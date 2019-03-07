Дорога ложка к обеду, а цветы к 8 марта

Далеко не редкость, когда дамы получают к 8 марта слегка увядший букет с опозданием в неделю. В женский праздник курьерские службы сбиваются с ног, но не успевают доставить поздравления вовремя.
Чтобы ваша избранница, родственницы, коллеги, партнеры получили свежие цветы к празднику, а не после него, нужно просто сделать заказ в AMF — международная сеть доставки цветов. Здесь можно найти букеты к любому событию и на любой вкус, а также подарки, подарочные корзины и оформить подарок воздушными шарами. Наши курьеры во всех странах мира развозят подарки круглосуточно и без опозданий. В Москве и Санкт-Петербурге их доставляет специальный автотранспорт, позволяющий сохранять цветы свежими как можно дольше. В других городах и странах наши коллеги из местных флористических салонов сделают все, чтобы ваш заказ был выполнен вовремя и на высочайшем уровне. На сайте amf.ru представлен большой каталог цветочных композиций и подарков на все случаи жизни.
Каждый букет AMF уникален, это произведение искусства создается профессиональным флористом в соответствии с вашими пожеланиями, характером и возрастом особы, для которой он предназначен. Флорист поможет вам выбрать цветы, которые выразят ваши чувства. Например, признание в любви — это не обязательно миллион алых роз, изящная белая астра скажет за вас: "Не могу думать ни о чем, кроме тебя…".
Из растений можно создавать целые поэмы — в наших салонах есть цветы на любой случай. Однако, следует помнить о том, что в разных культурах один и тот же цветок может иметь разные значения. Например, хризантема обыкновенная, символизирующая радость и открытость, подходит для поздравлений почти повсюду в Европе и Америке к любому случаю, а в Италии их приносят лично или присылают только на похороны. Чтобы не ошибиться и не оказаться в неловкой ситуации, создайте свое послание вместе с профессиональным флористом.
Заказывать десятки букетов для поздравления коллег и партнеров часто бывает некогда, поэтому мы позаботились о том, чтобы у вас был выбор из готовых композиций. 8 марта уместно дарить букеты из весенних цветов — такому будет рада любая женщина.
Оформить заказ можно круглосуточно по телефону 8-800-200-70-90, на сайте amf.ru или через мобильное приложение. AMF работает с частными лицами и корпоративными клиентами. Для корпоративных заказчиков разработана специальная программа, предусматривающая существенные скидки и выгодные условия. Также мы вам напомним о памятной дате, чтобы вы не забыли поздравить важных для вас людей.
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