24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР

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Фотоархив Pravda. Ru

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События

24 декабря 1865 года в городке Пуласки (шт. Теннесси) после поражения в гражданской войне 1861-1865 годов ветеранами-конфедератами создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан для борьбы с негритянским движением и прогрессивными организациями. Имя организации взято от греческого слова "kyklos", означающего круг. В 1867 году делегаты от штатов бывшей Конфедерации, собравшиеся на съезд в Нэшвилле, образовали структуру "Невидимой империи Юга", во главе которой стоял Великий Маг, которому подчинялись великие драконы, титаны и циклопы. Первым Великим Магом признают кавалерийского генерала конфедератов Натана Бедфорда Форреста. Униформа ку-клукс-клановцев представляла собой белые балахоны с прорезями для глаз для устрашения непокорных негров и невозможности идентификации членов организации федеральными властями. Формально распущенная в 70-х годах XIX века из-за совершаемых с особой жестокостью казней непокорных, она не прекращала своего существования и была возрождена в 1915 году в Атланте. К прежней ненависти, направленной против негров, добавились антикоммунизм, выступления против католиков, евреев, вообще всех иммигрантов и иностранцев и организованного профсоюзного движения. Число членов Ку-клукс-клана в 20-е годы превышало четыре миллиона человек. Они устраивали марши, парады, ночные шествия с горящими крестами, ставшими символом возрожденной организации. В годы Великой депрессии и войны Ку-клукс-клан фактически прекратил свое существование. Шестидесяты годы ознаменовались возрождением деятельности Ку-клукс-клана, когда террору (избиения, вооруженные покушения, взрывы бомб) подвергались активисты борьбы за гражданские права. В настоящее время число членов Ку-клукс-клана составляет от 4 до 6,5 тысячи человек.

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24 декабря 1871 года в Каире прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Аида", заказанной египетским хедивом Исмаил-Пашой для торжества по случаю открытия Суэцкого канала.

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24 декабря 1887 года в Казани в восемь часов вечера на Федоровском бугре берега реки Казанки совершил попытку самоубийства Алексей Пешков. Спустя два дня казанская газета "Волжский вестник" в своем комментарии происшествия указала: "Причина покушения Алексея Пешкова неизвестна". Среди казанской молодежи бытовало мнение, что мотивом к покушению послужила неудачная любовь к Марии Деренковой, которая была на два года его старше.

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24 декабря 1914 года накануне Рождества 24-летняя Агата Мэй Кларисса Миллер вышла замуж за капитана Арчибальда Кристи, который был годом старше.

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24 декабря 1971 года в ограниченный прокат вышел фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев", снятый пятью годами ранее.

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Арсений и Андрей Тарковские — кумыкские родичи, сыны всех народов

24 декабря 1978 года члены шведской группы ABBA Бьерн Ульвеус и Агнета Фальтског разошлись после семи лет супружеской жизни.

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24 декабря 1979 года Советский Союз начал ввод своих войск в Афганистан. Спустя три дня группа "Альфа" штурмовала президентский дворец в Кабуле: глава Афганистана Хафизулла Амин и его охрана были уничтожены, у власти встал Бабрак Кармаль.

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24 декабря 1982 года состоялся первый полет транспортного самолета АН-124 "Руслан", в то время самого большого в мире.

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24 декабря 1985 года первым секретарем Московского горкома КПСС назначен Борис Ельцин.

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24 декабря 1985 года руководитель Кубы Фидель Кастро заявил, что он бросает курить. Ранее сигара была одним из непременных атрибутом его внешнего облика.

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24 декабря 1990 года состоялась свадьба киноактеров Тома Круза и Николь Кидман. Теперь все врозь.

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24 декабря 1991 года прошло последнее награждение званием Героя Советского Союза. Офицер-подводник Леонид Солодков был удостоен высокого звания за подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны.

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24 декабря 1995 года в последний раз в эфир вышла передача "Оба-На!" с ведущим Игорем Угольниковым. Возникла в советские времена на Центральном телевидении и привлекала внимание зрителя пять лет.

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Дни рождения

24 декабря 1761 года родился Михаил Барклай-де-Толли, полководец, генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский кавалер.

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24 декабря 1837 года родилась Козима Вагнер (Cosima Wagner), жена Рихарда Вагнера. Композитор был старше ее на 24 года, к тому же Козима была замужем за его лучшим другом и почитателем Хансом фон Бюловым, но влюбленных не остановили никакие преграды и предрассудки. Она пережила его на полвека, которые посвятила увековечиванию его славы.

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24 декабря 1901 года родился Александр Фадеев, писатель.

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24 декабря 1903 года родился Эрнст Кренкель, полярник, Герой Советского Союза. Был радистом в папанинской четверке на первой дрейфующей станции "Северный полюс", первым председателем Всесоюзного общества филателистов.

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24 декабря 1943 года родилась Тарья Халонен (Tarja Halonen), первая женщина — президент Финляндии, избранная на этот пост в феврале 2000 года.

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24 декабря 1946 года родился Леонид Филатов, актер театра и кино, поэт, драматург, кинорежиссер, автор и ведущий телепрограммы "Чтобы помнили", народный артист России (1996).

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24 декабря 1957 года родился Хамид Карзай, президент Афганистана с 2004 года. Как временный президент возглавил страну сразу после свержения режима талибов.

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24 декабря 1961 года родился Ильхам Алиев, президент Азербайджана с октября 2003 года. Сын Гейдара Алиева.

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24 декабря 1981 года родился Дима Билан (Виктор Белан), эстрадный певец. Уже вступил в тот возраст, когда неразумно взятый псевдоним должен доставлять неудобства взрослому мужчине. Если, конечно, он только не решил так и оставаться кумиров подростков.

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Скорбные даты

24 декабря 1889 года умер Сергей Боткин, терапевт.

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