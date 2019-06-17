Депутат Госдумы: радикальные предложения по "борьбе с бедностью" отторгают от власти

Региональные чиновники в рамках "борьбы с бедностью" предлагают прекратить выплачивать пособия и субсидии тем, кто "имеет имущество, которое можно использовать для получения дохода, но не пользуется им".



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Видимо, некоторые чинуши завистливо относят к этой категории владельцев огородов, "на которых граждане могут выращивать продукты питания"; автомобили, "на которых можно таксовать", и квартиры, которые можно "сдавать".

"Правда.Ру" побеседовала по этом поводу с председателем комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым:

— Это отдельные высказывания, отдельные позиции. Сразу хочу сказать, что в комитете по труду и социальной политике никаких законопроектов на подобную тему, которые бы имели перспективу быть принятыми, нет.

Что касается критериев нуждаемости, мы всегда с настороженностью относимся к этому определению и понимаем, что в очень чувствительной деликатной социальной сфере любые нововведения, любые подобные инструменты необходимо, прежде чем начинать использовать, очень внимательно изучить. Ни в коем случае нельзя допустить такого, чтобы хоть один из тех, кто сегодня действительно нуждается, вдруг перестал получать меры социальной поддержки. Это недопустимо! Мы социально ориентированное государство.

Собеседник "Правды.Ру" полагает, что "любые предложения должны очень тщательно анализироваться, перед тем как их выпускать в публичную плоскость, потому как повышается одномоментно градус социальной напряженности среди и так эмоционально "перегретых" граждан в связи с теми решениями, которые в последнее время принимались, и на фоне общей непростой и внутриполитической, и внешнеполитической, и экономической ситуации".

При этом Ярослав Нилов отдает себе отчет в том, что "среди 20 миллионов, которые официально находятся за чертой бедности, наверное, какая-то часть действительно получает серьезные доходы, владеет самолетами, яхтами, имеет дополнительный заработок, при этом это все неофициально. Они официально не трудоустроены и автоматом попадают в эту группу как лица, у которых нет официального дохода. Но это скорее, исключение, чем правило. Это единичные случаи.

В общем, у нас большинство людей действительно живут плохо и меры социальной поддержки должны быть оказаны. И разного рода предложения радикального толка, связанные с тем, что у граждан есть огород, который якобы может давать доход, второе жилье, которое позволило бы его повысить, — это несерьезно и неправильно. Такая логика завтра может привести к тому, что предложат в квартире сдавать лишние площади. Живите в одной комнате, а вторую сдавайте — у вас будет дополнительный доход. Это же в корне неправильный подход!"

В заключение собеседник "Правды.Ру" отметил, что "жесткие радикальные меры, даже сам факт их обсуждения, — это уже импульс для роста недопонимания, возмущения и отторжения от власти".

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