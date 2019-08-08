Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы , чтобы осудить Сталина

"Идиоты с антисоветским уклоном постоянно придумывают все новые идиотские ходы" для очернения Сталина, но ничего у них не получится, потому что для обвинений нет оснований, считает военный историк Борис Юлин.

Как пишет "Коммерсант", бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов подал своим бывшим коллегам прошение о возбуждении уголовного дела против Иосифа Сталина. Степанов обвиняет генералиссимуса в массовых репрессиях и убийствах и сылается на приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года, в котором дано поручение расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря.

Заявитель отмечает, что в результате репрессий были убиты более 20 его родственников, в основном православных священников. Однако в Генпрокуратуре отказались возбуждать уголовное дело и проводить проверку в связи со смертью обвиняемого. Экс-следователь отметил, однако, что несмотря на то, что Сталин умер, необходимо дать его действиям объективную правовую оценку. Чтобы добиться этого, Степанов готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Как сказал "Правде.Ру" историк, военный эксперт Борис Юлин, "идиоты с антисоветским уклоном просто не уймутся, постоянно придумывают все новые идиотские ходы вместо того, чтобы, допустим, просто попытаться сделать то, чего можно было бы сделать, если бы имелись достаточные основания".

По словам историка, "есть процедура обвинения тех или иных политических деятелей в геноциде, в преступлениях против человечности, в военных преступлениях". Такие преступления не имеют срока давности, "другое дело, что иски все равно ничего не дадут, потому что большая часть обвинений против Сталина базируется на перестроечных мифах, которые не соответствуют действительности", отметил историк.

Борис Юлин продолжил, что "народ с ностальгией вспоминает о Сталине, потому что при нем страна росла по своему могуществу, занимая все более весомое место в мире, рос уровень жизни населения и преступников реально наказывали". "Людям этого чувства справедливости сейчас не хватает", — пояснил Борис Юлин.

"Молодежь тоже живет в обществе и видит, что человек сидит за украденный батон колбасы, а Сердюкова отпустили без суда". Эксперт вспомнил без деталей, что подобные прецеденты исков против Сталина были, но все они были прекращены из-за отсутствия состава преступления по делу.

Напомним, что согласно данным социологического опроса "Левада центра" в апреле 2019 года, 70% граждан в России считают роль Сталина положительной (18% — целиком положительной, 52% — скорее положительной). Обратного мнения придерживаются 19% граждан (5% — целиком отрицательной, 14% — скорее отрицательной). Уровень положительных оценок — самый высокий за все годы опросов, отметили социологи. Самый упоминаемый тип отношения к Иосифу Сталину — уважение (41%).

В 1948 году Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла "Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Под определение "геноцид" подпали следующие действия против какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы: убийство, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение, предотвращение деторождения и насильственная передача детей в другую этническую группу. В геноциде, по конвенции, можно обвинить только физическое лицо, так или иначе участвовавшее в преступлении. Выдвижение обвинений против государств документ не предусматривает. Крайне важно, имел ли человек намерение совершить преступление: если некое лицо участвовало в геноциде, не осознавая этого, к ответственности за геноцид его привлечь нельзя.

Благодаря этому жесткому определению и политическим разногласиям между членами ООН, общепризнанных геноцидов совсем немного. В 2016 году Совет ООН по правам человека официально объявил истребление езидов боевиками "Исламского государства" (признанной в России террористической организацией) в августе 2014-го — геноцидом.

Украина не может добиться признания голодомора геноцидом, потому что жертвами массового голода в указанный период становились не только этнические украинцы, но и русские, и казахи. ООН не считает голод 1930-х геноцидом в отличие от, например, еврейских погромов, устроенных украинскими националистами в 1919 году.

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