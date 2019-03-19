Дело Александры Лисицыной: "Доводы защиты игнорируются"

Московский городской суд 18 марта рассмотрел апелляцию по делу Александры Лисицыной, которая пять месяцев назад оказалась в СИЗО по обвинению в мошенничестве с государственной землей.

Адвокаты в который раз представили суду сразу несколько ходатайств о личном поручительстве за Лисицыну, в том числе от людей известных и уважаемых. Готовность поручиться за многодетную мать высказали правозащитник Андрей Бабушкин, заместитель председателя совета ветеранов Афганистана Владимир Костюченко, член Совета Федерации Франц Клинцевич.

При том что доказательств вины Лисицыной нет, женщину не отпускают даже под домашний арест. Новые доводы защиты выглядели вполне убедительно и здраво, но их снова проигнорировали. Судья постановила оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Александра Лисицына останется в СИЗО.

"Я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что доводы защиты игнорируются, — поделился своим мнением адвокат обвиняемой Шота Горгадзе, — но чтобы они игнорировались так грубо, прежде не встречал. Ведь совершенно очевидно, что дело шито белыми нитками! Если учесть, что судья принимала решение пять минут и вышла с напечатанным листом текста, я сомневаюсь, что решение было принято после всех наших выступлений. Есть подозрение, что кто-то заказал всю эту историю. Возможно, следствие думает, что Лисицына может вывести их на каких-то других лиц. Суд решил, что Лисицына будет сидеть пока кто-то из подозреваемых находится в федеральном розыске, так он может годами находиться в розыске, а Лисицыну будут содержать в СИЗО. Мы много раз пытались донести информацию до судьи, что подзащитная не знает ни одного фигуранта по делу. Но ее держат за решеткой, думая, что человек морально сломается. Но очевидно же, что Лисицыной не в чем признаваться. Ее вина в том, что она выдала доверенность, срок которой давно утрачен. Это во-первых.

Во-вторых, отсутствие потерпевшего, это земли не лесного фонда. В-третьих, участки, о которых говорит следствие, находятся в другом месте, и они не совпадают по границам с теми участками, на которые выдала доверенность Александра Лисицына. В-четвертых, стоимость этих участков составляет около 15 тысяч рублей. А у нас десятки миллионов считаются предметом ущерба.

Пять месяцев Александру Лисицыну держали в СИЗО и только 18 марта на суде озвучили причину. Оказалось, что обвиняемая знала нотариуса и состояла с ней в приятельских отношениях".

"Хочу отметить, — заключил адвокат, — что я состою в приятельских отношениях со многими нотариусами Москвы и уже начинаю этого опасаться. Оказывается, у нас это преступление. Есть ощущение того, что мы попали на какое-то заранее подготовленное представление и выступили в нем как статисты".

С каждым новым слушанием дело Александры Лисицыной вызывает все больший резонанс. Несмотря на то, что защитники обвиняемой и присутствующие на судебном заседании так и не узнали, кто в этой истории пострадавший, срок пребывания Александры Лисицыной в Можайском СИЗО продлен до 27 апреля.

Мнение эксперта о деле Александры Лисицыной

Правозащитник Денис Солдатов

Сегодня тема сидящих женщин в нашей стране освещается крайне плохо. В принципе, условия нахождения в тюрьме такие же, как и мужчин, но, к сожалению, как мы понимаем, женщины — слабый пол и к ним требуется иное отношение. Вообще, женские колонии — это особый разговор, и говорить надо об этой проблеме, не стесняясь. Во-первых, мы как правозащитники считаем, что нужно перестать в таких количествах сажать женщин в тюрьму. Женщина, насильно вырванная из семьи, теряет социальную связь с детьми, а также во многом утрачивает социальные ориентиры.

Во всем мире есть современные технологии пребывания под домашним арестом или альтернативное содержание под стражей. А у нас как получается, сначала закрывают, потом расследуют. И, к сожалению, в нашей стране отбывание в СИЗО — это заведомое нарушение прав человека.

Во-первых, не соблюдаются нормы этапирования в суд, конвойная машина практически не отапливается. Заключенных зимой возят, в прямом смысле слова, в промерзшем железном ящике. В изоляторе везде сквозняки, одеяла, которыми накрываются женщины, тонкие, они практически не греют. Спальные места, так называемые "шконки", совершенно не приспособлены к отдыху.

В колониях нет горячей воды, и это норма. Поэтому не удивительно, что зимой многие женщины зарабатывают воспаления. Как я уже сказал ранее, душ раз в неделю. Под одной лейкой одновременно моется три женщины! Это вопиющее безобразие и позор! Технология гулаговских времен.

Также в колониях процветает воровство, поборы, отбираются передачи. Еда готовится отдельно для блатных, отдельно для простых заключенных. О качестве еды говорить вообще не приходится. Что такое совершенно не съедобная тюремная баланда, об этом много пишут.

Большой процент заболеваний почек, туберкулеза, гепатита, СПИДа. Больные осужденные могут находиться в одной камере со всеми остальными. Диабетики вовремя не получают инсулин. И сама система ставит себя в такие рамки, когда она не может защитить здоровье и жизнь человека.

В заключении не только не происходит перевоспитания, а совершенно наоборот. Над заключенным (не важно, мужчина это или женщина) попросту измываются, ломают. Система "ГУЛАГ" никуда не делась! И когда заключенный выходит на свободу с пошатнувшейся психикой, то не удивительно, что чаще всего происходят рецидивы.

Кстати, после того, как человек выходит на свободу, он фактически ограничен в правах, несмотря на то что уже отбыл наказание. Нельзя не только работать на государственной службе, но и в какой-нибудь обычный магазин устроиться невозможно. Женщинам графа "судимость" перечеркивает всю жизнь.

Кстати, мужчину, который отсидел в российской тюрьме, нельзя полностью назвать изгоем. Девушки не то, чтобы за него охотно идут замуж, но личную жизнь он может вполне устроить. А вот с девушкой или с женщиной, отсидевшей в местах заключения, практически никто не хочет связываться. Это клеймо позора тянется еще с 30-х годов, и хочу сказать, что избавиться от предубеждения очень сложно. Увы, у нас в России женщины, получившие сроки и отсидевшие в тюрьме, буквально вычеркнуты из жизни общества.

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