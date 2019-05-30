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Смерть в Чебоксарах на ЕГЭ - нечастый случай, но надо принимать меры - депутат Госдумы

Общество » Семья » Воспитание print

В Госдуме считают, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это огромные психологические нагрузки, поэтому у всех выпускников должно быть право выбора: либо они сдают ЕГЭ, либо классический экзамен.


Стали известны обстоятельства смерти школьницы на ЕГЭ в Чебоксарах / Новости от 29.05.2019 18:49

29 мая в Чебоксарах во время сдачи единого государственного экзамена по математике на территории одной из средних школ скончалась школьница. Ее не смогли спасти врачи двух бригад "скорой помощи". По предварительным данным, девушка страдала врожденным пороком сердца.

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин, "слава Богу, такие случаи нечасты, но бывают". "Мы понимаем, что ЕГЭ облегчил многим ребятам физические задачи, поскольку им приходится сдавать одну серию экзаменов, а не две. Но вместе с тем увеличились психологические нагрузки, поскольку цена единого госэкзамена очень высока", — продолжил в интервью "Правде.Ру" депутат.

Он полагает, что "нужно стараться создавать максимально благоприятную психологическую обстановку при сдаче ЕГЭ". В частности, "была такая договоренность с Сергеем Сергеевичем Кравцовым (глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. — Ред.), что при инструктаже перед единым госэкзаменом ребят будут настраивать на то, что это вполне преодолимая задача, желать им удачи и всячески создавать комфортную психологическую обстановку".

"Я убежден по-прежнему, что ЕГЭ должен быть уделом не всех. С 2002-го по 2008 год ЕГЭ был правом выбора для ребят: либо вы сдаете ЕГЭ, либо классический экзамен. Сейчас пока еще ребята в Крыму имеют право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, ребята с инвалидностью имеют право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом. Мы считаем, что правильно было бы подумать о том, чтобы дать такой выбор всем детям. И тогда школьница с пороком сердца и, видимо, с проблемами нервной системы имела бы шанс не сдавать экзамен при больших нагрузках", — отметил для "Правды.Ру" Олег Смолин.

Депутат напомнил, что, по данным главного психиатра России Зураба Кекелидзе, около 60 процентов всех школьников имеют те или другие психологические проблемы. "Это еще один аргумент в пользу права выбора между классической формой и единым госэкзаменом", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Олег Смолин.

Глава министерства науки и образования Михаил Котюков на международной конференции в Сочи заявил, что в ближайшее время отмена обязательного экзамена ЕГЭ не планируется. По этой причине отмена ЕГЭ в 2020 году — очередные неподтвержденные слухи без оснований, сказал министр. В 2018 году в нижнюю палату российского парламента поступала инициатива об отказе от системы ЕГЭ. Депутаты от ЛДПР предлагали заменить ее на государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Однако инициатива не была принята.

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Темы ЕГЭ Госдума Олег Смолин экспертное мнение здоровье школьников среднее образование
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