Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан

Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши или богатому привести к православному алтарю человека чужой веры?

Скандал в Ростовской области разгорелся после публикации издания "Блокнот". Ростовчанка Татьяна Крашенникова публично пожаловалась, что перед ней и ее друзьями служители старинного Воскресенского храма в станице Старочеркасской закрыли двери, поскольку там состоится закрытое венчание.

Кто же эта пара? На этот вопрос очень подробно ответил Международный антикоррупционный портал.

Жених — 49-летний Алексей Фролов, один из видных предпринимателей Ростовской области. О нем еще пойдет речь ниже. Невеста — 35-летняя Виктория Ковалева. Ранее состояла в браке с заместителем начальника Следственного управления СКР по региону. Кроме того, позже, уже после публикации в "Блокноте", блогеры дополнили картину своими мазками, мол, супруга Фролова — иудейка, которая не могла венчаться в православном храме.

В ситуации с закрытием храма в связи с венчанием Алексея Фролова, наверное, нелишним будет прислушаться к мнению собеседника "Правды.Ру" священника Русской православной церкви, протоиерея, клирика храма Благовещения в Петровском парке в Москве, главного редактора радиопрограммы "Благовещение" Андрея Спиридонова.

"Если храм закрыли на какое-то время по каким-то другим соображениям (допустим, с технической целью), никто бы даже не заметил. Людей возмутило, что храм закрыли из-за миллиардера или миллионера. Часто в таком возмущении есть некое противопоставление себя Церкви. А Церковь такая, как сам народ. Священники не с неба падают — они из нашей среды.

Тут надо посмотреть, кто особенно возмущался. Прихожане, которые в этом храме причащаются и ходят на исповедь? Думаю, нет. Их бы это особо не возмутило. Скорее всего, кто-то из них покачал головой: бывает, раз миллиардер "купил" это время.

Возмущение больше происходит из той части нашего народа, который в храм не ходит. В Екатеринбурге против храма кто бузил? Настоящие христиане? Нет, конечно. Люди, которым храм вовсе не нужен. Очень часто в тех или иных протестных настроениях есть некий информационный повод, который потом раздувается из-за критической политики по отношению к Церкви".

Теперь по поводу вероисповедания невесты… По словам протоиерея Андрея Спиридонова, "венчать некрещеного — это каноническое преступление, за которое можно лишиться сана. Если ко мне приходит пара, о которой я ничего не знаю, и просит их повенчать, я прошу сначала прийти на исповедь и причаститься. Как правило, дается время на подготовку. Неужели кто-то будет врать на исповеди, что он крещеный, сочинять, что он кается? Это фантастика какая-то!"

Далее беседа корреспондента "Правды.Ру" со священником перешла в несколько иное русло…

— Вы сказали, что прихожане не возмутились бы таким фактом: "миллиардер "купил" это время"… Неужели наша Церковь настолько бедна, что готова "продавать"?… Наше государство не поддерживает храмы на постоянной основе?

— Напрямую нет. Было обещание еще ельцинской администрации выделить перед первой Чеченской войной на восстановление православных храмов какой-то серьезный транш, но все обещанные деньги ухнули в Чеченскую войну. Больше таких обещаний никогда не было.

— В провинции храмы выживают только за счет прихожан?

— В провинции выживают за счет дачников. У меня семья раньше жила подолгу (сейчас меньше) на хуторе на границе Владимирской области. Храм в пяти километрах, там сельский батюшка, а вокруг одни дачники. В основном всегда выживал этот храм за счет помощи дачников и своего хозяйства. Мне, как многодетному священнослужителю, иногда Патриархия на какие-то праздники выделяет небольшую премию. Если народу нужна церковь, народ должен церковь содержать. Поезжайте в глубинку. В одном месте церковь восстановлена, в другом — разрушена. Это зависит от местных жителей. Если хотят восстановить храм, начинают собирать деньги. А где все равно, там могут стоять руины.

По сути, согласна со священнослужителем в том, что не произошло ничего экстраординарного, и председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко. В интервью "Правде.Ру" она отметила следующие особенности святых таинств.

