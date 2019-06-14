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Автор Игорь Буккер

Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся

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После того, как Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал Бутовский полигон "Русской Голгофой", такая метафора прочно закрепилась в общественном сознании.

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После передачи находившегося на балансе министерства обороны полигона Русской православной церкви, здесь возвели храм Новомучеников и Исповедников Российских (Воскресения Христова), а само место стало памятником истории и культуры местного значения. В 2007 году, в День памяти жертв политических репрессий, место массовых казней и захоронений недалеко от деревни Дрожжино посетили Патриарх и российский президент Владимир Путин.

На какое-то время удалось пресечь пронырливых бизнесменов возвести в деревне Дрожжино Ленинского района, что по соседству со столичным Южным Бутово, микрорайон многоэтажек. На днях местные жители, община храма и дачники вновь потребовали "остановить беззаконие", которое творит бывший депутат Валерий Николаевич Черников, приступивший в границах памятника истории Бутовский полигон к строительству парка развлечений.

— На это место всегда было много всяких посягательств: если бы не активисты и не верующие, этот полигон еще в 1990-е годы был бы застроен дачными строениями, — сказал "Правде.Ру" протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохово города Москвы. — Это привлекательное место для того, чтобы строить парк развлечений. Сейчас у нас потихонечку подсаживают на то, что главное в жизни человека — это развлечение. Выходной день мы используем для развлечения. Вся жизнь превращается в сплошное развлечение. Уже много критики в адрес правительства Москвы, что наш город стал центром вечных развлечений: то фестиваль, то шоу. Красная площадь и бульвары заняты какими-то аттракционами, представлениями, гастрономическими и этническими фестивалями. Тверскую мы превращаем в шоу под открытым небом. Весь город словно цирк шапито.

Бизнес на индустрии развлечений. Людей подталкивают к созданию вечно развлекающегося общества, чтобы оно ни о чем не задумывалось, а только бы постоянно покупало, удовлетворяя свой вкус к развлечению.

Церковь говорит, что всему свое время. Делу — время, потехе — час, как наши предки говорили. Даже ничего святого не существует: развлекаться нужно везде, даже там, где нужно задуматься. Это неправильно.

Редакция "Правды.Ру" сочла нужным связаться со священнослужителями храма на месте "Русской Голгофы". Вот что сказал нам священник Артемий Цех, клирик храма "Новомучеников и Исповедников Российских":

— Общественность и СМИ поднялись в защиту памятника истории Бутовский полигон. Дело в том, что на границе нашего исторического памятника (граница порядка 100 гектаров, полигон — четыре гектара, а сама зона памятника — 100 гектаров) находятся исторические пруды. Три из них были до революции. Четвертый пристроили большевики. В данный момент два нижних пруда разрушились и там как ни странно бобры стали восстанавливать плотину.

Там естественным образом возникает пруд, но местный депутат Валерий Николаевич Черников решил организовать там платный коммерческий парк с рыбалкой. Никакой документации, конечно, у него не было и быть не может. В администрации Ленинского района нас заверили, что никакого права он не имеет начинать какую-то хозяйственную деятельность. Однако он купил одну сотку земли, примыкающей к нижнему разрушенному пруду, и стал там вести хозяйственную деятельность. Мы не просто так подняли шум. Он привез туда технику, разровнял площадку, выгрузил стройматериалы, поставил кабинки. Пока я пытался найти документы, выяснить, кто это делает, там уже все построено.

В дальнейшем священник Артемий Цех раскрыл подноготную активности ушлых предпринимателей, готовых снимать пенки в любом месте:

— Что сделал господин Черников? Рядом с Дрожжино находится огромный микрорайон "Бутово парк 2", рассчитанный на порядка 70 тысяч жителей. Им обещали парк. Там действительно таких рекреационных зон нет. Сперва объединение застройщиков "Мортон" обещало парк в другом месте, не на прудах. Рядом есть огромный участок леса, примыкающий к Симферопольскому шоссе, где порядка 30 или 50 гектаров леса и там обещали сделать парк.

Сделают, не сделают — я не знаю. Как правило, обещания выполняют, в лучшем случае, на 20 процентов, а иногда вообще не выполняют. Черников стал привлекать на свою сторону жителей "Бутово парк 2". Он написал в "ВКонтакте" и на форуме этого жилого комплекса объявление: наши добрые соседи хотят здесь сделать парковую зону, поддержите тех, кто против мусора и свалок.

Свалки, конечно, там никакой нет. Хотя облагородить эти заросшие пруды нужно. Но с учетом интересов всех жителей деревни Дрожжино, ДНТ "Бутово" и дачников.

Черников пытается столкнуть интересы коренных жителей, которые здесь родились и выросли (многие помнят этот полигон еще при Сталине), и тех приехавших, кто несправедливо остался без зон отдыха и мест, где можно подышать свежим воздухом.

На плане будущий парк Черникова примыкает к историческому кладбищу деревни Дрожжино. Не понимаю: ты сидишь у реки, жаришь и у тебя рядом могила… Нас, конечно, возмутила его, мягко говоря, нечестная позиция. На позавчерашнее собрание он пришел с тремя полицейскими и заявил, что никакой хозяйственной деятельности не ведет, а таким образом боролся с борщевиком. Старосты деревни Дрожжино вели протокол. Наверняка, кто-то записывал на видео.

Протоиерей Кирилл, наш настоятель, обратился к главе Ленинского района. Пока не знаю, какие сделаны выводы. В принципе, они всегда идут нам навстречу. Но общественная значимость этих событий поможет предотвратить последующие захваты земли или несанкционированной хозяйственной деятельности, которую здесь пытаются каким-то образом продавить совершенно разные структуры, не только Черников.

Лет шесть-семь назад вторгались и другие застройщики. Была такая Galaxy Group, которая залезала на территорию полигона. Они сказали: "Не поднимайте шума в прессе. В качестве компенсации причиненного вреда мы со стороны Варшавского шоссе готовы поставить памятные знаки, обсыпать в лесу дорожки". Нас тогда обманули.

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Темы рпц москва артемий цех валерий черников александр агейкин бутовский полигон экспертное мнение
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Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся
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