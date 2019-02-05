Экс-чиновник требует миллионы евро у гражданской семьи после расставания

В редакцию нашего издания поступило открытое письмо, направленное председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву от бывшей гражданской жены экс-префекта Южного округа Москвы Юрия Буланова - Елены Дмитриевой. Прожившая с экс-чиновником целых 16 лет женщина рассказала о совершенно дикой истории с распиской на миллионы евро, да еще на французском языке.

Эту «чудо-бумагу» отсидевший госслужащий подсунул на подпись человеку, считавшего его почти своим отцом....

Напомним, что дело отсидевшего за хищение 17 миллионов рублей экс-префекта Юрия Буланова против Елены и ее сына Дениса Дмитриевых интересно многими нюансами. Так, по данным матери, Буланов предложил е сыну Денису (который на тот момент работал у него за 40 000 рублей в месяц) подписать документы на французском языке.

Вот только в пачке документов на иностранном языке, которую подписывал молодой человек и сам Буланов, оказалась расписка на 3,6 млн. евро. Ее Денис и подписал не читая поскольку полностью доверял Буланову.

Через полтора года (в 2016 году) после расставания с Еленой, экс-чиновник Буланов нашел эту расписку и потребовал... деньги. Более того, экс-чиновник обращался в суды, пытаясь получить эти «несметные миллионы». Впрочем, в судах обратили внимание на то, что в расписке не подтверждается факт передачи денег - более того, доказательств наличия у Буланова на банковских счетах и в переводах таких сумм не подтверждено.

К тому же, Буланов не смог подтвердить наличия у него такой суммы наличными деньгами. В суде даже были представлены декларации за предыдущие годы - исходя из данных которых у г-на Буланова по определению нет миллионов., тем более в евро. Ну и, конечно, находясь в местах лишения свободы, Буланов также не мог заработать столь гигантскую сумму.

На что надеется экс-чиновник, обращаясь в высшую судебную инстанцию страны - Верховный суд?

Возможно, на повторение истории с квартирой - которую ему удалось отсудить у Елены в 2018-м году? Тогда суд присудил ему владение жильем - несмотря на том, что женщина была его хозяйкой на законных основаниях более 6 лет, оплачивая все налоги и коммунальные платежи как собственник (и отсутствие подтверждающих документов со стороны Буланова).

Чем закончится эта «дивная» история - покажет время. Редакция же, в связи с общественной значимостью ситуации, публикует открытое письмо целиком.

Председателю Верховного Суда РФ

Лебедеву Вячеславу Михайловичу

От Дмитриевой Елены Владимировны

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Я обращаюсь к Вам - к человеку, олицетворяющему закон и справедливость в нашей стране! Обращаюсь, как мать - ведь речь идет о судьбе и репутации моего сына Дениса.

Почти 3 года я судилась и боролась за своего сына с человеком, с которым прожила вместе 16 лет, прошла все горести и тюрьмы, мой сын рос вместе с ним с 6 лет - считая его почти отцом. И вот этот человек - Буланов Юрий Константинович (бывший префект ЮАО г.Москвы, который был осужден в 2010г. за растрату) после моего ухода от него подставил моего сына и требует с него 3 600 000 евро, якобы данных ему взаймы. Я не хочу описывать то, что сделал Буланов - это против любой морали, настолько подло и гадко- мстить женщине, используя ее ребенка...

Но, слава богу, суды разобрались во всем: Тверской районный суд г.Москвы (Федеральный судья Москаленко М.А.) 19 мая 2017г. вынес решение по делу 02-0028/2017 об отказе в удовлетворении исковых требований Буланова Ю.К. (Истца) о взыскании с Дмитриева Д.А. (Ответчика) по договору займа (гарантийному письму) денежных средств в размере 3 600 000 евро.

Московский городской суд определением от 02 октября 2017г. по делу 33-39348/2017 вынес определение об оставлении в силе решения суда первой инстанции, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы Буланова Ю.К.

Московский городской суд в качестве суда кассационной инстанции 26 апреля 2018г. вынес определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в судебном заседании кассационной инстанции.При этом суды неоднократно предлагали Буланову представить доказательства, подтверждающие факт передачи денег - но он их так и не представил.

03 июля 2018г. Буланов подал в Верховный Суд РФ жалобу на вышеуказанные решения судов и ходатайство о восстановлении пропущенного срока (жалоба 5-КФ18-3806).

23 июля 2018г. Верховный Суд РФ вынес определение об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока Буланову, а также определение о возврате жалобы без рассмотрения.

После решения Верховного суда я подумала, что все - мы с сыном можем вздохнуть свободно, но оказалось, что рано радовалась восторжествовавшей справедливости...

Несмотря на то, что все сроки Булановым для подачи новых жалоб давно пропущены, 21 января 2019 Буланов снова подает заявление в Верховный Суд - на Ваше имя (жалоба 5 КФ 18-3806).

Для меня еще летом 2018 г было странно - почему Буланов, находясь в Москве и имея штат адвокатов, пропустил срок подачи кассационной жалобы в Верховный Суд. Причем более чем на 2 месяца, после кассационной инстанции в Мосгорсуде? ...

Почему сейчас, спустя уже 6 месяцев после отказа в Верховном Суде (в связи с пропуском сроков) он подал заявление о несогласии с указанным решением Верховного Суда?.....

Что или кого он ждал? Что за новая игра или каверза с его стороны? Зная способность Буланова манипулировать сомнительными документами и искажать события, я могу предположить, что он может ввести Суд в заблуждение. Например, предлагая разные версии и утверждая, что болел, лечился в Израиле, или у него были неотложные дела во Франции (и подкреплять свои слова документами непонятного происхождения). Это все уже было в наших с ним судебных процессах.

Ваша Честь! Буланов со своими адвокатами последние 3 года пытается использовать в своих интересах правоохранительные органы.

Я очень боюсь, что весы Фемиды, весы правосудия может качнуться в его сторону...

Вячеслав Михайлович! Буланов никогда (!!!) не давал денег моему сыну, у меня нет 3 600 000 евро, чтобы ему их выплатить, и у меня нет здоровья, чтобы бороться с ним постоянно и многие годы. Озлобленный мужчина, осужденный в свое время за достаточно темные дела, теперь рассчитывает измотать меня и сына долгими судебными процессами.

Я прошу Вас об одном - пожалуйста, возьмите под личный контроль наше дело.

С глубоким уважением к Вам и надеждой.