"Когда человек венчается (не важно, миллиардер он или нет), должны ли при этом таинстве присутствовать другие люди? Я понимаю, что собор закрыт на какое-то время, но нужно написать, что в такие-то дни то-то и то-то происходит. Ведь он не один венчается. Наверное, приходят венчаться и другие. Нужно какое-то время выделять для венчаний, для отпеваний. Когда человека крестят, я противница того, чтобы собирали по 20 человек и крестили всех одновременно. Это тот момент, когда к душе человека обращается священник. Я бы не хотела быть в толпе, когда происходит крещение".

Однако несмотря на мнение уважаемых экспертов, видимо, сильным мира сего из ростовского скандала все-таки придется сделать выводы, задуматься над своим образом жизни и обратить внимание на общественное мнение…

Ведь если бы нефтяной магнат — жених сделал это раньше, то его пресс-секретарю Валерии Латановой не пришлось бы оправдываться в ответ на выступления в соцсетях: доступ в собор действительно ограничили, но только на время, когда служки занимались убранством залы для таинства венчания; всем оказавшимся на площади во время венчания раздавали гостинцы…

А кроме этого, в СМИ не появлялось бы журналистских расследований в отношении главных действующих лиц и их покровителей… Теперь же, в итоге, Международный антикоррупционный портал собрал целое досье на Алексея Фролова.

Оказывается, герой скандала месяц кряду сражался в первой чеченской кампании. Уволенный из рядов вооруженных сил в 1997 году, господин Фролов имеет медаль "За боевые отличия", которую учредили только в 2003 году. С 1997-го по 2006 год Алексей Фролов нюхал уже не портянки, а извлекаемую из недр матушки-земли нефть, поступавшую на сети АЗС ООО "Инвестпром", где он сидел не в окопе, а в уютном кресле директора этого богоугодного заведения.

В 2006 году, согласно информации Антимонопольного комитета, на долю группы компаний "Инвестпром" в области приходилось примерно четверть всего рынка оптовой торговли ГСМ, с годовым оборотом порядка семи миллиардов рублей. Это не считая 25 своих собственных АЗС в Ростовской области и Краснодарском крае. В том же году Фролов удачно продал "Инвестпром" связанному с "Газпромом" ОАО "Газэнергосеть". Сумма сделки — коммерческая тайна, но аналитики оценивают ее в сто миллионов долларов.

Апрель 2010 года. Фролов зарегистрировал торговый дом "Альфа-Трейд", который занимался развитием федеральной сети автозаправок под брендом "Газпром". Даже покинув "Газпром", его компания продолжила строить по всей стране мини-АЗС "Газпрома".

На сегодняшний день основным активом Алексея Фролова является ГК "ФЛЭШ" — владелица 18 автоматических заправочных комплексов в Ростове-на-Дону под брендом Flash. Компания "Флэш Энерджи", пост директора которой Фролов оставил еще осенью прошлого года, является давним контрагентом "Газпрома", специализируясь на оптовых поставках угля. "Альфа-Трейд" ликвидирован в январе 2017 года, передав развитие сети автозаправочных станций "Газпрома" компании "ГЭС Розница".

Фролову удалось прочно занять свою нишу в этой сфере и даже сделаться монополистом внутри монополии "Газпрома", получать заказы от этого газового гиганта. Его "покровителями", как пишут отдельные СМИ, были экс-заместители руководителя ООО "Межрегионгаз" Наталия Коноваленко и Светлана Гаркушина. Обе — креатуры Али Узденова. Обе уволились после череды скандалов и отставки первого человека в компании Кирилла Селезнева.

Интересно, что испытывают читатели российских СМИ, излагающих вот такие "истории успеха"?… Зависть? Хочется надеяться, что нет, ведь она — один из смертных грехов. Но раздражение после скандалов, подобных произошедшему в Ростовской области, не может не накапливаться, согласитесь?..

Источник фото: instagram.com/frolov__alexey