Адвокаты Кантемира Карамзина заявили о судейском произволе

Юрист Кантемир Карамзин останется в СИЗО. Такое решение вынес вчера Балашихинский городской суд. Дело Карамзина связывают с его исками к московским застройщикам, действующими совместно с чинами из ФСБ, пишет Infox.ru.

Карамзина не доставили из СИЗО в суд, а вывезли в неизвестное место, откуда велась видеотрансляция. За все время заседания он не сказал не слова, так как падал и терял сознание. Рядом с юристом находились люди в масках, которые вместо него отвечали на вопросы судьи. Заседание велось в закрытом режиме, хотя законных оснований для этого не было.

В зал заседания не были допущены журналисты и пришедшие поддержать Кантемира Карамзина его знакомые. После некоторой паузы пропустили только ближайших родственников. Ранее туда беспрепятственно прошли двое сотрудников ФСБ и находились там все заседание анонимно — в качестве слушателей.

Перед началом заседания адвокат Карамзина Марина Громова попыталась выяснить, с чем связан выбор такого небольшого помещения для заседания, на что получила ответ от сотрудников суда, что только это помещение оборудовано для ведения трансляции из СИЗО. Видеосвязь понадобилась в связи с тем, что Карамзин не был доставлен в суд, хотя это противоречило нормам закона.

"Все заседание было ощущение, что я присутствую на похоронах. Настолько цинично председательствующий Кобзарева Олеся Анатольевна вела заседание", — сказала позднее Громова.

При этом, как заметила адвокат, судья плохо была знакома с материалами дела, на что указывает тот факт, что при оглашении постановления она не могла правильно выговорить фамилии, фигурирующие в материалах дела, сообщает Infox.ru.

Пока шло заседание, оставшиеся за дверями родственники и знакомые Карамзина выражали возмущение запретом присутствовать на рассмотрении. В какой-то момент приставы отказали помощнику адвокатов в возможности передать в зал заседания дополнительные документы по делу. Это вызвало новую волну возмущения присутствующих, которые периодически скандировали "Свободу Кантемиру!"

Как позднее поведала Громова, на заседании они увидели на экране с трансляцией из СИЗО двух человек, один из которых был в маске, а во втором с трудом и не сразу они узнали Карамзина.

Родственники Карамзина сразу попытались обратить внимание судьи на его состояние, который выглядел как человек больной и не осознающий, что происходит. Судья очень жестко отреагировала на эту попытку и заявила, что за реплики удалит из зала.

Когда судья по видеосвязи обратилась к Карамзину, за него ответил находящийся рядом человек в маске и заявил, что Карамзин слышит судью. Адвокаты Карамзина видели, что он не реагировал на происходящее, и ходатайствовали о том, чтобы к Карамзину срочно был вызван начальник медчасти СИЗО №8. Судья отклонила ходатайство и продолжила заседание.

Также судья отклонила ходатайство адвокатов о переносе заседания в связи с состоянием подозреваемого, который в какой-то момент просто упал.

Как пишет Infox.ru, адвокаты привели доводы о том, что при рассмотрении судом вопроса о выборе меры пресечения отсутствие подозреваемого допустимо только в двух случаях — федеральный розыск подозреваемого или какое-либо заболевание, не позволяющее его этапировать на заседание суда. После этого следователь Андрей Николаев сказал, что существует справка, согласно которой в СИЗО №8 объявлен карантин в связи с вирусной инфекцией. Ранее в тот же день в СИЗО к Карамзину не смогла попасть другой его адвокат. Ей сказали, что Карамзина вывезли из СИЗО, но куда именно, сообщать отказались.

Защитники Карамзина после нескольких своих возражений на действия председательствующего ходатайствовали об отводе судьи. Пока судья в совещательной комнате принимала решение относительно ходатайства об отводе от ведения заседания самой себя (такова процессуальная норма), к Карамзину, как видели адвокаты и родственники, подошел еще один человек в маске и стал производить какие-то медицинские манипуляции, закрывая собой от видеокамеры то, что он проделывает с подозреваемым. По предположению защиты, Карамзину был сделан укол успокоительного, чтобы он не пришел в себя.

После перерыва судья отклонила ходатайство о своем отводе и продолжила заседание, несмотря на попытку адвокатов вновь обратить ее внимание на состояние подозреваемого.

После выступления стороны обвинения защита сообщила суду возражения на продление срока содержания под стражей. В них вошли материалы самого Карамзина, составившие вместе с приложениями труд на более чем 150 листах, а также жалобы защиты, в том числе жалобы на обвинения, на факт передачи дела из суда в Москве в Московскую область, жалобы на нарушение статьи 90 УПК РФ.

Защита, как рассказала Громова, настаивала, что нет оснований для продления срока содержания под стражей, поскольку никаких следственных действий не проводится. В частности, следователем не был произведен даже допрос. Из 10 следственных действий, которые были заявлены в предыдущем ходатайстве защиты как необходимые, фактически за все время с момента ареста назначена, но так и не проведена одна экспертиза, которую изначально постановили провести в экспертном учреждении ФСБ, позднее перенесли в структуру МВД Москвы.

