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Автор Любовь Степушова

Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи

Общество » Семья » Житейские истории print

Не часто русским приходится благодарить поляков. Но за то, что они не выдали Швеции гражданина России Дениса Лисова с дочерьми — огромная благодарность.


Прокуратура Польши оставила на свободе россиянина Лисова вопреки запросу Швеции / Новости от 25.06.2019 19:07

Районный суд в Варшаве постановил в среду, что гражданин России Денис Лисов, который вместе со своими дочерьми бежал из Швеции в Польшу, может остаться в стране, попросив политического убежища. Об этом сообщает польская газета "Республика" со ссылкой на Фонд Ordo Iuris.

По сообщению Ordo Iuris, который защищает Дениса Лисова, трех его дочерей (12-летнюю Софию, 6-летнюю Серафину и 4-летнюю Алису) забрали из семьи после того, как их мать была госпитализирована. Дети были помещены в приемную семью мусульман, хотя они находятся в православной вере.

Лисов жил в Швеции семь лет. Он приехал туда со своей женой и старшей дочерью Софией. Затем родились еще две, но родители развелись. Приемная семья, куда социальные службы поместили девочек после госпитализации матери, проживала на расстоянии 400 км от места проживания Дениса. Денис Лисов имел возможность с ними общаться, но после того, как старшая дочь пожаловалась на определенное внимание со стороны мужчин-мусульман, решил бежать в Россию через Польшу.

В Варшаве шведские социальные службы пытались забрать детей, но пограничная служба и полиция Польши этого сделать не дали. Суд решил, что семья может остаться в Польше на время процедуры предоставления убежища.

Суд отклонил ходатайство Швеции на основании того, что Швеция нарушила Европейскую конвенцию о правах человека, в частности, "правила защиты семейной жизни". Суд заявил, что разбирательство по делу Лисова было оправданным в ситуации, когда шведские власти радикально ограничили его контакт с дочерьми.

Кроме того, суд подчеркнул, что несмотря на то, что дети очень тесно связаны со своим отцом, они были помещены в другую культурную среду. Поэтому действия властей не могли быть благоприятными для девушек. По мнению суда, Швеция не учла их чувства.

Кроме того, Денис Лисов не смог "похитить" своих дочерей, как утверждают шведы, поскольку никто не лишал его родительских прав, утверждают адвокаты Лисова.

Лисову повезло, что он отправился в Россию через Польшу, которая является противницей идей мультикультурализма в Европе. И правительство, и оппозиция, и независимые политики Польши видят, к чему ведет ювенальная юстиция — перекодировке детей, превращению их в собственность государства. Так, незаметно, демократия перерастает в фашизм. Методы ювенальной юстиции в Швеции и Норвегии напоминают методы Гитлерюнгена.

К тому же, возникает вопрос, зачем Швеции понадобилось исламизировать православных детей? Не исключено, что именно принадлежность к России определила им незавидную судьбу. Шведские власти — откровенные русофобы, совсем недавно делегация Швеции в полном составе проголосовала против возвращение России в ПАСЕ. А, вот, полякам, хочется сказать огромное спасибо. Хотелось бы делать это чаще.

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Темы польша швеция ювенальная юстиция
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