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Автор Игорь Буккер

В американской тюрьме при не выясненных обстоятельствах скончался известный магнат

Общество » Расследования print

Десятого августа 2019 года в камере предварительного заключения было найдено тело мультимиллионера Джеффри Эпштейна. Первоначально смерть осужденного за педофилию магната отнесли к суициду, но, согласно результатам вскрытия, он получил многочисленные переломы костей шеи. Как умер американец, который был тесно связан с финансовыми, политическими и культурными элитами Запада, включая президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, членов королевской семьи Великобритании и экс премьер-министра Израиля Эхуда Барака? Ответа судмедэкспертиза не дала до сих пор.

Тело Эпштейна обнаружили в первой половине дня в субботу в камере исправительного центра на Манхэттене, где он находился без права на освобождение под залог с момента его ареста в июле по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Согласно данным "Вашингтон пост", аутопсия показала, что у 66-летнего Джеффри Эпштейна наличествует перелом в области подъязычной кости — травма, которая, по словам экспертов, чаще встречается у жертв убийства. Об этом изданию рассказали двое людей, которые ознакомились с результатами вскрытия в минувшее воскресенье.

В беседе с корреспондентом газеты президент Национальной ассоциации судебно-медицинских экспертов США Джонатан Арден сказал, что сломанная подъязычная кость, которая находится рядом с адамовым яблоком, чаще встречается в случаях насильственного удушения, чем при суицидальном повешении.

— Теоретически, если сломана подъязычная кость, это, как правило, вызывает вопросы об удушении, но не является окончательным выводом и не исключает суицидального повешения, — уточнил Арден, который не принимал участия в посмертном вскрытии тела Эпштейна.

Проведенные многочисленные исследования подтверждают, что подобные повреждения при суициде случаются действительно намного реже. В одном из таких исследований, проведенных в период с 2010 по 2013 год, рассматривались случаи в Индии. В результате выяснилось, что повреждение подъязычной кости при самоубийстве присутствовало только в 16 из 264 случаев.

Генеральный прокурор Уильям Барр, чье ведомство курирует Управление по делам тюрем, назвал эту смерть "очевидным самоубийством". При этом представители министерства юстиции отказались комментировать новую информацию, полученную в результате вскрытия тела Эпштейна.

Джеффри Эдвард Эпштейн родился 20 января 1953 года в еврейской семье. Он вырос среди американского среднего класса в закрытом микрорайоне с усиленной охраной Сигейт, который расположен на западной оконечности полуострова Кони-Айленд. Свою карьеру в области финансов он начал в инвестиционном банке Bear Stearns, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co.

30 июня 2008 г. Эпштейн, которому грозил пожизненный срок, признал вину в организации занятий проституцией и заключил сделку с прокуратурой. По официальным данным, им были растлены 36 девочек; некоторым из них было всего 14 лет. Педофил отсидел около 13 месяцев в тюрьме. Шестого июля этого года Эпштейн был снова арестован по федеральному обвинению в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке.

— В настоящее время бюро судебно-медицинской экспертизы ожидает получения дополнительной информации, — заявила его руководитель Барбара Сампсон.

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Темы сша трамп смерть педофил секс-торговля джеффри эпштейн
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