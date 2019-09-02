Центр Ломоносова открывает Академический лицей

Московский центр образования школьников имени М. В. Ломоносова начинает новый сезон с открытия Академического лицея. Организаторы обещают вдохнуть в образовательное заведение дух Императорского Царскосельского лицея.

Лето подходит к концу, и наступает школьная пора. Для кого-то этот год будет очень напряженным и ответственным, ведь многим старшеклассникам придется пройти через такое испытание, как ЕГЭ и ОГЭ, от результатов которых будет зависеть их дальнейшая судьба.

Как говорится, каждый человек — кузнец своего счастья. Сегодня есть масса возможностей для того, чтобы обеспечить своему ребенку эффективную подготовку к экзаменам и помочь ему набрать необходимую форму к началу ГИА: можно обратиться к школьным учителям с просьбой повнимательнее относиться к вашему чаду и сообщать вам обо всех сильных и слабых моментах его подготовки (ситуацию может усложнить большое число учеников в классе); можно нанять репетитора или пойти на курсы при вузе, а можно накупить дополнительной литературы, узнать адреса популярных сайтов и постоянно тормошить своего ребенка, чтобы он ответственно подошел к процессу самостоятельной подготовки.

При определенном раскладе может сработать любой вариант. Тем не менее, основатель Московского центра образования школьников имени М. В. Ломоносова Тимур Дзгоев рекомендует родителям и старшеклассникам обратить внимание на образовательные центры, имеющие лицензию на "дополнительное образование детей и взрослых", выпускники которых неизменно показывают хорошие результаты в ходе сдачи ОГЭ и ЕГЭ:

— У всех вариантов подготовки есть свои плюсы и минусы. Если говорить о школьной подготовке, то в большинстве случаев она довольно слабая, ведь многие учителя просто не владеют методиками подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Далеко не все школьные учителя являются экспертами ЕГЭ или ОГЭ. Но даже если вы это понимаете, заменить преподавателя в школе очень сложно, практически невозможно, проще поменять школу.

Частный репетитор — неплохой вариант, но найти хорошего репетитора довольно сложно и их ставки начинаются от 1500 рублей за час. Надо понимать, что он будет вести как минимум 1 занятие в неделю по 3 академических (2 астрономических) часа, то есть в месяц стоимость таких услуг будет составлять 18.000 рублей, причем по одному школьному предмету.

Для успешной сдачи ЕГЭ нужно подготовиться по двум обязательным предметам (математика и русский язык), и даже если ребенок будет готовиться самостоятельно по двум дополнительным предметам по выбору всего один предмет, то расходы родителей на репетитора составят не менее 36.000 рублей в месяц. И при этом, как правило, хороших репетиторов по 4 предметам найти практически невозможно, так как к ним записываются за год, да и жизнь без конца будет вносить в ваши занятия свои коррективы: репетитор может заболеть, уехать на конференцию, отменить занятие из-за семейных проблем.

То есть хорошие репетиторы — это очень дорогое удовольствие, которое потянут только состоятельные родители.

Курсы при вузах больше нацелены непосредственно на вузовскую подготовку и в меньшей степени на подготовку к ЕГЭ.

И на фоне такой безнадежной ситуации для нормальных родителей из среднего класса все большей популярностью пользуются курсы ОГЭ и ЕГЭ в образовательных центрах. В чем причина такого спроса на такие занятия? Прежде всего, в них осуществляется подготовка по широкой предметной линейке, и всегда есть возможность выбрать дополнительно тот или иной предмет, поменять преподавателя или группу. К тому же есть свои преимущества у занятий в группе. Если в группе все нацелены на высокий результат (а именно за этим и приходят в образовательный центр), то этот общий посыл стимулирует учащегося к активной работе на занятиях и обязательному выполнению домашних заданий.

Однако готовность родителей платить деньги за не очень дорогие курсы притягивает и недобросовестных "образовательных бизнесменов", которые открывают курсы для детей в помещениях, не соответствующих санитарным нормам (требования СЭС) и требованиям пожарной безопасности. Такие компании привлекают либо студентов, не умеющих работать со школьниками, либо неквалифицированных специалистов, которые не готовы нести ответственность за результат обучения — успешную сдачу ЕГЭ.

Родителям, которые хоть немного критически оценивают такие компании приходится фактически проводить оперативно-розыскные мероприятия вместо правоохранительных органов.

Хотелось бы разобрать несколько обычных вопросов родителей и привести ответы эти горе-компаний на эти вопросы:

На вопрос "А почему у Вас работают только молодые преподаватели?", менеджеры по продажам псевдо-образовательных центров отвечают без запинки, что "молодые преподаватели сами недавно сдали ЕГЭ и поэтому успешно детей готовят к его сдаче". Это подобно тому, что школьник, которому недавно вырезали аппендицит, будет сам оперировать.

Попираются основы педагогики и вообще ценность преподавательского мастерства.

Или, например, на вопрос "У Вашего центра есть лицензия?" — родителям отвечают: "Лицензия для репетиторов не требуется", либо "Вы заключаете договор с Индивидуальным предпринимателем и для них лицензия не нужна".

И тут правда заключается в том, что лицензия действительно не требуется для ИП, которые САМИ учат детей по всем предметам и имеют профильное образование по минимум 8 школьным предметам.

Такая предметная широта преподавания была недоступна даже гению Михайло Ломоносова несмотря на его глубочайшие познания в математике, физике, химии, географии, истории, поэзии и многих прикладных науках.

Задавайте вопросы, проявляйте внимательность к документам, по которым работают образовательные центры, которые предлагают подготовку к ОГЭ или ЕГЭ, а если возникают вопросы — можете задавать их в правоохранительные органы и органы, контролирующие образовательную деятельность (инспекторы СЭС или Роспотребнадзора, пожарные из Управлений МЧС, специалисты Департамента образования города Москвы и т. п.).

