справедливость. Молодой человек вызывал такси по телефону, сообщив диспетчеру, что машину следует подать на улицу Степная резина. Оператор такси опешила, но путём наводящих вопросов добилась-таки необходимого ответа — пассажир ждал авто на улице Степана Разина. Я считаю, что брошенная за борт княжна жестоко отомщена.

Вообще, современные тренды вносят особый колорит в сознание детей. С мест сообщили, что сотрудники питерского ОМОНа 1 сентября провели показательное задержание на торжественной линейке гимназии № 540.

Креативно я считаю. В духе времени и остроты текущего момента, когда силы международного закулисья так и норовят вонзить своё кусючее жало в тело страны, измученной хамоном и пармезаном, на пороге технологического прорыва.

Сотрудники полиции Екатеринбурга тоже творчески подошли к празднованию столетия местных правоохранителей, которое состоялось накануне Дня знаний. Стражи порядка предложили супружеским парам пройти детектор лжи, в просторечии полиграф. Помимо этого, екатеринбуржцев ждали ещё и игры ГИБДД, парад, популярное показательное задержание, товары, произведённые заключёнными, и фокусник. Были ли в ассортименте заточки и к какому из подразделений МВД относится фокусник не сообщалось.

Да, чуть не забыл! В турнире по мини-футболу победу одержала сборная Управления Росгвардии. По поводу экипировки победителей не было никаких уточнений.

Аресты на школьной линейке, конечно, не самый авангардный подход к визуализации сермяжного задора. Труженики села Брянщины радикально подошли к раскрытию образа настоящего патриота. Автор так и сообщил, что те, кто роптали и выказывали недоумение, ничего не смыслят в патриотизме.

Политически близоруким гражданам, видите ли, не пришлись по душе тушки поросят в стилизованной униформе партизан Великой Отечественной. Такое же непонимание вызвали и коровы в пилотке и шапке-ушанке с красными звёздами, покрытые советскими шинелями с погонами.

Школьникам явно было интересно приобщиться к творчеству взрослых дядь и тёть, чтобы потом проявить себя. Например в зажигательном танце с амплитудными движениями бёдер на каком-нибудь мемориале или привязать гвардейскую ленту к стрингам.

Надо признать, что были и противоречивые вести с просторов страны, связанные с началом учебного года. Жителей посёлка Новосинеглазово, что в Челябинской области, оригинально поздравила кавер-группа былинной песней "Рюмка водки на столе". Детям было весело. Родители тоже посмеялись.

Тем временем в Твери только ещё готовятся отпраздновать Всероссийский день трезвости. Не уточняется, под грибочки, огурчики, копчёную волжскую рыбку или подо всё разом. Говорят, что именно из-под пера тверского писателя Петра Петровича Дудочкина вышла знаменитая на весь Союз ССР фраза "Трезвость — норма жизни!"

Кульминацией действа станет крестный лёт. То есть используют авиацию. Священнослужители окропят с небес святой водой областной центр. Тем самым они, по их мнению, избавят земляков от пьянства, наркомании, табакокурения, игромании и блуда. Дата вылета назначена на 11 сентября. Я ни на что не намекаю.

И тут снова вернусь к Общероссийскому родительскому собранию. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заметил, что школам необходимо больше психологов. Чуть ли ни с десяток на школу.

Сначала я как человек, имевший отношение к этой сфере, удивился, что предпочтение отдаётся не подготовке учителей, а превращению школы в подобие детского профильного диспансера с белыми халатами. Ознакомившись с идейным творчеством некоторых активных соотечественников и бодрости телика, я уже готов поддержать идею и с психиатрами.

Странное дело, в стране официального атеизма к Церкви у большинства было сакральное отношение, к священнослужителям — уважение. Патриотизм означал любовь к Родине, который предполагал работу во благо и на пользу, а не карнавал и неуместную буффонаду. В школах учителя и преподавали, и делились житейскими знаниями, и выступали в роли жилеток для "поплакаться". Из-за царапин, синяков и шишек, полученных на переменах, администрация школ не кошмарила "Скорую помощь", которую теперь обязаны вызывать по каждому чиху.

Похоже, теперь вся надежда в прорыве на робота Фёдора. Правда, есть риск, что плохое знание Фёдором древнегреческой мифологии может стать его Ахиллесовым локтем.

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Темы школа 1 сентября мероприятия начало учебного года
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