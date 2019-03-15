Как предприниматель Эмиль Гайнулин "нагрел" государство на миллиарды рублей

Есть такой старый советский анекдот: "На собеседовании, при приёме на работу, опытного бухгалтера спрашивают: сколько будет два плюс два? Ответ: сколько нужно — столько и сделаем!"

Главный герой нашего сегодняшнего расследования, предприимчивый финансист, Эмиль Гайнулин, — не исключение, вот только математические "задачи", которые он научился решать вследствие объективных недоработок со стороны российских налоговых органов, оказались намного более комплексными, чем "два плюс два".

Но, обо всём по-порядку!

Как Вы думаете, сколько должна зарабатывать частная компания, занимающаяся достаточно сложными работами по прокладке магистральных газопроводов для крупнейших российских государственных монополий и зарабатывающая на этом десятки миллиардов рублей из средств федерального бюджета, то есть, по сути, наших с Вами денег?

Было бы логично предположить, что чистая прибыль подобного юридического лица составляет если не десятки, то, абсолютно определённо, миллиарды рублей, однако, как оказалось на практике, это не так.

Принадлежащая Эмилю Гайнулину и его партнёрам компания, ООО "Подводтрубопроводстрой", или, сокращённо, ПТПС, за двенадцать месяцев 2011 года, получила на свои счета более чем 12 миллиардов рублей, при этом, чистая прибыль составила "всего" 68.4 миллиона рублей, то есть меньше, чем 0.5%; 2012 год оказался более "урожайным" — при выручке в 21.8 миллиардов чистая прибыль составила 133.7 миллионов, то есть, 0.6%; в 2013 году — выручка: 15.8 миллиардов, а прибыль: 144 миллиона, или 0.9% — небывалая "щедрость"; в 2014 году — соотношение "спало" до 0.8% — 108.8 миллионов "чистогана" против 13 миллиардов поступлений; наконец, в 2015 году — также, 0.8% при выручке в 2.5 миллиардов и чистой прибыли в 22.3 миллионов рублей.

Подсчитав, как принято говорить, в "столбик", получается, что за 5 лет ПТПС "разбогатела" на 65.1 миллиардов, но задекларировала лишь 477.2 миллионов, что, безусловно, сумма довольно внушительная, но, к сожалению, явно неотражающая объективную реальность!

Несмотря на достаточно простые, но вполне логичные, выводы, налоговые органы, судя по всему, достаточно продолжительное время оставались безучастными к происходящему, которое нельзя называть иначе, чем безнаказанная "вакханалия".

Наверняка, у любого гражданина России, который мало-мальски умеет считать, не может не зародится главный вопрос: Куда деваются государственные деньги, на которые не строятся детские сады и школы, не развиваются медицинские учреждения, не реализуются важнейшие федеральные программы?

Ответ, как оказалось, прост и банален — выгоду получают не российские налогоплательщики, а страны "загнивающего капитализма" — дело в том, что Эмиль Гайнулин предпочитает держать свои "сбережения" не в государственных Сбербанке или ВТБ — намного больше он доверяет старым финансовым институтам в Швейцарии, Сингапуре, Монако и на Кипре — именно в них, на его личных счетах, долгие годы скапливались цинично украденные наши с Вами капиталы деньги налогоплательщиков, на них приобреталась роскошная недвижимость и ценные бумаги международных компаний, а также, золото и бриллианты.

Разумеется, что Эмиль Гайнулин, несмотря на прямые требования действующего российского законодательства, просто-напросто "забыл" всё это "добро" задекларировать, уповая на принципы тайны банковских вкладов и неприкосновенности личной жизни.

Справедливости ради следует отметить, что на данном поприще он крайне преуспел — известно, что, на сегодняшний день, состояние Эмиля Гайнулина составляет, по самым скромным оценкам, не менее, чем 500 миллионов долларов США, что, по сегодняшнему курсу, превышает 30 миллиардов рублей — согласитесь, совсем неплохо для мальчика из малодостаточной, но интеллигентной, семьи бакинских татар.

Как уже неоднократно упоминалось в российской и международной прессе, в последнее время деятельностью "коммерсанта" всерьёз заинтересовались правоохранительные и налоговые органы разных стран — в России, он является фигурантом ряда уголовных дел; на Кипре — объектом для повышенного интереса финансовых органов, вызванным его крайне неудачными многомиллионными инвестициями в бизнес по реализации бриллиантов британского ювелирного дома Graff; во Франции — в связи с приобретением дорогостоящей недвижимости в одном из самых престижных уголков Лазурного побережья; и, наконец, в Сингапуре, где, как сообщается, местная полиция взяла его "на заметку".

В этой связи, Эмиль Гайнулин принял взвешенное и обдуманное решение по реструктуризации ряда своих активов — так, например, он выставил на рынок принадлежащий ему шикарный особняк, расположенный в самом элитном месте кипрского Лимассола, в местечке под названием Ayios Tychonas — ряд местных агентств по продаже недвижимости предлагает купить дом по адресу: 2 Atlantidos Street, Sea Gallery Villas, Ayios Tychonas, Limassol, 4532, Republic of Cyprus, за "скромные" 4.5 миллиона евро.

Незадолго до этого, Эмиль Гайнулин выгодно продал и ранее принадлежащую квартиру в жилом комплексе Dioni Apartments, расположенном в новой Limassol Marina, как раз напротив печально известно бутика Graff — по слухам, именно в ней располагался головной офис кипрской компании Equix Group Ltd, одним из основных акционеров которой, до недавнего времени, был и сам хозяин роскошных апартаментов.

Не исключено, что своей очереди ждут и вилла Эмиля Гайнулина во французском Кап Д'ай, оформленная на принадлежащую ему местную компанию с экзотичным названием: Societe Civil Immobiliere Gainula, зарегистрированную в Ницце, и таунхаус в таиландском Пхукете.

Вполне вероятно, что рано или поздно правоохранительные и налоговые органы зададутся вопросом о происхождении у Эмиля Гайнулина денежных средств, на которые он приобрёл бриллианты, часы и ювелирные изделия Graff на сумму, превышающую 40 миллионов долларов, что, по сегодняшнему курсу, составляет более, чем 2.6 миллиардов рублей, а также их судьбой и местонахождением — известно, что в конце прошлого года они были им вывезены с территории Кипра в неизвестном направлении, предположительно, в Монако.

Наконец, нельзя забывать и о личных и подконтрольных Эмилю Гайнулину банковских счетах, на которых "скопилось" почти 200 миллионов долларов, ну или почти 13 миллиардов рублей.

Как нам кажется, главный вопрос повестки дня: успеет ли способный предприниматель, имеющий гражданство России, Азербайджана и Кипра, перепрятать свои токсичные активы до того, как до них доберутся его бывшие партнёры по бизнесу или фискальные органы, а также, кто выйдет победителем из соревнования с призовым фондом в полмиллиарда?

Мы будем внимательно следить за развитием ситуации.

На фото: Эмиль Гайнулин