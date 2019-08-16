Избитого священника пытаются представить инициатором драки

На днях в Ялте произошел конфликт между священником храма Андрея Рублева в московских Раменках Алексеем Забелиным и уличным музыкантом. Якобы священник занял место на скамейке, которое музыкант использует для своих представлений. Этот, в общем-то, незначительный эпизод оказался весьма резонансным.

"Я гулял со своей семьей — супругой и пятью детьми — по набережной Ялты. Младший сын натер ноги. Я увидел лавку — свободное место. Посадил туда ребенка, чтобы приклеить пластырь к его ногам. Вдруг неожиданно подошел человек и столкнул ребенка с лавки", — написал Забелин в соцсетях.

После этого, по словам священника, уличный музыкант дважды ударил его в лицо. Священник также заявил, что полиция "неохотно отреагировала на ситуацию". Он также сообщил, что врачи диагностировали у него перелом челюсти. Сначала. А потом начались странные события, грозящие уголовным делом... самому священнику. Хотя, может быть, эти события не столь уж и странные…

Сам Алексей Забелин в настоящее время недоступен для комментариев, однако "Правде.Ру" удалось связаться с правоведом, преподавателем Российского государственного университета правосудия Игорем Иванишко. Священник рассказал ему о происходившем по телефону, во время юридической консультации. Алексей Забелин в это время еще находился в больничной палате.

По его словам, пострадавший и его супруга, по сути, весь вечер потратили на то, чтобы вообще дождаться какой-то помощи.

"Это все было очень долго и неоперативно. И полицейские, видимо, сразу же поняли, что это за артист, их местная знаменитость. И требовали от батюшки, чтобы он никакого заявления не подавал. В конечном итоге священник настоял на том, чтобы заявление приняли о том, что был причинен вред здоровью. В полиции очень не хотели этого, но в конечном итоге, приняли заявление о преступлении", - рассказал он.

По словам Игоря Иванишко, священника положили в больницу, где "медперсонал первоначально начал оказывать необходимую помощь и не проявлял негативного отношения к пациенту".

"Врачи сказали, что действительно серьезное повреждение, они отсняли рентген, там предположительно был зафиксирован перелом челюсти, но на руки никаких снимков не давали", - сообщил он.

"Но на следующие сутки произошел полностью переворот: пришел участковый, потом приехали еще полицейские, которые отрабатывали заявление о том, что совершено преступление против местного жителя. Дело в том, что того молодого человека, который нанес удары, видимо, достаточно быстро нашли и в качестве меры защиты он сам впоследствии написал заявление, что якобы отдыхающий священник, преподаватель духовной академии на него первый напал и что инициатор драки саященник. И указал, что у него есть какие-то повреждения. Но так как, насколько сейчас известно, явных повреждений пока не выявлено, то по его заявлению было принято решение возбудить уголовное дело против священника по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). И именно по заявлению данного мужчины приехали в больницу полицейские, а батюшка думал, что его сейчас будут опрашивать по факту избиения, а на самом деле приехали по заявлению этого человека. При этом полицейские, по словам отца Алексея, начали себя вести достаточно грубо", - сказал Игорь Иванишко.

Он отметил, что "полицейские начали сразу же кулуарно общаться с докторами, попросили "отойти в сторонку".

"Потом уже к батюшке походит один из врачей, говорит: "Знаете, мы ошиблись, у вас все хорошо. Вы можете беспрепятственно вставать и уходить на допрос". Указали, что "нам здесь неприятности не нужны, ваш диагноз относительно челюсти, мы ошиблись, не подтвердился".

Он им говорит: "Понимаете, сейчас в глазах мутнеет, есть тошнота. Как минимум сотрясение мозга от такого удара. Даже если не подтвердился диагноз с переломом челюсти, то мне плохо, в глазах мутнеет и сильно челюсть болит".

Они: "Нет-нет, вообще у вас ничего нет. Вы можете вставать и уходить". И полицейским было публично заявлено, что пациент здоров и может самостоятельно проехать в отделение полиции для допроса.

Батюшка попросил эпикриз. В эпикризе ему очень коротко написали, что ничего нет. При этом при вставании с койки у батюшки действительно были болезненные проявления и он падал обратно на койку с кратковременной потерей сознания. Долго не мог самостоятельно встать. При этом, когда он вставал, видел, что уже его снимают на видео полицейские, смеются и говорят, что это симуляция. Его полицейские снимали на свои телефоны", - сказал Иванишко.

"Священник сам использовал свой телефон, когда увидел хамство и противоправные действия сотрудников полиции. И так как ему грубили и хамили, то он начал снимать все на видео. Дело в том, что действия сотрудников полиции согласно закону "О полиции" являются гласными. Если происходит попытка административного доставления, при предъявлении обвинения, при взятии объяснительной и так далее, граждане имеют право использовать любые средства видеофиксации для того, чтобы как раз предотвратить какие-то противоправные действия со стороны сотрудников полиции", - сказал правовед.

Однако сотрудники полиции насильно забрали телефон и насильно доставили отца Алексея в отделение полиции.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, к которому "Правда.Ру" также обратилась за комментарием, был немногословен:

"Я могу только сказать очень кратко - мы ожидаем всестороннего расследования обстоятельств этого инцидента. Следственные действия у нас проводят правоохранительные органы. Вот мы и ожидаем, что они и проведут всестороннее разбирательство, для чего у них есть все предусмотренные законом возможности".

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил, что сейчас находится в отпуске и не обладает полными данными о произошедшем в Ялте. Но свое мнение высказал:

"Надо выяснять. Я думаю, что это тяжелое наследие украинского прошлого - ненависть к церкви, к религии. Я думаю, что надо священнослужителей приравнять к сотрудникам полиции и госслужбы и если они при исполнении обязанностей, то наказывать. Это может быть расценено не только как бытовая ссора или оскорбление личности, это может расцениваться как проявление религиозной ненависти, религиозного экстремизма. Я думаю, что может быть достаточно оснований в возбуждении уголовного дела по достаточно тяжелой статье. А если есть травма, я думаю, лет до трех-пяти вполне может уличный музыкант заработать по полной программе. Я думаю, что все с этим согласятся нормальные люди".