Судьба человека: душманы не добили - чинуши задушат?

По прочтении этого письма от инвалида-афганца у редакции сложилось впечатление, что гоголевская поэма остается бессмертной образом капитана Копейкина и мертвыми душами чиновников. Герой нашей истории не дошел до того, чтобы сделаться атаманом разбойничьей шайки, но и не пробил, как он пишет, "бюрократическую броню".

Редакция отдела "Общество" медиахолдинга "Правда.Ру" получила следующее письмо...

"Извините за сумбурность моего письма, в котором попробую вкратце рассказать о своей проблеме. Меня зовут Вячеслав Володин. Я родился, вырос и проживаю в городе Омске. Участник боевых действий в Афганистане. В 1986-м, в ходе проведения боевой операции, я потерял обе ноги. Правительство бывшего СССР предоставило тогда льготы, одна из которой была "Об обеспечении бесплатным транспортным средством инвалидов". Я женился, и надо было кормить семью. Автомобиль мне заменил ноги: я не сидел дома на одну пенсию, у меня почти 20 лет рабочего стажа уже после ранения. Я самостоятельно передвигался по городу и не просил ни у кого помощи.

В 2004 году был подписан Закон от 22 августа за № 123-ФЗ "О монетизации льгот", вследствии чего автомобиль мне заменили на денежную компенсацию в размере 1500 рублей в месяц. В том же 2004 году я успел получить автомобиль "Ока", а на доплату к пенсии за 14 лет я так и не смог накопить на автомобиль. Но пока автомобиль был на ходу, меня как-то не интересовал этот вопрос. Но прошло время — автомобиль превратился в хлам. Пытаясь отремонтировать машину, мне пришла в голову мысль, а сколько еще в стране инвалидов, которые не могут самостоятельно приобрести машину.

В 2017-м и 2018-м годах, во время прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным, я попытался задать президенту вопрос, возможно ли вернуть льготы "Об обеспечении транспортными средствами инвалидов" для инвалидов, которые принимали участие в боевых действиях. Однако мой вопрос не прозвучал, и тогда я написал в администрацию Президента РФ. Из администрации мне ответили, что мой вопрос они отправили на рассмотрение в минтруд. Оттуда мне ответили, что этот вопрос можно решить на региональном уровне.

Я решил просить помощи у губернатора Омской области А.Л. Буркова, как у человека, представляющего государственную власть. С мая 2018 года я пытался попасть на прием к губернатору, который проходит каждый третий понедельник месяца. Но "бюрократическую броню" я не смог преодолеть. За пять месяцев меня один раз принял министр труда и социального развития Омской области Куприянов В.В., два раза - министр здравоохранения Омской области Стороженко А.Е. и исполняющий обязанности губернатора Омской области Бойко В.П., который сказал, что губернатор меня не примет, так как у него нет на это времени.

Написал председателю "Союза десантников России" Востротину В.А., но даже не получил никакого ответа. А от кого получил, у всех одинаковый ответ: выписка из закона, по которому автомобиль мне не положен.

С уважением, Вячеслав Володин".

Из приложенного к этому письму ветерана копии ответа, полученной им из администрации президента, явствует, что "в адрес Министерства обороны Российской Федерации направлялись заключения, в которых отмечалось, что распространение на инвалидов военной травмы меры по обеспечению их автомобилями, как одной из форм возмещения вреда, принесенного их здоровью при исполнении обязанностей военной службы, в рамках государственного обязательного страхования жизни и здоровья военнослужащих является наиболее оправданным способом решения поставленной задачи".

Однако продолжаем цитирование документа: "предложения Минобороны России решить указанный вопрос путем внесения изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее — федеральный закон № 181-ФЗ) Минтрудом России не были поддержаны".

Слегка изменив латинскую поговорку, скажем, что чиновники минтруда — милые люди, но сам минтруд — злобная стерва. Честное слово, не хочется перечислять все ТРИ пункта, по которым в этом было отказано. И не только по причине загрязнения интернета канцеляризмами, которые хуже любого ругательства.

Но один пассаж бюрократического словоблудия приведем дословно: "Возврат нормы по обеспечению инвалидов автотранспортом повлечет возврат к предоставлению натуральных льгот и ревизию Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в части "монетизации льгот", что также противоречит курсу на повышение адресной направленности социальной политики".

Душманская мина не смогла убить русского героя. Русские чиновники задушат его быстрее и вернее.

Он не слюнтяй, как те высокопоставленные, которых опускают на "золотых парашютах". Пострадавший не по своей воле человек не просит милостыни и не вымаливает особых привилегий. Посмотрите на его мозолистые руки! Вы поймете, что ему не нужно собирать всем миром на легковой автомобиль, словно мальчугану с врожденным заболеванием. Он уже не раз доказал, что сумел выдюжить в этой жизни. Этот парень, прыгавший с настоящим парашютом, еще сумеет постоять не только за себя, но и за своих друзей!

Конечно, не выход отбирать богомерзкие "золотые парашюты" или идти разбойничать. Однако жаль, что так цинично и тупо уничтожается золотой фонд России. Давайте возьмем на вооружение принцип древних китайцев. Чтобы помочь человеку, не нужно давать ему рыбу, дайте ему удочку.

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