Новые штрафы для водителей: нарушение тишины и - опять - опасная езда

В России, вероятно, жизнь автовладельцев скоро усложнится — для них появятся новые штрафы. Например, за нанесение ущерба инфраструктуре города и нарушение режима тишины.

Кого признают опасным на российских дорогах

Соответствующие предложения по поправкам в КоАП внес Минюст России.

Что такое "нанесение ущерба инфраструктуре" применительно к водителю

По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, ущерб городской инфраструктуре может выражаться

в разбрасывании мусора,

в оставлении автохлама, то есть машин, которые не двигаются со своего места уже долгое время.

Штраф за подобные действия составит пять тысяч для физических лиц и 35 — для юридических.

Режим тишины — это…

В новой редакции КоАП появится штраф за нарушение режима тишины с 23 до 7 часов. Предполагается, что под него попадут и автолюбители, в машине которых ночью сработает сигнализация.

"Правда, не очень понятно, как отличить, сработала сигнализация в результате действий злоумышленников или по причине неисправной электроники", — говорит Васильев.

И опять про опасную езду

По мнению эксперта, самой неопределенной категорией нарушений является опасная езда, которая будет караться штрафом в 5 тысяч рублей, так как определяющие ее критерии расплывчаты и не обязательно связаны с высокой скоростью.

Проект нового кодекса об административных правонарушениях планируется внести на рассмотрение правительства в мае 2020 года. Ранее в Минюсте выступали с предложением не повышать дорожные штрафы в новой редакции

Последний пункт поправок - про опасную езду - уже стал своеобразной притчей во языцех, поскольку говорят про необходимость "что-то с этим делать", но на дорогах ничего не меняется. Годами.

Напомним только "один эпизод". Итак. В 2016 году "Правда.Ру" писала:

Открыт сезон охоты на "лихачей"

Около 25 процентов аварий на российских дорогахсовершают всего три процента водителей — так называемые "лихачи". Для борьбы с ними в ПДД внесен пункт "Опасное вождение". Правонарушение обозначено. Каким будет наказание? Как рассказал в интервью Pravda. Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, агрессивным водителям надо готовиться к худшему.

Человеческий фактор

— С чем было связано поручение президента ужесточить наказание за агрессивное вождение? Какой-то громкий случай стал последней каплей или это было запланировано заранее?

— Предложения ввести термин "опасное вождение" вносились неоднократно. Останавливало только непонимание, как это технически зафиксировать. С развитием средств связи такая возможность появилась. Я вхожу в группу экспертов, которая занималась подготовкой изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Мы подготовили видеобиблиотеку сайта "Опасное вождение РФ". Так вот, по оценкам страховщиков, в России всего три процента "опасных" водителей. При этом на их долю приходится примерно четверть всех ДТП, в числе которых самые тяжелые, самые знаковые, самые кровавые.

С водителями, которые неадекватно себя ведут, борются в большинстве стран мира. Во всех тех странах, которые принято считать цивилизованными, есть и термин "опасное вождение", и достаточно суровое наказание за такой стиль поведения на дороге. Ничего удивительного, что и мы к этому пришли.

— Как это все будет работать на практике?

— Сейчас разрабатывается регламент. Я общался с генералом Ниловым, начальником ГИБДД, и с его первым замом, генералом Кузиным, все сходятся во мнении, что из этого дела нужно максимально убрать инспектора. В отслеживании нарушений главную роль будет играть видеофиксация. Она станет главным доказательством.

Новая Дума соберется только в конце сентября. Принять наказание за опасное вождение будет одной из ее первоочередных задач. Думаю, к Новому году решится вопрос с наказанием, и закон заработает вовсю. Возможно, что-то придется скорректировать.

Нарушителям придется проститься с правами

— Как будут выявляться нарушения и какие наказания ждут "лихачей", как вы считаете?

— Это чуть ли не первый закон такого типа, который разрабатывался не сам по себе, а в комплексе. Незадолго перед этим вступил в силу другой закон, который обязывает следствие и суд принимать видео от граждан в качестве доказательства. Это сделано именно под закон об опасном вождении.

Пока принято определение. Затем, в течение лета и осени, будут разработаны инструкции и регламент. Там будет расписано, что считать несоблюдением дистанции, как должен действовать в той или иной ситуации инспектор и т. д.

Что касается наказаний, поначалу они будут достаточно щадящими, и не потому что все такие гуманисты, а потому что нет определенности, как это лучше устроить. Согласно предложению правительства, за первый случай будет предусмотрен штраф пять тысяч рублей (это максимальный штраф, который можно взять за нарушение, зафиксированное с помощью видеокамеры), за второй — лишение прав.

Что касается фиксации нарушений, у нас работает большое количество камер — примерно десять тысяч — в городах и на трассах. Сейчас они фиксируют нарушение скорости, но их планируется перенастроить так, чтобы они фиксировали и случаи опасного движения. Кроме того, каждый день на работу у нас выезжает примерно 10 тысяч экипажей ГИБДД, все эти автомобили оснащены камерами, которые также будут задействованы. Кроме того, у нас довольно большое количество автомобилей скрытого патрулирования, без опознавательных знаков, — там тоже установлены камеры. И, наконец, самый главный момент: делается большая ставка на то, что сами водители будут фиксировать нарушения и отправлять в ГИБДД.

Навести порядок помогут сами граждане

— Что делать людям, которые засняли агрессивного водителя?

— Сейчас создается сайт, куда можно будет положить видеофайл с нарушением. В городах будут созданы группы из офицеров ГИБДД, которые рассмотрят каждое обращение граждан. Если качество позволит идентифицировать нарушителя, то будет возбуждено административное дело.

Более того, насколько я знаю, под руководством минсвязи разрабатывается специальное видеоприложение для смартфонов. Оно будет доступно для скачивания примерно с сентября. Это приложение даст возможность снять любое нарушение не только с хорошим качеством, но еще и с привязкой к местности. То есть будут координаты, время, и подкорректировать это будет невозможно.

— Зачем вообще нужен термин "опасное вождение", если он по сути объединяет нарушения, которые были и раньше прописаны в ПДД? Скажем, отказ уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты и когда нет в этом необходимости; несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала; необоснованное резкое торможение; препятствование обгону…

— Да, каждый из этих пунктов прописан в ПДД и является нарушением правил дорожного движения. В определении "опасное вождение" ключевое слово "неоднократно" или "последовательно". То есть, не просто обогнал кого-то, а делал это многократно, с особым цинизмом. Не просто не пропустил другой автомобиль, а еще и "поиграл в шашечки". Опасное вождение существует как явление, и бороться с ним нужно как с явлением.

Интервью к публикации подготовила Мария Сныткова

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