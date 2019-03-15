Эксперт рассудила спор Мутко и Артемьева по тарифам ЖКХ

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко в пятницу опроверг обвинения главы ФАС о 100-процентной переплате россиян за услуги ЖКХ. Мутко назвал утверждение Игоря Артемьева "поверхностным". Эксперт Светлана Разворотнева прокомментировала для "Правды.Ру" этот заочный спор чиновников.

"Конечно, это не правда. Никаких 100-процентных накруток точно нет. Тарифы, на самом деле, зависят от множества факторов. Здесь все индивидуально. Какие-то котельные работают на газе, другие — на мазуте, третьи — на другом топливе. И у них у всех будет разная себестоимость производства тепла", — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, правительство ставит задачу привлечь инвестиции в сферу ЖКХ, чтобы модернизировать задействованные технологии и сократить расходы, где они слишком завышены. По оценкам Виталия Мутко, около 40% российский сетей водоснабжения и 32% теплосетей требуют немедленной замены.

Напомним, что Артемьев заявил, что россияне по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, отметив, что на эти деньги "ресурсоснабжающие компании содержат рестораны, дома отдыха, охотничьи угодья".

"Правда.Ру" попросила прокомментировать спор чиновников исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлану Разворотневу.

По ее мнению, глава ФАС сделал "очень странное" заявление, "как непосредственный руководитель ведомства, который контролирует надзорные службы в жилищно-коммунальной отрасли". По сути, Игорь Артемьев признал, что его служба не работает должным образом, так как "все переплачивают", что означает что она "к тому же и коррумпирована", отметила эксперт.

Светлана Разворотнева согласна с утверждением Виталия Мутко о существенной разнице в оценке ресурсов в различных регионах. Например, воды. Средняя стоимость за кубометр воды по тарифам ЖКХ составляет в среднем 30 рублей, " в то время как "бутылку воды мы покупаем за 50-60 рублей".

Светлана Разворотнева считает, что это свидетельствует о движении к банкротству большего числа поставщиков воды в регионах, что, в свою очередь, вынуждает водоканалы экономить на качестве услуги. "В результате мы получаем воду ужасного качества, устаревшие сети водоснабжения и ухудшение качества питьевой воды". В массе регионов, водоснабжение субсидируется органами власти, это говорит о том, что "население не платит полный тариф", пояснила она.

Эксперт признала, что "есть случаи, когда в тариф зашиваются и яхты, и заграничные поездки". "Были у нас истории, когда целые футбольные команды числились под видом 25 электриков. Но это как раз задача региональных служб ФАС по тарифам. То есть они должны эти заявки анализировать внимательнейшим образом. И если что-то там лишнее записано, убирать", - отметила Светлана Разворотнева. И такая практика наблюдалась, например, в Воронеже.

Эксперт подчеркнула, что для диалога с главой государства Артемьеву надо было " более конкретно проработать этот вопрос и основываться на конкретных фактах: именах, адресах, тарифах, суммах переплаты, а не быть голословным".

По ее словам, средние зарплаты работников в ЖКХ ниже, чем средний уровень заработной платы по стране, поэтому записывать всех работников ЖКХ в "воры и жулики"- "это, как минимум, безответственно со стороны высокопоставленного государственного чиновника (Артемьева)".

"Не стоит забывать про систему жилищных субсидий, которая действует по всей России. Она подразумевает, что если у вас расходы на ЖКХ выше определенной доли вашего совокупного дохода, то вы не будете платить больше этой доли. В среднем по стране — этот порог составляет 22% от совокупного дохода. В Москве — вообще 10%", — сказала "Правде.Ру" Светлана Разворотнева.

Она добавила, что сейчас Минстрой прорабатывает инициативу, по которой тарифообразование станет прерогативой регионов. Тогда уйдет " странная история" о том, что платежи каждый год "обязаны повышаться". Региональные власти должны будут точечно прорабатывать вопрос установления тарифов, проводя публичный аудит каждого предприятия, чтобы в случае повышения тарифов увязывать это с определенной инвестиционной программой.

По мнению Светланы Разворотневой, Игорь Артемьев "хотел сказать", что надо "перейти от формирования тарифов от затрат к тарифам по эталонному предприятию". Однако сделать это невозможно без замены 70% инфраструктурных объектов, которые нуждаются в срочной модернизации.

"Мы не сможем это поправить, пока не проведем глубокую модернизацию, не вложим деньги во все это. Это не вопрос принятия закона, это вопрос вложения денег в модернизации инфраструктуру", — сделала вывод Светлана Разворотнева.

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