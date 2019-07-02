В Национальной мясной ассоциации опровергли повышение цен на мясо

Доначисление НДС импортерам кормовых добавок не приведет к росту цен на мясо, опровергает точку зрения Минсельхоза руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



В России резко выросли цены на куриное мясо / Новости от 30.10.2018 17:55

Стоимость говядины, свинины, а также мяса птицы в России может вырасти по меньшей мере на 10%, если Минфин доначислит импортерам кормовых добавок НДС на 4-7 млрд рублей НДС, пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальный кормовой союз и документацию Минсельхоза.

В Минфине настаивают, что компании-импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки, утвержденной 1 апреля 2019 года, так как нет правовых оснований для применения к импортерам льготной ставки до этой даты. В Минсельхозе предложили распространить льготный режим на добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. В Минсельхозе считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса, так как стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%.

Ситуацию для "Правды.Ру" комментирует руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

— Так подорожает мясо или нет?

— Никакого роста в 10% мы не ожидаем, как и не видим влияния доначисления НДС на рост цены на мясо. Исходя из наших оценок, по итогам этого года цены на мясо птицы и говядину будут оставаться стабильными, а цены на свинину в оптовом звене снизятся, они уже ниже на 5-10%, чем цены прошлого года. Могут быть сезонные колебания, но, в основном, в оптовом звене, и на розничной торговле, как правило, такие колебания быстро не отражаются.

Если говорить о мясе птицы и свинине, то растущая конкуренция в России, наоборот, давит на цены вниз. На них же давит и восстановшиеся поставки свинины и говядины из Бразилии. Поэтому оснований для оценок роста в 10%, тем более, связанного с кормовыми добавками и с НДС, мы не видим. Потребитель, может быть, спокоен.

— А как в России обстоит дело с потреблением мяса?

— С тем, что мясо у нас недоступно, я согласиться не могу, потому что потребление мяса в России в отличие от многих других продуктов в последние годы растет, несмотря на снижение реальных доходов населения. Мясо у нас остается одним из наиболее доступных продуктов по сравнению с рыбой или молочной продукцией. И цены сегодня в магазинах на мясо птицы сегодня находятся примерно на уровне 2014 года. А прошло, между прочим, пять лет. Уж какая была инфляция и девальвация, напоминать не стоит. То же самое касается свинины. Свинина сегодня в оптовом звене дешевле, чем во второй половине 2014 года, на нее приходится половина нашего потребления мяса.

В этом году по нашим оценкам мы достигнем 76 килограммов мяса и мясопродуктов на человека в год. Для сравнения в богатых странах согласно данным ООН потребление — 83 килограмма. В среднем по миру — 43 килограмма на человека в год. Поэтому говорить, что россияне не едят мясо — это большое преувеличение. Конечно, у нас есть категория, и довольно-таки значительная, людей с крайне низкими доходами, по официальным оценкам их более 20 миллионов человек. Государство должно вернуться к обсуждению вопроса прямой продовольственной помощи таким гражданам и таким семьям. Но мы должны понимать, что мясо — не дешевый продукт. Фермеры, крестьяне, инвесторы вкладывают деньги и должны получать доход, должны платить зарплаты и налоги. Они не могут делать мясо искусственно дешевым. Во всяком случае, филе курицы в России уже в 2-3 раза дешевле, чем в Европе.

— Потребление в 76 килограмм — это среднее по больнице. В одном регионе это будет 80, а в другом — 30 килограмм.

— И не только в регионах. В одной семье могут есть и 100, а в другой тридцать. Но именно поэтому мы и говорим, что нужно, во-первых, продолжать развитие собственного производства. И конкуренция всегда будет сдерживать динамику цен. По мясу птицы мы развили конкуренцию до такого уровня, что цены на мясо птицы падали в 2017 году на 20%. Но это тоже не очень хорошо для производителя и для потребителя, в конечном итоге, потому что производители начинают разоряться. Например, с рынка ушли такие крупные производители, как "Белая птица", "Евродон" и ряд других производителей. Внезапно возник дефицит, и цены резко выросли. Да, они выросли до экономически обоснованных, но для потребителя это был неожиданный и неприятный рост. Цены должны отражать те затраты, которые предприятие несет. Поэтому нужно не добиваться слишком низких цен, а нужно добиваться системной, целенаправленной социальной поддержки незащищенных слоев населения.

Поэтому, во-вторых, нужны социальные программы помощи. В Соединенных Штатах Америки системой дополнительного питания ежегодно пользуются более 40 миллионов человек, которые не могут себе позволить нормально питаться. Американское правительство просто кладет им деньги на специальные карточки, и они идут в магазин и покупают определенные продукты на эти деньги. Мы выступаем за такую систему.

— А помните, года четыре назад собирались вводить карточки для малообеспеченных слоев населения. Эта тема широко освещалась, но ее почему-то забыли.

— Совершенно верно. Инициаторами этой темы стали отраслевые союзы и ассоциации агропромышленного комплекса. Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности и торговли, депутаты, все очень активно это обсуждали. Более того, разрабатывались различные подходы, перечень продукции и так далее. Но оказалось, что если давать по 1000 рублей в месяц 20 миллионам человек, а меньше бессмысленно, на дополнительное питание, то это приличная сумма набегает, примерно 240 миллиардов рублей.

И, к сожалению, правительство или депутаты не нашли эти средства в бюджете, хотя для меня это немножко удивительно, потому что наши сегодняшние нацпроекты исчисляются многими триллионами рублей. И надо помнить, что среди нацпроектов есть такие, как демография, здоровый образ жизни, борьба с бедностью. И вот система дополнительного питания, вот эти 240 миллиардов рублей, они прекрасно укладываются в реализацию всех этих национальных проектов. Этот вопрос необходимо снова выносить на площадку серьезного и ответственного обсуждения.

— Согласимся, что со свининой и птицей у нас все хорошо уже последние лет шесть. А говядина становится для нас все недоступнее.

— Говядина, вообще, в мире, это мясо дорогое. Говядина не может быть дешевой по затратам. В отличие от птицы, которая в среднем растет за 42 дня, в отличие от свиньи, которую мы кормим до убойного веса за 170-180 дней, если вы начинаете проект в мясном скотоводстве, то первые четыре года вы вообще не получаете ни копейки денег. Окупаемость таких проектов в лучшем случае — это 11-12 лет. Туда инвесторы не очень-то и идут. В России на говядину в корзине потребления приходится примерно 18%. Это то же самое, что и в мире. Есть Бразилия, Аргентина, США, где говядины едят больше, но это исключение. Мы не можем ожидать, что говядина станет доступной, и мы ее будем есть много. Для этого должны расти доходы населения и нужно что-то делать с экономикой. И тогда, конечно же, часть потребителей, которые сегодня больше потребляют мяса птицы и свинину, перейдет на потребление говядины.

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