Химиотерапевт: стремительно молодеющее заболевание можно предотвратить

Вакцинация не пережиток темного советского прошлого, как уверяют заинтересованные в продвижении альтернативных, но бесполезных вариантов, а реальная защита от опасных и трудноизлечимых болезней. Какая еще возможна профилактика? Как связано питание с развитием злокачественных опухолей? Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова узнала об этом, побывав в гостях у заведующего химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниила Строяковского.

Читайте начало интервью: Можно ли предупредить онкологические заболевания

— Даниил Львович, прививки, вакцинация, — конечно, очень важный момент профилактики. Существует, например, вакцина против вируса папилломы человека, но о ней много спорят.

— Да, вакцинация очень важна для профилактики. А о вакцине против вируса папилломы человека спорят те, кто мало в этом понимает. Эта вакцина очень эффективна и абсолютно безопасна. Благодаря ей наш иммунитет делает организм невосприимчивым к вирусу папилломы человека. В результате потенциально не развиваются раки шейки матки и опухоли орофарингеальной зоны как у женщин, так и у мужчин.

Соответственно, вакцинировав, проведя профилактику этой вакциной, мы избежим развития раков у наших детей и, безусловно, внуков. То есть мы с огромной долей вероятности избавимся от этих форм заболевания особенно. А они как раз очень тягостные и проблемные, и такие опухоли возникают у молодых и крепких женщин и мужчин. Тем самым вакцинация вносит огромный вклад в социальную победу над этой болезнью, потому то этим болеют молодые.

Рак шейки матки — один из самых основных убийц молодых женщин в возрасте до 40 лет. Он убивает чаще, чем рак молочной железы убивает женщин старше 40 лет. А до 40 лет рак шейки матки — первый по смертности среди онкологических заболеваний среди женщин. Поэтому крайне важная вещь — именно профилактика развития рака шейки матки. Здесь вакцинация является мерой борьбы.

Следующая зона профилактики — это стимуляция людей к выполнению колоноскопии. Если будут выявлены полипы в толстой кишке, то необходимо их удаление. Полип — это не рак толстой кишки, но из полипа с высокой долей вероятности с течением времени может развиться рак. Элиминация полипа, его механическое удаление с помощью колоноскопической, эндоскопической маленькой манипуляции приведет к тому, что рак не разовьется у подавляющего большинства людей, у которых суждено было развиться раку толстой кишки. Это не 100 процентов, к сожалению, но как минимум в 80-90 процентах случаев. Колоноскопия — конечно, непростая процедура, поэтому не все на нее готовы. Но сегодня это можно сделать под наркозом, достаточно мягко и абсолютно безопасно.

Еще одна зона профилактики — стараться бороться с ожирением, то есть не стимулировать ожирение, подаваясь на рекламу фастфуда и тому подобного вредного питания. И, наоборот, необходима пропаганда здорового образа жизни. Это тоже в своем роде профилактика рака, особенно среди женщин, потому что избыточный вес, особенно в менопаузе, приводит к избыточной эстрогенемии, то есть повышению женских половых гормонов у женщин в менопаузе. А избыточные женские половые гормоны приводят к повышению риска развития рака молочной железы. Если нет лишнего веса, то уменьшается потенциальный риск.

Понятное дело, что так невозможно всех женщин избавить от этого, но на 20-30 процентов реально можно снизить опасность. Но для этого придется отказаться от самого приятного, что у нас есть, — от вкусной еды. Получается, что это тоже не такая простая вещь, но подходы есть.

Вопрос: насколько все эти способы реализуемы? Что-то очень реализуемо. Допустим такие вещи, как профилактическая вакцинация. Чуть хуже реализуема стимуляция колоноскопии. Отказ от курения труднореализуем: он требует усилий, пропаганды и многих других усилий самого человека и всего общества.

— Сейчас идет очень много рекламы здорового питания, вплоть до того, что например, йогурты — хорошая профилактика рака кишечника или желудка. Это так?

— Нет, это совсем не так. На самом деле, очень сложная тема о влиянии питания на онкологические заболевания. Совершенно очевидно, что питание не индифферентно по отношению к онкологическим заболеваниям, есть определенная связь между питанием и онкологическими заболеваниями. Но эта связь неочевидна, сложна и сложно доказуема. Потому что мы едим три раза в день разнообразную пищу, у нас у всех она очень неодинаковая.

Четко выделить факторы риска и указать те продукты, которые конкретно виноваты в развитии той или иной формы онкологического заболевания, крайне сложно. Имеются данные о том, что избыток красного мяса (это в первую очередь говядина) приводит к повышению риска, допустим, рака толстой кишки. Максимальные едоки красного мяса, стейков — в большей степени Америка, Аргентина, Западная Европа, Австралия. Посмотрев карту самого высокого риска развития рака ободочной и прямой кишки, мы увидим, то она полностью совпадает с этими регионами. Там, где больше всего едят красного мяса, самый высокий риск развития опухоли толстой кишки и молочной железы тоже. Никуда от этого не денешься.

Возможно, это имеет определенную сцепленность: виновата пища или, может быть, что-то, что содержится в пище. Может быть, когда-нибудь смогут прояснить этот вопрос. Может, это окажется какой-то вирус. Такому выводу есть определенные предпосылки. Но вопрос пока очень дискутабельный, открытый. Понятно, что связь здесь есть.

Российская Федерация находится посередине. У нас существенно меньший (практически в два раза) риск развития рака молочной железы и толстой кишки, чем в Западной Европе или в Америке. Но самое неприятное, что в последние годы число этих заболеваний сильно увеличивается. Это одни из самых мейджеров среди онкологических заболеваний.

Возможно, это связано как раз с изменением рациона питания. Ведь появилась возможность есть лучше, чем ели люди в 70-80-е годы ХХ века. И уже очень часто сегодня мы видим очень молодых пациентов (даже 30-летних и моложе) с опухолями толстой кишки и молочной железы. Еще 15 лет назад я крайне редко видел пациентов с опухолями толстой кишки до 40 лет. Сейчас таких пациентов очень много.

Связано ли это рационом питания? Может быть. Я подозреваю, что да, но не абсолютно в этом уверен, потому что это требует более детальных исследований.

Продолжение следует...

На фото: заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев