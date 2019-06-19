Владимир Губарев: гласность началась именно с Чернобыля

Авария на Чернобыльской АЭС изменила цивилизацию. После нашумевшего сериала "Чернобыль" пошла вторая волна интереса к этой теме.



Сериал "Чернобыль": правда и ложь. Очевидец рассказывает / Саркофаг

Как все это было на самом деле, главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель и журналист, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, автор первой в Советском Союзе статьи о Чернобыле и пьесы "Саркофаг", которая успешно шла во многих странах мира, Владимир Губарев.

— Владимир Степанович, вы стали автором первой статьи, опубликованной в главной советской газете "Правде". А сила слова в советское время была велика, особенно в газете "Правда" — печатном органе ЦК КПСС. Вы сами тогда понимали масштаб трагедии?

— В общем и целом понимал, поэтому и был убежден, что ее не напечатают. Я писал всю правду оттуда — из Чернобыля — и даже позвонил главному редактору Афанасьеву, сказал: ничего не правьте и не сокращайте, хотя, конечно, я понимаю, что цензура будет вмешиваться. И вдруг он мне говорит, что Яковлев распорядился, чтобы Губареву ничего не править. И статья вышла так, как я написал.

Я написал еще десятки статей в первые дни аварии, пока мог работать в Чернобыле. И не было ни разу, чтобы что-нибудь поправили. Это было очень важно, потому что тогда произошел перелом в гласности. Потом пьеса "Саркофаг" была поставлена в Советском Союзе, один из лучших и первых спектаклей был в тамбовском театре.

Более того, когда англичане, знаменитый лондонский шекспировский театр "Глобус" приехал в Москву, здесь не было спектаклей, поэтому мы повезли их в Тамбов. И в Тамбове они увидели. Мы провели мастер-класс. И все это одно из самых важных событий. Это для истории.

Но вернемся к сегодняшним дням. С моей точки зрения, сейчас идет вторая волна чернобыльского цунами. Первая волна была в 1986 году и еще пару лет. Она принесла очень много всего, в том числе много слухов, фейков, самых разных невероятных небылиц. Но самое главное, она принесла очень много пользы…

— Пользы?

— Да, пользы, о чем не молчат сегодня. А вот тогда Чернобыль можно и нужно было рассматривать со всех сторон. Например, футбольный матч в Киеве между космонавтами и ветеранами киевского "Динамо". Этот матч собрал пожертвования для детей в чернобыльской зоне. Грузовики с подарками пошли в детские дома Украины и Белоруссии.

Президент Индонезии присылает корабль с кокосовыми орехами, потому что кто-то говорит, что лекарство можно делать из кокосовых орехов. Мало кто помнит уже и о том, что 33 руководителя 33 стран встречаются в Париже и Примаков раздает им письма от нас о программе "Космос — детям". Это помощь тем, кто пострадал в чернобыльской аварии.

И президент Соединенных Штатов Буш-старший пишет письмо в "Правду", где говорится, что они тоже готовы принять в этом участие. Мало кто сейчас помнит, что в результате последствий Чернобыля Европа вся объединилась для того, чтобы принимать детей чернобыльской зоны. И они брали их к себе на реабилитацию и лечение.

Все началось с Испании, с Алеся Адамовича. Когда мы разговаривали с министром здравоохранения, он сказал: "Чем можно помочь?" Мы говорим: "Не надо ничем помогать. Лечить не надо. Нужно просто оздоровить детей". И вся Европа принимала этих детей.

Я могу открыть маленький секрет. Я был уже первым замом в "Правде", когда 19 августа 1991 года начались знаменитые события. А я занимался тем, что выбивал самолет для детей из Белоруссии, которые должны были улететь из "Чкаловского" в Геную.

И я позвонил Язову. Он говорил: "Ты что, с ума сошел? У нас здесь такие события". "Ну дети же! События, — говорю, — пройдут, а дети будут помнить всегда, что они не улетели в Италию, где их ждут". Военный рейс был отправлен, и Генуя принимала белорусских детей.

Наконец, если говорить о последствиях Чернобыля, о той волне, которая прошла, самое главное — это дети, знаменитый центр детской гематологии, который создан в Москве и где сегодня 97 процентов детей вылечивается. В 1986-м, когда его начинал создавать Румянцев (нынешний академик, а тогда просто профессор), два-три процента только выздоравливало, а остальные погибали.

Удалось подключить к этому Раису Максимовну Горбачеву, которая отдала свой гонорар на это дело. Она и дальше в этом принимала активное участие. Имя Горбачева мы тоже использовали для этого. Мы говорили в Германии, что есть Ваня Пупкин. Ему нужно сделать пересадку костного мозга. И брали этого Ваню Пупкина, оплачивали и лечили, а потом отправляли на оздоровление.

Это все началось после Чернобыля и продолжается до сегодняшнего дня. Но потом разворотили все: детей начали посылать и здоровых. Я никогда не забуду, мне звонят из института Хиросимы, куда мы 15 человек отравляли, по пять человек детей из Белоруссии, Украины и России, и говорят: "Кого вы нам прислали? Ни одного больного нет". Стыдно было.

А потом из Ленинграда так называемых чернобыльских детей отправили в Германию. Тоже был позор. Но еще одна вещь была гениальная совершенно. Военные транспортные самолеты все равно тренировки проводили. Они должны летать, тренироваться. Но они из Кишинева летали, из Ташкента, из Еревана, из Узбекистана и возили фрукты детям чернобыльской зоны.

Это все раздавали бесплатно. Правда все пришлось контролировать КГБ. Сотрудники КГБ каждый такой рейс встречали и следили, чтобы было действительно бесплатно, чтобы не воровали. Это все было в ту первую волну. А сейчас, как раз после этого фильма "Чернобыль", пошла вторая масштабная информационная волна.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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