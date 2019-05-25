Чем заманить педагога в школу?

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, кадровый дефицит учителей в регионах составляет примерно 10-11 процентов. К 2020 году нехватка педагогов в российских школах составит 180 тысяч человек. При этом из 73 тысяч человек, ежегодно поступающих на бюджет в педагогические вузы, только 33-34 тысячи работают в школах. Доля молодых педагогов (до 29 лет) — всего 5,5 процента. Что надо предпринять, чтобы исправить эту ситуацию?



Васильева предсказала дефицит учителей в российских школах / Новости от 23.05.2019 09:11

Проблема, к сожалению, не новая. Хотя статистика — вещь весьма лукавая. В последние десятилетия существования СССР студенты "косили" не только от армии, но и от школьной работенки. Среди знакомых автора этих строк были такие, кто нелегально сумел увильнуть от положенного распределения в сельскую школу. Один воспользовался тем, что имел две трудовые книжки: одну со стажем, другую — чистую. Когда директор пригрозил не отдавать ее на руки, несостоявшийся педагог спокойно махнул на угрозу рукой.

Вспомните советские фильмы 60-х годов. Положительные герои уезжали в глубинку, отрицательные предпочитали всеми правдами и неправдами оставаться в столице или крупных городах. И это при том, что молодых специалистов в ту эпоху по возможности обеспечивали жильем. Чего греха таить, некоторым доставались "удобства во дворе" или коммуналки.

Если престиж армейской службы за последние годы удалось поднять, то вопрос со школьными педагогами несколько подвис. Несмотря на наличие многих благ цивилизации, включая интернет и спутниковую связь, молодежь неохотно стремится к сельскому уединению, где "друг невинных наслаждений благословить бы небо мог". Но каким калачом можно заманить молодые кадры вообще в школу, хотя бы и столичную?

Средняя зарплата учителей в 2016 году была 32 тысячи рублей (от 17 тысяч рублей в Алтайском крае до 76 тысяч рублей на Чукотке). В Москве учителя-бюджетники получали тогда 66,3 тысячи в месяц. Суммы мизерные. Но все ли дело только в деньгах? Не будем повторять слова английского астронома Галлея, попросившего короля Георга I не повышать жалование директору обсерватории, иначе на эту должность будут назначать не астрономов, а придворных.

Хотя отсутствие в школе людей, настоящее призвание которых — педагогика, — это беда. Так нужно ли заманивать туда льготами тех, кому дети внушают отвращение? Не так давно в интервью "Правде.Ру" председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сказала: "Профессия учителя уже давно перестала быть престижной. Поэтому в педагогические вузы, к сожалению, молодежь идет не по призванию, а по остаточному принципу. Те, кто не набрал баллов для поступления на более престижные факультеты, идут в педагоги".

На днях тему подготовки педагогических кадров поднимали в соответствующем комитете Совета Федерации. В беседе с "Правдой.Ру" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила "комплексный" характер этой проблемы.

— К сожалению, не все выпускники педагогических вузов далее идут трудоустраиваться по своему профилю. Многие пытаются занять какое-то положение в офисах, быть помощниками, секретарями-референтами и т. д. Процент трудоустройства, безусловно, должен быть близок к ста процентам. Тогда то количество специалистов, которые мы готовим в первую очередь за бюджетные деньги, должны приходить в наши школы.

По-прежнему никуда не исчез и такой исторический аспект насущной проблемы, как вхождение в новый коллектив и умение ладить с коллегами. Об этом также много говорилось в советских фильмах "про учителей".

Вот и собеседница "Правды.Ру", начинавшая свою трудовую деятельность педагогом в школе, говорит: "Представители министерства просвещения согласились со мной, что, к сожалению, когда молодой педагог хочет работать и приходит по своему профилю, то в коллективе его не совсем радужно встречают.

Честно скажу, часть педагогов негативно настроена относительно молодых специалистов. Очень важно, что сейчас внедряются программы: "Учитель-наставник", "Учитель — старший методист" и т. д. Учитель-наставник должен получать соответствующую доплату за свою работу.

Я приводила результаты исследования, которые провели иностранные компании: наилучшие методы, которыми можно эффективно закрепить молодого специалиста на предприятии, взятые из нашего советского прошлого, — наставничество и "Доска почета".

Все же необходимо сделать так, чтобы выпускники педагогических вузов какое-то время на государство все-таки отработали по распределению?

В нынешних условиях государство не собирается возвращаться к советской системе распределения, но, как подчеркнула Лилия Гумерова: "Мы изменили законодательство по целевому приему". И далее эксперт пояснила "Правде.Ру", что этот трехсторонний договор, который включает в том числе и финансовую ответственность абитуриента, потом студента, а затем и выпускника перед предприятием и вузом.

Что касается государственной политики, Лилия Гумерова предлагает пересмотреть заработную плату тем молодым специалистам, которые приезжают не в свой родной населенный пункт, не туда, где у них родители или есть жилье:

— Если снимать жилье, получая 15 тысяч, мало у кого останется желание дальше героически продолжать свой путь. Это прямая зона ответственности субъектов Российской Федерации муниципального и регионального уровней. В частности, в Республике Башкортостан — субъект, который я представляю, — доплата, допустим, педагогу сельской местности единовременно составляла 300 тысяч рублей, врачу — миллион. Согласитесь, в условиях сельской местности это неплохое подспорье. Можно и договор подписать, что он должен столько-то лет отработать, иначе вернет деньги.

Несмотря на безусловное наличие проблемы, в заключении беседы с корреспондентом "Правды.Ру" Лилия Гумерова сказала: "Говорить, что все плохо, мы не можем. Сегодня президентом приняты беспрецедентные решения по поддержке, в том числе, педагогов сельской местности".

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