Адвокат поведала о том, что накануне ночью к Карамзину в камеру был подселен больной выходец из Средней Азии, который из-за своего состояния на протяжении всей ночи не давал спать Карамзину. Защита Карамзина допустила, что данное событие могло быть результатом умышленного действия, нацеленного на то, чтобы подорвать состояние подозреваемого.

Громова призналась, что во время заседания у защитников Карамзина было желание покинуть заседание, поскольку из всех адвокатов подозреваемого за время практики "такого беспредела никто не видел" и "настолько цинично ведется дело". Громова сказала, что защита будет обжаловать сегодняшнее решение суда, будет привлекать СМИ — "четвертую власть" — к огласке дела Карамзина. Также она сообщила, что уже подана жалоба уполномоченному по правам человека.

12 апреля адвокат Кантемир Карамзин был задержан людьми из ФСБ. Ему предъявили обвинение в том, что он покушался на мошенничество. Более 12 лет назад юрист якобы составил документ с поддельной подписью, по которому ему должен $200 тыс. писатель Олег Блоцкий.

Задержание произошло несмотря на то, что, как следует вступивших в законную силу решений судов, Карамзин уже выиграл по этому обвинению 10 судов разного уровня вплоть до Верховного суда РФ. Однако Балашихинский городской суд арестовал юриста и поместил в СИЗО №8 Сергиева Посада до 27 июля, пишет Infox.ru.

Задержание и арест сопровождало большое количество нарушений закона, а также немотивированная жестокость по отношению к Карамзину. Так, арестованного, который страдает сахарным диабетом, лишили лекарств, не давали еду, лишали сна, а в камеру к нему поместили двух уголовников. Медпомощь, необходимая человеку, больному сахарным диабетом, Карамзину не оказывалась. В СМИ публикуются также свидетельства Карамзина о том, что по нескольку раз на день в его камере устраиваются обыски с полным раздеванием. Свидания с родными запрещены.

В своем открытом обращении к президенту России Владимиру Путину Карамзин объяснил происходящее с ним тем, что он встал на пути финансовых интересов генерала ФСБ Алексея Дорофеева, который связан с владельцами московских компаний-застройщиков ФСК "Лидер" и "ДСК-1" Владимиром Ворониным и Владимиром Копелевым. Карамзин, защищая интересы канадского предпринимателя Марка Ричардса, выиграл у владельцев строительных компаний несколько арбитражных исков на общую сумму около 15 млрд рублей. По словам Карамзина, приводимым НГ, истинная цель провокации против него — развалить арбитражное дело Воронина и Копелева.

Как сообщает издание "Свободная Пресса", план последних предполагал такие трансформации компании "ДСК-1", которые позволили бы уйти от долгов перед канадским инвестором, ранее признанных самим владельцем "ДСК-1" Копелевым. Успешные действия адвоката Карамзина разрушили эти планы и поставили под угрозу интересы фактически проглотившей "ДСК-1" компании ОАО ФСК "Лидер" отца и сына Ворониных, за которыми, как считают в предпринимательских кругах, и стоят люди из силовых структур, пишет СП.

По этой причине, согласно заявлению и показаниям Карамзина, полковник ФСБ Сергей Натаров, действовавший по указанию Дорофеева, и требовал у него "проиграть дело" в арбитражном суде и уехать за границу. Карамзин, опасаясь преследования, выехал за рубеж в марте, но в апреле вернулся в Москву для участия в решающем заседании суда, который должен был рассмотреть незаконность передачи акций ДСК-1 семье Ворониных (ФСК "Лидер"). Юрист был арестован прямо у входа в суда.

Как свидетельствует Карамзин, к нему в СИЗО неоднократно наведывались "сотрудники из органов" и в беседах без протокола предлагали признать вину по делу Блоцкого, а также отказаться от арбитражных исков по делу "ДСК-1". За это ему обещано "пять лет условно", пишет издание "Ленправда".

19 июля во время визита в изолятор двух человек, представившихся майором ФСБ Ушаковым и полковником ФСБ Ивановым, Карамзин был и вовсе избит ими. При этом со стороны "чекистов" звучали оскорбления, шантаж и угрозы убийством, сообщает юрист. В заявлении о преступлении Карамзина на имя врио начальника СИЗО №8 Камардиной Е. Н., в Военно-следственное управление СК РФ и Управление собственной безопасности ФСБ РФ (зарегистрировано в журнале СИЗО № 8 за № 0643 от 20.07.2019) юрист сообщает также, что высокопоставленный чин, с которым юристу дали поговорить по телефону, в оскорбительной форме пообещал, что Кантемир "сдохнет в тюрьме", ему "дадут 17 лет и добавят еще 6 обвинений", если он не отзовет из суда иски по "ДСК-1", передает свидетельство Карамзина издание "Ленправда".﻿