Сейчас есть и юристы, которые занимаются правозащитой родителей и защитой прав детей на качественное образование и даже возвращают от образовательных центров, работающих без лицензии, уплаченные средства. Жаль только, слабый уровень подготовки ребенка в таких центрах становится известен только на ЕГЭ и возместить вред, причиненный судьбе ребенка, порой очень сложно.

На этом фоне явно выделяется Центр Ломоносова, в котором пройдены все необходимые разрешительные процедуры и, самое главное, к работе с ребятами допускаются только самые сильные преподаватели, являющиеся преподавателями МГУ и ведущих столичных вузов.

У нас многоступенчатая система отбора, которая позволяет находить опытных педагогов, безукоризненно знающих свой предмет и использующих в своей работе оригинальные методики, благодаря которым практически все старшеклассники за время обучения улучшают свои результаты в среднем на 25-30 баллов.

Предварительное тестирование, профориентация, которая включает в себя беседу психолога с родителями и ребенком, а также выполнение профориентационного тестирования и честная бесплатная проверка знаний ребенка — все это помогает школьникам определиться с тем, что ему ближе, в каком направлении надо дальше двигаться, и, конечно, это помогает определиться с предметами для дальнейшей подготовки.

Вот эти основные принципы позволили нам за шесть лет подготовить около 5000 учеников, которые успешно сдали ЕГЭ и ОГЭ и поступили на бюджет в ведущие российские вузы. И запросы на подготовку в Центре Ломоносова стремительно растут. Если два года назад мы подготовили 1260 учеников, то через год их количество удвоилось и выросло до 2500. В этом году мы открыли филиалы в 6 районах Москвы и Подмосковья и планируем набрать порядка 7000 обучающихся на курсах подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам.

Также в этом году мы открываем Академический лицей имени М. В. Ломоносова и Экстернат Ломоносова, которые являются нашими новыми инновационными проектами.

Тамара Гусова, директор Лицея Ломоносова, общественный деятель.

— Мысль об открытии Лицея нам пришла давно, и подтолкнули нас к этому шагу родители наших учеников. В ходе общения с ними мы не раз слышали предложения о том, что было бы неплохо ежедневно заниматься с нашими преподавателями в рамках школьного обучения, а не ездить один-два раза в неделю на дополнительные занятия. Ведь, все-таки, школа плюс дополнительные занятия на курсах — это довольно серьезная нагрузка, и не каждый способен ее выдержать, тогда как Лицей может дать общеобразовательную программу, в рамках которой будет обеспечена усиленная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам.

И вот, наконец, мечта многих родителей сбылась: Академический лицей имени М. В. Ломоносова открыл свои двери для учеников с 5 по 11 класс.

Для родителей это идеальное решение всех проблем. Ребенок проводит в школе практически целый день и за это время получает усиленную подготовку по всем школьным предметам, а также к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. При этом никакие дополнительные нагрузки ему не понадобятся — ведь в Лицее есть все.

Если мы говорим о 5, 6 и 7 классах, то у них, конечно, пока не будет подготовки к ГИА. Но они будут изучать углубленно все школьные предметы для того, чтобы не пришлось закрывать пробелы, когда наступит пора готовиться к экзаменам. Все наши преподаватели являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. Они знают все "подводные камни" и научат находить верный фарватер для того, чтобы без потерь прийти к 100-балльному результату и не сесть на мель.

В каждом классе у нас не более 12 человек. Это позволяет преподавателю в индивидуальном порядке общаться с каждым учеником. Вместе с тем мы сделаем все, чтобы каждый класс стал дружным коллективом единомышленников — для этого у нас есть свои наработки и методики.

Одно из достоинств нашего Лицея — это его расположение. Лицей находится в историческом здании, в усадьбе Алексеевых, где родился всемирно известный режиссер Константин Станиславский. Здесь сама атмосфера, необычайная архитектура, роскошные интерьеры — все настраивает на творческий лад, на оригинальность мышления и любовь к прекрасному. Ведь недаром самые известные русские лицеисты, такие как Пушкин, Кюхельбекер, Горчаков и многие другие, учились в подобных зданиях, в роскошных дворянских усадьбах.

В планах у нас в рамках дополнительного образования создать в Лицее атмосферу тех лет, где царили знания, бальные танцы и музыкально-поэтические вечера, театральные постановки и многое-многое другое, ранее доступные только для детей из дворянских семей. Мы уверены, что наши лицеисты будут достойны своих великих предшественников.

Для лицеистов, которые хотели бы за один год получить аттестацию за два года — создан Экстернат Ломоносова. По этой программе школьники, поступившие в 8 класс — за год проходят двухгодичную программу и сдают ОГЭ за 9 класс. А десятиклассники, желающие сдать ЕГЭ — могут получить зачет по непрофильным предметам и в конце года обучения — подготовиться к сдаче ЕГЭ по 2 обязательным предметам (математика и русский язык) и 2 предметам, необходимым школьнику для поступления на выбранный им факультет вуза.

Верю, что наши инновационные проекты — Лицей Ломоносова и Экстернат Ломоносова будут пользоваться популярностью не только московских, но и иностранных школьников, стремящихся поступить в вузы первой пятерки мира — МГУ и МФТИ, имеющего кафедру и финансирование лучшего технического вуза мира — Масачусетского технологического института (MIT).

Верю в то, что при наличии качественной подготовки наши российские ребята будут занимать лучшие места на международных предметных олимпиадах, а преподаватели Лицея и Центра Ломоносова будут этому все больше способствовать.