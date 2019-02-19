Можно ли предупредить онкологические заболевания

Что волнует каждого потенциального, а тем более, реального пациента с онкологическим заболеванием: как спастись, вылечиться, снова стать здоровым? Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова побывала в гостях у заведующего химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниила Строяковского.

— Даниил Львович, вы спасли и продлили годы жизни тысячам людей. Такая слава о вас уже вышла далеко за пределы города Москвы. Профессия у вас тяжелая еще и потому, что ваши пациенты диагнозы, связанные с онкологией, воспринимают с ужасом. Все они в здравом уме и твердой памяти, при этом судорожно пытаются ответить на вопросы: за что, почему, возможно ли вылечится, как спастись… Церковь на эти вопросы отвечает по-другому, но и у медицины нет единого мнения. Неврологи одно говорят, онкологи — другое, диетологи — третье, экологи тоже находят массу причин… Как вы считаете, за что и почему?

— На этот вопрос однозначно ответить невозможно. Возникновении онкологических заболеваний связано с тысячами причин, большинство из которых мы в принципе не знаем. Какие-то причины мы реально знаем, но они являют собой общую, как бы фундаментальную основу возникновения онкологических заболеваний, влияют на популяцию в целом.

Но почему развивается рак или какое-то другое онкологическое заболевание у каждого конкретного человека, именно у него, а не у кого-то другого, до конца мы, естественно, не знаем. Должна быть масса сочетаний причин, часть из которых мы знаем, а часть не знаем, чтобы возникло онкологическое заболевание.

Возьмем, например, какие-то генетические факторы, предрасполагающие к развитию онкологических заболеваний, допустим, наследственные мутации. Они хорошо известны. Хорошо известна история Анджелины Джоли - так называемый ген Джоли, хотя это на самом деле это наследственная мутация в гене BRCA.

У женщин с таким мутированным геном резко повышается риск молочной железы и рака яичников. Но это не значит, что у всех, у кого есть эта наследственная мутация, обязательно разовьется рак. Есть высокая вероятность, но не стопроцентная. И не известно, будет ли рак молочной железы, рак яичников, либо последовательно — сначала рак одной железы, потом рак другой.

Таких разных случаев очень много. Мы просто знаем, что намного больше вероятность. Но мы не уверены, что обязательно разовьется рак, поэтому здесь много очень допущений. Ведь еще есть внешние факторы. Это хорошие или плохие привычки, допустим, курение. Курение является одной из самых жестких причин для возникновения рака легкого, мочевого пузыря, области головы, шеи, рака глотки, гортани…

Очень много факторов риска. Но опять-таки есть люди, которые курят и не заболевают раком, и есть люди, которые не курят, но могут заболеть. Нет абсолютной, такой стопроцентной связи. Связь очень высоко вероятна, но не сто процентов. Есть вирусы, которые сами по себе встречаются очень часто, но лишь у какого-то небольшого процента людей они вызывают онкологические заболевания.

Например, вирус папилломы человека. Он ответственен за возникновение почти в ста процентах рака шейки матки и некоторых других. Этим вирусом мы обсеменяемся практически все, а доля людей, у которых этот рак возникает, в процентном отношении к общей популяции небольшая. Мы не знаем, у конкретного человека разовьется ли эта опухоль. Мы знаем, что виноват вирус, но почему именно у него, у этого человека, ответа нет.

— Видимо, это относится не только к онкологии. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн сказал как-то "Правде.Ру", что не все люди, которые пьют водку, обязательно будут алкоголиками.

— Понятно, да. Также факторы ожирения повышают риск развития определенного рода онкологических заболеваний, допустим, рака молочной железы, рака толстой кишки. Но это не значит, что все, у кого есть избыток веса, обязательно должны заболеть онкологическими заболеваниями этой направленности. Мы уже много знаем факторов риска в целом для популяции, но зачастую не можем это дело индивидуализировать.

— В таком случае возникает вопрос: насколько необходима профилактика?

— Она уместна, по крайней мере, для целой группы очень распространенных онкологических заболеваний. Их можно прямо по порядку взять и перечислять. Так, отказ от курения — это огромная профилактика рака легкого. Сегодня мы можем четко сказать, что 80 процентов раков легкого, которые встречаются в популяции, напрямую связаны с курением.

В России ежегодно около 70 тысяч человек заболевает раком легкого. Из них истинных раков легкого, то есть не связанных с вредной привычкой, — всего 20 процентов. А 80 процентов заболеваний вызваны именно курением. Рак легкого — одна из самых тяжелых болезней, которая только встречается.

Отменить курение, бороться с курением — и в дальнейшем снизится количество раков легкого. Но если это сделать сегодня, то снижение не произойдет молниеносно, завтра не наступит светлое будущее. Нет, к сожалению, такого не будет. Это вопрос следующих десятилетий. Повсеместный отказ от курения сегодня — это снижение развития риска рака легкого через годы, через 10, 15, 20 лет.

Продолжение следует...

На фото: заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев