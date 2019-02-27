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Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным

Общество » Расследования

Бизнесмен и сотрудница ФБК выясняли между собой отношения на повышенных тонах за столиком питерского кафе.

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399624.jpeg

Встреча юриста ФБК Любови Соболь и петербургского предпринимателя Евгения Пригожина все-таки была. Это подтверждают и фотографии из социальных сетей и информационные вбросы последних нескольких дней. Но мы нашли уже неопровержимое доказательство - рассказ свидетелей встречи: владельца вегетарианского кафе «Лаор» и стрингера, снимавшего приезд оппозиционерки на камеру.

ОТРИЦАТЬ НЕ СТАЛА

Напомним хронику событий. Первое сообщение о встрече появилось 18 февраля, на следующий день после визита Любови Соболь в Санкт-Петербург. Telegram-канал «Медиатехнолог» опубликовал две фотографии, на которых юрист ФБК и Евгений Пригожин были запечатлены в одном месте - во дворе дома 95 по Невскому проспекту, где находится салон красоты «Имидж-студия Дениса Осипова».

Сама Соболь отреагировала на эти снимки лишь на следующий день, прокомментировав у себя в Twitter новость портала Лента.ру, которая была написана на основании ответа пресс-службы компании Евгения Пригожина «Конкорд» на запрос информационного агентства «Ридус».  В ней бизнесмен сообщил, что еще в начале февраля он разговаривал с главой ФБК Алексеем Навальным и тот потребовал 300 миллионов за прекращение искусственно раздуваемого скандала вокруг школьного питания в Москве.  На размышление был дан срок в две недели. И ровно через этот промежуток времени в Петербург приехала Соболь.   

 

Примечательно, что ни сам факт встречи, ни то, что на фотографиях запечатлена именно она, юрист ФБК отрицать не стала

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399610.jpeg

Еще одним косвенным подтверждением встречи и отказа Пригожина платить Алексею Навальному 300 миллионов рублей в обмен на прекращение искусственно нагнетаемого скандала служит фейковое расследование ФБК, которое было опубликовано на следующий день после визита Соболь в Петербург.

Однако подготовлено оно было крайне плохо. Так, например, в качестве якобы неопровержимого доказательства сторонники Навального использовали мем про «умываз», который появился в сети еще в 2011-м году и, разумеется, никак не связан с деятельностью компании «Конкорд». Но «расследователи» поместили это в самое начало своего материала, утверждая, что давно известная пользователям Сети смешная картинка - это «моющая ванна для обработки овощей и фруктов», якобы расположенная на пищеблоке компании «Конкорд».

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399611.jpeg

 

После реакции со стороны простых интернет-читателей и СМИ, написавших о фейке ФБК, ролик был «исправлен и перезалит». Сам Навальный извинился перед подписчиками за ошибку.

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399612.jpeg

Вряд ли в другой ситуации команда ФБК стала бы так спешить с публикацией фейкового расследования, но не стоит списывать со счетов общий низкий уровень видеопродукции, выпускаемой сторонниками Навального. Зато важно, что за все время ни разу не прозвучала такая простая фраза: «Встречи не было».

В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399614.jpeg

Несколько дней спустя, Telegram-канал SIL0VIKI опубликовал подробную карту маршрутов передвижений и Соболь, и Навального в дни их встречи с Евгением Пригожиным. Маршруты были составлены на основании данных, полученных от человека, названного в описании «добрым стрингером».

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399615.jpeg

Информация, которой он поделился с редакцией канала, оказалась крайне интересной. В день своего визита Любовь Соболь приехала в Санкт-Петербург одна на 11 путь Московского вокзала на «Сапсане» №754. «У вагона № 10 ее встретил неизвестный мужчина».

Подлинность этих данных нам частично подтвердил источник в петербургском штабе Навального. Он отметил, что Соболь в категоричной форме запретила своим сторонникам встречать ее. Неизвестный мужчина, который встретил ее у десятого вагона, был замечен в компании Соболь на записях с камер видеонаблюдения, установленных на вокзале.

ОТКРОВЕНИЯ ДОБРОГО СТРИНГЕРА

В процессе подготовки материала мы смогли выйти на того самого «доброго стрингера». По его убедительной просьбе мы не публикуем имя мужчины, но запись разговора с ним имеется в редакции.

«Я с товарищем непрерывно наблюдал за Любовью Соболь. Особенно интересно было изучать ее связи с местной оппозицией. И когда к ней подошел юноша на перроне, мы были уверены, что он представитель местного штаба. Мы вели их до салона красоты на Невском, куда они отправились вместе. Она зашла в салон, он вернулся обратно на проспект. Я продолжил наблюдение и примерно через тридцать минут увидел того, кого меньше всего ожидал - Евгения Пригожина, что это Пригожин я понял уже значительно позже. Причем он тоже был один, а не как обычно такие люди в сопровождении охраны», - рассказал «добрый стрингер».

Он утверждает, что встреча явно была продумана. Имидж-студия Дениса Осипова, расположенная по адресу Невский проспект, дом 95 очень малоприметная и к тому же двор имеет сразу несколько выходов и в нем отсутствует видеонаблюдение.

«Было похоже, что все тщательно спланировано. Пригожин зашел с одной стороны и вышел потом с другой. Понять, что это он было очень трудно. К тому же на улицах было многолюдно. Мало кто обратит внимание на человека в кепочке», - добавил собеседник. 

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399616.jpeg

 

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399617.jpeg

Кстати, как Евгений Пригожин заходит в то же здание, а также Любовь Соболь в том же дворе, можно увидеть на фотографиях, опубликованных «Медиатехнологом» 18 февраля.

«Мы продолжили смотреть уже сразу за двумя объектами. В итоге Пригожин сел в машину марки «Мерседес», где сидел тот самый молодой человек, который встречал Соболь на вокзале. Мой напарник поехал за ними и сфотографировал, как Пригожин выходит из нее в Адмиралтейском районе, а парень продолжает сидеть с водителем», - продолжил делиться подробностями «стрингер».

 

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399618.jpeg

 

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399619.jpeg

 

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399620.jpeg

Тем временем после салона красоты Любовь Соболь дошла до дома №128 по Невскому проспекту и села в такси марки «КИА» белого цвета с госномерами В***ХЕ178. В опубликованных в сети картах указано, что перед тем, как приехать на встречу в арт-пространстве «Пальма», юрист ФБК делала остановку в вегетарианском кафе «Лаор», расположенном неподалеку. «Стрингер» подтвердил эту информацию. 

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КАФЕ «ЛАОР»

Именно там, а не в салоне красоты на Невском проспекте прошла встреча Любови Соболь и Евгения Пригожина, на которой последний отказался платить Алексею Навальному 300 миллионов рублей. И вот этот факт нам удалось проверить.  

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399621.jpeg

Для начала его подтверждает фото, переданное нам «добрым стрингером». На нем видно, как человек, похожий на Пригожина, заходит в кафе с девушкой, похожей на Соболь.  По утверждению нашего собеседника встреча была короткой, но весьма эмоциональной. 

 

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399622.jpeg

Поскольку СМИ должны всегда проверять источники, то наши корреспонденты посетили это кафе. И там удалось  подтвердить встречу лично у владельца «Лаор» Дмитрия Чепковского. Видеозапись разговора имеется в распоряжении редакции.  Во время беседы наши корреспонденты показали владельцу кафе фотографии Евгения Пригожина и Любови Соболь, на которых он опознал «парочку», которая разговаривала «на повышенных тонах». Причем привлекли внимание они не своими персонами, а своим конфликтным поведением, которое для веганского кафе редкость.

«Громко они разговаривали. Ну, я расслышал... Но так говорить, наверное, это же обидно и невежливо... Я что-то слышал... Что-то... «пусть подавится, никаких трехсот миллионов». все приходят, все разговаривают, мы вообще как-то не привыкли такие cцены слышать... Они сидели вон в том зале», - рассказал нам владелец кафе «Лаор» Дмитрий Чепковский.

Уже не на камеру он добавил, что Пригожин предлагал Соболь «передать своему начальнику(п********), что эти деньги ему запихнут в зад, если он не успокоится(в**********)». Соболь же утверждала, что предпринимателю будет плохо, если он окончательно откажется платить.

«Стрингер» утверждает, что после того, как девушка рассталась с Пригожиным она не могла успокоиться и кому-то названивала по телефону в гримерке и на перекурах.  Возможно, звонила Алексею Навальному, чтобы отчитаться о провале переговоров.

После своего выступления в «Пальме» Любовь предпочла уже никуда не заезжать и двинулась сразу на вокзал. Что интересно, но в компании того же молодого человека, что ее встречал и сидел в машине «Повара Путина».  

РАЗВЕ ЭТО СОВПАДЕНИЯ?

Подведем итог. В минувшее воскресенье, 24 февраля, Любовь Соболь впервые публично заявила, что встречи с Евгением Пригожиным у нее не было. Можно предположить, что твит был сделан на эмоциях, в то время, как юрист ФБК находилась на марше памяти Немцова и ее донимали журналисты, на вопросы которых она отвечать отказалась. Как сообщал общественно-политический Telegram-канал «Выпускайте Кракена» запись была удалена через несколько минут после публикации.

Конфликт был: Свидетели рассказали о встрече Соболь с Пригожиным. 399623.jpeg

Отвечать на какие-либо вопросы прессы отказался и Алексей Навальный, о чем сообщал телеканал «Дождь», который вел прямую трансляцию с мероприятия. На самом деле, оппозиционер просто-напросто сбежал от СМИ на стоянку своей машины. Любопытных журналистов с вопросами к телу «лидера протеста» не пускали его охранники.

Но исходя из представленных фактов можно однозначно сделать вывод, что встреча все же состоялась. И мало того, прошла явно не в пользу сотрудников ФБК, которые сразу после этого усилили свои нападки на поставщиков московского дошкольного и школьного питания.

Безусловно, сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией могут и дальше отмалчиваться, и не признавать факт встречи. Но слишком уж много «совпадений» во всей этой истории, которые «борцы за правду» Навальный и Соболь комментировать, видимо, боятся.    

 

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Темы ФБК Ридус Конкорд Любовь Соболь Медиатехнолог Евгений Пригожин Комбинат питания Московский школьник
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